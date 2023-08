La derecha "prudente", "inocente", siempre pierde

La postura del Partido Popular frente a la del partido Vox, está guiada, según la opinión de mucha gente, en el “miedo” por el predicamento violento de la izquierda.

Las ideas, en política, deben ser firmes y objetivas.

La práctica política, debería ser igual pero por desgracia hay Partidos de índole nacional que, con tal de gobernar, no son firmes ni objetivos en la defensa de la normativa para una convivencia en comunidad: LA CONSTITUCIÓN.

Como en la escuela la mejor manera de explicarlo son los ejemplos, como el evangelio que utilizaba las parábolas como retratos de realidades en forma narrativa.

Ejemplo, si me junto con ladrones difícilmente podré exigir honradez fiscal al ciudadano; si me junto con separatistas difícilmente podré levantar la bandera de la UNIDAD; si me junto con ideólogos de nacionalismos segregacionistas dictaré leyes sin tener en cuenta a los millones de electores que votaron la lealtad a la Constitución y la defensa de los intereses generales; si me refuerzo con grupos de raíces terroristas, olvidadizos de sus víctimas, no debo extrañarme que el resto de españoles comience a odiar la política y a determinados políticos que olvidan, ¿por qué motivo?, la sangre derramada, incluso, por los suyos.

Vox, señor Feijóo, señores seguidores con botones electrónicos, llamados diputados nacionales, ¿qué tiene de ULTRA? Atrévanse a tener un debate objetivo, idea tras idea, proposición tras oposición.

Si un partido separatistas exige el indulto, el referéndum independentista, la amnistía, etc., ¿le han llamado ULTRA?

Vox, o cualquier otro, puede proponer lo que le salga en ganas, siempre que la ley tenga cauces para resolverlo, pero eso no significa que dichos partidos sean ULTRAS.

Nos estamos equivocando cuando llamamos ULTRAS a todo aquel que exige con FUERZA cualquier idea o proposición que aparentemente rompe determinadas barreras y sin embargo nos parece lógico apretar el botón electrónico sin moralmente estar convencidos, para justificar extremos “NATURALES”, como hacer adultos a “infantes de 12, 13 y 14 años”... Eso, señores diputados ¿no es ULTRA?, ¿simplemente porque, al apretar el botón electrónico, COBRAMOS?

Señores del Partido Popular pónganse, de una vez, en manos de psicólogos capaces de lavar su mente enfermiza y cobarde, por tanta prudencia mal entendida o ¿quizás interesada? Son ustedes los que pierden, no los otros, que no ganan, pero van con la cara levantada, por tener la honradez (aún con desfachatez) de defender aquello en lo que creen.