En el mundo digital actual, Internet brinda la posibilidad de acceder a innumerables tiendas, donde una amplia variedad de productos y servicios esperan a ser descubiertos con un simple clic. Así, en medio del mayor boom del comercio electrónico, los consumidores le han dado cada vez más popularidad y valor a las reseñas, ya sea para ayudar a otros o para tomar decisiones. De hecho, según una encuesta elaborada por Packlink, el 40% de los españoles confía en las reseñas online a la hora de escoger un producto, mientras que apenas un 1% de los encuestados reconoce seguir las recomendaciones de los influencers para tomar sus decisiones de compra.



En esta misma línea, entre los vendedores la batalla por conseguir la mejor valoración posible está servida. Tanto en el ámbito de la cultura y el cine, como en la restauración, o en la venta de productos online, el objetivo es intentar conseguir una calificación lo más cercana posible a las cinco estrellas. En este sentido, han surgido aplicaciones cuyo objetivo se centra en que los usuarios puedan compartir reseñas. De la misma manera, las redes sociales están llenas de recomendaciones de productos que crean tendencias que los consumidores siguen en masa.

De hecho, según un estudio elaborado por Mckinsey, incluso un pequeño aumento de la puntuación de un establecimiento, como pasar de 4,2 a 4,4 estrellas, supone a menudo una mejora significativa de las ventas. Con esto, la consultora relaciona la consolidación del ecommerce con el consiguiente aumento de las reseñas online y de su influencia en las ventas. A pesar de la importancia de las opiniones online para atraer clientes, Packlink, la empresa líder en soluciones logísticas, recuerda a los consumidores algunos consejos clave ayudarles a optimizar sus compras online:

No todas las reseñas son verdaderas. Hay que tener en cuenta que algunas de las reseñas que encontramos en internet no proceden de los usuarios, sino que responden a intereses comerciales o son fruto de colaboraciones publicitarias pagadas.

La seguridad de la web y los métodos de pago. Antes de compartir los datos bancarios en un sitio web, hay que asegurarse de que se trata de la tienda oficial a la que queremos acceder y de que cumple con los requisitos de seguridad, como pasarelas de pago verificadas. Además, se pueden tomar precauciones para evitar fraudes como el uso de tarjetas o monederos virtuales.

Revisar las descripciones de los productos. Para asegurarse de que los productos se ajustan a nuestras necesidades, conviene prestar atención en las descripciones y especificaciones que incluye la tienda sobre cada producto. Asimismo, en las redes sociales de los ecommerce, las tiendas suelen mostrar más imágenes y vídeos de los productos, que pueden servir de ayuda para identificar el producto.

Una política de devoluciones sencilla. En el caso de que los artículos no alcancen nuestras expectativas, unas políticas de devoluciones sencillas facilitarán que recuperemos nuestro dinero. Por eso, conviene revisar estas normas antes de realizar la compra.

"La consolidación del e-commerce trae consigo un aumento en el número de tiendas online, lo que puede complicar la toma de decisiones de los consumidores. A pesar de que las reseñas online parecen una buena alternativa para facilitar este proceso, hay que tener en cuenta que no todas son fiables. Por eso, desde Packlink recomendamos que los consumidores revisen toda la información disponible en la página web de la tienda para que la experiencia de compra sea satisfactoria", señala Matthew Trattles, VP de ingresos de PYMES en Auctane, la marca operativa de Packlink.