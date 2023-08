Cinco claves para entender la nueva ley de Formación Profesional (FP) en España

La Formación Profesional (FP) se encuentra en plena evolución en España. Este sistema educativo que ofrece una formación práctica y orientada al mundo laboral ya cuenta con más de un millón de estudiantes matriculados, en concreto, el pasado curso 2022-2023 se estima que la apuesta por este tipo de formación ha aumentado un 5,6% respecto al curso 2021-2022, según los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En marzo de este mismo año, se llevó a cabo la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la nueva Formación Profesional, que tiene como objetivo principal mejorar la empleabilidad tanto de jóvenes como de personas que cuentan con más experiencia, apostando fuertemente por el carácter dual de la formación.

Pero ¿en qué cambios se traduce esta nueva ley? A continuación, comentamos los principales: Esta ley afianza la formación dual dentro de la FP, ya que, a pesar de no ser una novedad en nuestro sistema educativo, con la nueva legislación, todas las ofertas formativas que se imparten serán duales e integradoras. Además, se han establecido dos modalidades: la formación general y la formación dual intensiva.



En la formación general, los estudiantes pasarán entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación en la empresa, con el compromiso de que la compañía asuma hasta un 20% de los contenidos y resultados de aprendizaje del currículo.





Por otro lado, la formación dual intensiva implicará que los estudiantes estarán en la empresa entre el 35% y el 50% de la duración total de la formación. Además, el centro de trabajo impartirá hasta un 40% de los módulos profesionales del currículo, lo que proporcionará una experiencia más cercana a la realidad laboral.



Con esta nueva ley, además, se da un paso muy importante para los estudiantes, ya que durante todo este periodo en el que forman parte de las empresas, los alumnos estarán cotizando a la Seguridad Social y recibirán una remuneración gracias a la firma de un contrato con las empresas. Pero esta novedad no solo beneficia al alumnado, sino que también provee a las empresas y sectores productivos con los perfiles profesionales necesarios en cada momento.

Con la ampliación de la oferta en más de 9.000 formaciones, la nueva FP presenta diferentes itinerarios que combinan ciclos de diferentes grados, doble titulación internacional y acreditaciones competenciales que conducen a la obtención de titulaciones superiores. Estas opciones permitirán a los estudiantes elegir entre una gran variedad de formaciones de diferentes duraciones y tipologías, desde acreditaciones parciales de competencias hasta títulos de FP y cursos de especialización o másteres. La nueva FP se entenderá como formación a lo largo de la vida, estableciendo una oferta modular y flexible que permite avanzar de modo ascendente por cinco grados: los primeros pensados para personas con amplia experiencia laboral y que no disponen de un título reglado y que podrán obtener un título oficial desde el grado A hasta el grado D.

Además, el proceso de acreditación de competencias profesionales se agiliza considerablemente gracias a un sistema integrado. El Ministerio prevé acreditar las competencias profesionales de más de tres millones de trabajadores en tan solo cuatro años, mediante un procedimiento permanente para la evaluación y acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. Este proceso afectará a todos los sectores productivos y permitirá la acumulación de competencias, otorgando automáticamente la titulación oficial de cursos superiores conforme se adquieran los grados inferiores.

Ana Sanchis, responsable de Calidad de Capitol FP del grupo IMF, asegura: “esta nueva ley supone seguir avanzando en una enseñanza fundamental para nuestro entorno educativo. La opción de que los estudiantes coticen a la seguridad social y reciban remuneración mientras ya forman parte de las empresas es un gran paso con respecto al modelo anterior”. Sanchis añade: “la Formación Profesional sigue creciendo en nuestro país y poder seguir construyendo un entorno ideal para que así será fundamental para nuestra educación en los próximos meses y años”.