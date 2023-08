​Porsche Rennsport Reunion 7 volverá al WeatherTech Raceway Laguna Seca de Monterrey

Desde sus humildes comienzos anteriores al evento inaugural hasta este momento, la mayor reunión mundial de aficionados a Porsche ha crecido en popularidad y magnitud. La próxima de Monterrey (California), es la historia viva del fabricante alemán de automóviles deportivos. Habrá modelos de carreras y de carretera desde la fundación de la empresa, hace 75 años, hasta la actualidad. Y, además, atisbos de lo que traerá el futuro. El evento en sí es una crónica de la historia de la marca, un museo de la competición que se niega a detenerse.



La original

Toda leyenda necesita su propia historia de origen. Porsche Rennsport Reunion no es una excepción. La semilla se plantó tres años antes de la primera "Rennsport" oficial, cuando el gran piloto Brian Redman organizó la Porsche 50th Anniversary Reunion celebrada en Watkins Glen International, en 1999. El evento tuvo tan buena acogida que Bob Carlson, entonces responsable de Relaciones Públicas de Porsche Cars Norteamérica (PCNA), y Redman anunciaron que en 2001 se celebraría una reunión totalmente patrocinada por Porsche.

La lista de invitados confirmados fue impresionante: Roger Penske, Hurley Haywood, George Follmer, Derek Bell, Vic Elford, Paul Newman, Chip Robinson, Rob Dyson, Joe Buzetta, Tony Adamowicz, Davy Jones, Jacky Ickx y Redman estuvieron presentes. Los modelos de leyenda también lo fueron: Porsche RSK, 935, 956/962, 908 y 917. El propio Penske se subió al 917/30 de 1.000 caballos para dar una vuelta a Lime Rock con el veterano periodista especializado en automovilismo Chris Econmaki a su lado.

Fue una ocasión extraordinaria para tener coches de carreras Porsche y pilotos de todo el mundo en el pequeño pero histórico circuito de Lime Rock Park, en Connecticut. Con más de 15.000 espectadores que disfrutaron del momento, Porsche se dio cuenta de que una celebración así era algo que todo el mundo quería. Al término del evento, el entonces presidente y CEO de Porsche Cars North America, Fred Schwab, anunció que esta sería solo la primera de muchas reuniones Rennsport futuras.

En la segunda Porsche Rennsport Reunion, la localización tenía que sorprender aún ás y la difusión debía crecer. Y así fue. Anunciada en diciembre de 2003, la Rennsport Reunion II se celebraría en uno de los escenarios automovilísticos más famosos y grandes del mundo: el Daytona International Speedway. Como poseedor del récord de victorias en la Rolex 24 Horas de Daytona (22) y en su categoría (80), Porsche no es ajena a los altos peraltes y las curvas del circuito de Florida. Cuando los aficionados empezaron a entrar a raudales por las puertas, el evento del 23 al 25 de abril cumplió la promesa hecha tres años antes e iniciaría la cadencia de futuros encuentros.

Con el cincuentenario del Porsche 356 y del 550 Spyder, además del 40º aniversario del emblemático Porsche 911, había mucho que observar en la primavera de Florida. Descrita como "impresionante" por los medios de comunicación de la época, la segunda reunión atrajo a un número aún mayor de coches de carreras Porsche.

El sol de Florida atraería de nuevo la Rennsport Reunion a la comunidad costera por segunda vez. Anunciada durante la Noche de los Campeones anual de Porsche, en diciembre de 2006, la Porsche Rennsport Reunion III volvería a Daytona a finales de 2007 para conmemorar el Porsche 917 y el 25º aniversario del debut en competición del Porsche 956/962.

La edición de 2007 estaba destinada a convertirse en una reunión clásica. Pero sería la última programada en Daytona.

Sacacorchos

En un esfuerzo por ampliar el alcance de Rennsport, Porsche Cars North America anunció un cambio a la costa oeste para la Rennsport Reunion IV, en 2011. Desde entonces, todas las reuniones han tenido lugar en WeatherTech Raceway Laguna Seca, en Monterrey, California. El traslado tuvo un impacto inmediato, con más de 300 coches de carreras Porsche en pista y docenas más en la zona de exposición del paddock. El fin de semana del 14 al 16 de octubre, en el ambiente de la costa oeste, fue un gran éxito, con el impresionante elenco de pilotos, personalidades y coches de carreras Porsche. Al igual que la próxima Rennsport Reunion 7, el fin de semana estuvo marcado por la competición en pista, con los Porsche 911 GT3 Cup de la época. Una asistencia anunciada de 35.000 invitados también respaldó el valor del traslado a la península de Monterrey.

Quizá lo más destacado de la Rennsport Reunion IV fue la presentación en EE.UU. del Porsche 911 de la generación 991 a los aficionados. Al igual que el traslado a California, el paso al 991 más ancho, largo y agresivo era una dirección familiar pero claramente nueva para la marca alemana.

En 2015, la Rennsport Reunion fue reconocida oficialmente como la mayor reunión de coches de carreras, pilotos y aficionados de Porsche del mundo. La quinta edición volvió a celebrarse en Laguna Seca en otoño, del 25 al 27 de septiembre. El recuento de coches y pilotos creció, llegando a sumar más de 320 de los mejores vehículos de carreras de Alemania, y 75 Leyendas engalanaron el evento. Entre los asistentes había varias caras conocidas y otras nuevas. Richard Attwood, el primer piloto que consiguió la victoria absoluta en Le Mans con un Porsche, Vic Elford, George Follmer, Jurgen Barth, Jim Busby, el pionero de Porsche Hans Hermann, Jochen Mass y James Weaver estuvieron presentes junto a Alwin Springer y Patrick Long, así como el genio de la ingeniería Norbert Singer. Estos fueron solo algunos de los asistentes, junto a pilotos oficiales como Nick Tandy y Patrick Pilet.

Como prueba de la popularidad de los coches de carreras Porsche, la Rennsport Reunion V atrajo a casi el doble (60.000) de aficionados que la anterior. Incluso dio lugar a la creación de un modelo especial, el 911 Carrera GTS Rennsport Reunion Edition. Basada en el 911 Carrera GTS de 430 CV de la época, la versión de producción limitada pintada en gris Fashion y dotada de un cambio manual de siete velocidades, se fabricó en una corta tirada de 25 unidades y fue exclusiva para el mercado norteamericano.

Rennsport Reunion VI establecería un nuevo estándar para los eventos de entusiastas del automóvil. Sin parangón con cualquier peregrinación internacional de una sola marca de automóviles, la experiencia de 2018 superó las expectativas de asistencia al atraer a más de 80.000 personas a Laguna Seca. Los asistentes no quedaron decepcionados. Con la introducción de un nuevo tributo en pista al Porsche 935 y una serie de icónicos coches de carreras, privados y de la propia Porsche, Norteamérica volvió a ser el epicentro de la marca. Los asistentes se quedaron atónitos al ver la velocidad elegantemente brutal del Porsche 919 Hybrid Evo sobre el asfalto de Laguna Seca. Incluso el primer Porsche de tracción total, el 953 del París-Dakar, compartió pista con el último Porsche Indy, el 90P. Pero, en medio de la multitudinaria asistencia y la tormenta de figuras legendarias, también tuvo lugar la presentación de la primera carrera de tractores Porsche. Un evento que se convirtió inmediatamente en un clásico de culto.

Desde el momento en que Klaus Zellmer, entonces Director General de PCNA, dio el pistoletazo de salida el 27 de septiembre hasta la bandera a cuadros de clausura el 30 de septiembre, la sexta Rennsport Reunion supuso un nuevo hito para la marca. Eso hasta la Porsche Rennsport Reunion 7, que volverá al WeatherTech Raceway Laguna Seca del 28 de septiembre al 1 de octubre. Las entradas se pueden comprar antes del evento a través de la página web WeatherTech Raceway Laguna Seca.

