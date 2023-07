"Pléyade": una exposición colectiva que cierra de manera brillante la temporada de La Mercería

Lo mejor de ir dejándose llevar sin rumbo fijo por el centro ciudad de julio, es que el calor distorsiona las distancias y dilata el tiempo, con lo cual todo se relativiza y en algún momento acabas topándote con un lugar interesante. Calle Moratín, 7, y galería La Mercería, por ejemplo. Y su exposición Colectiva “Pléyade”, brillante cierre de temporada.



Las Pléyades originales eran 7, todas hijas de Atlas, que no podía hacerles mucho caso ya que había opositado a sostener el mundo 7 años bajo sus hombros. Esa dejación de funciones las estimuló a buscarse la vida a las órdenes de Artemisa, otro culo de mal asiento. Aprendieron a ser inquietas, independientes y por supuesto, inolvidables. Su luz propia se trasladó a uno de esos clusters de estrellas donde solemos olvidar los pensamientos en las noches de verano. Aquí en la Tierra inspiraron el nombre a una cantidad considerable de grupos de artistas compuestos por siete mentes creativas. Como en toda estrella que se precie, acabamos olvidando su nombre a cambio de que nos llegara su luz.

Entrar en “Pléyade” es hacerlo en una constelación creativa, sin necesidad de curvar el espacio para llegar a cenar a casa a tiempo. Nos recibe una imagen clásica y a la vez futurista de Marcos Juncal.



El pórtico adecuado. A primera vista nos sorprende la distribución, que no permite al ojo que observa por primera vez el espacio, detenerse demasiado en el mismo punto. La mirada, que tiende a caer a nuestra izquierda queda atrapada por la concertina vertical enrollada de Lluís Masià, que aparte de comisariar esta colectiva, viene a decirnos que dejemos las expectativas en la puerta y simplemente disfrutemos de lo que vamos a ver. El juego de vinilos de Jacobo Eid preceden a Paco Dalmau y su particular exploración de los límites del color y las sombras, mientras que David Sánchez realiza un ejercicio brillante de geometría pasada por el tamiz del metacrilato. Finalmente, tenemos a German Bel y esa batalla entre luz y oscuridad que él vislumbra, en un claroscuro continuo que resulta perturbador en su sencillez.

El recorrido continúa con Raquel Garin y su especial pléyade de imágenes, un puzzle que cambia de forma conforme vuelves a mirarlo, y que consigue el efecto de prolongar ese estado de expectación que nos acompaña desde un principio, al que se suman Walter Wail y Vicent Carda, el cual nos propone un atajo rápido a la infancia, con una de esas obras que se quedan a vivir dentro sin hacer apenas ruido. La aportación de Lucia Moya es la imagen de presentación de la exposición, y sinceramente, no se me ocurre otra mejor. A su lado tenemos un derroche de color y forma, cocinado por Lolo Camino Sos, que parece desbordar el estrecho marco que lo contiene.

Oscar Seco debe tener siempre acomodo en cualquier exposición de inclasificables, y aquí nos ofrece un bonito día cualquiera en las oficinas del apocalipsis. Roice183 y una de sus imágenes características dejan paso a un nuevo collage, el de Pedro Kouba. donde resalta la imagen clásica que vuelve a unirse con la columna de Marcos Juncal, cerrando un cuarto de hora gozoso, en el cual todo ha dejado de existir, excepto la convicción de que la creación y su disfrute nos llevan tan lejos como para poder contemplarnos en el cielo de cualquier noche de julio.