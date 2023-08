Siete de cada diez mujeres tienen dificultades para llegar al orgasmo en sus relaciones sexuales

El próximo 8 de agosto se celebra el día del orgasmo femenino con el objetivo de seguir creando conciencia sobre la sexualidad femenina y el derecho al placer de las mujeres. Control España, marca especialista en bienestar sexual, ha desvelado nuevos datos sobre el placer femenino y la denominada brecha orgásmica: aun 7 de cada 10 mujeres tienen dificultades para alcanzar el clímax en sus relaciones sexuales; y 1 de cada 4 no llega nunca o casi nunca al orgasmo, según el XI Barómetro los Españoles y el Sexo.

Estos datos son especialmente relevantes al comparar por géneros y demuestran que sigue existiendo la denominada “brecha orgásmica”. Si bien 7 de cada 10 mujeres tienen problemas para alcanzar el clímax, la cifra es totalmente opuesta entre los hombres, pues 7 de cada 10 afirman no tener nunca dificultades para llegar al orgasmo.

Lo que está claro es que el orgasmo es importante para la mayoría de los españoles. 5 de cada 10 asegura que es fundamental que ambos lleguen al orgasmo para considerar que la relación ha sido placentera.

Otros datos sobre el placer femenino en España:

Las mujeres tardan de 10 a 30 minutos para llegar al orgasmo

¿Cuánto tiempo necesitan las mujeres para llegar al orgasmo? La mitad de las españolas encuestadas por Control afirman alcanzar el clímax entre los 10 y los 30 minutos; y un 30% lo hace en menos de 10 minutos.

Fingir orgasmos sigue estando a la orden del día

Según los datos del barómetro de Control, 6 de cada 10 mujeres han fingido alguna vez un orgasmo. Pero aún hay un 2% de mujeres que aseguran fingirlo siempre. Por el contrario, un 85% de los hombres nunca ha fingido uno.

¿Por qué fingen las mujeres los orgasmos?



No herir o aburrimiento. El 42% de las mujeres encuestadas afirma que fingen para no hacer sentir mal a la otra persona o herir sus sentimientos; otro 42% aseguran hacerlo por intentar terminar la relación sexual cuanto antes. Sin embargo, 1 de cada 10 mujeres lo hace en un sentido positivo: aumentar el placer o excitación sexual durante las relaciones.

Aliados del orgasmo

Las parejas en España están introduciendo, cada vez más, productos y juguetes que hacen que la llegada al orgasmo sea un camino más fácil. Los más utilizados por los españoles son los vibradores (48,5%), los estimuladores de clítoris (46,7%), los lubricantes y geles de masaje (32,2 y 15,8%), vibradores por control remoto (12,9%) o productos para retardar la eyaculación (2,5%).