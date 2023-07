​Desmontando mitos sobre la privacidad digital: ¿en qué creer?

El concepto de privacidad no presenta ambigüedades en teoría, pero las cosas se complican en la realidad. Las innovaciones tecnológicas han cambiado mucho nuestra forma de experimentar el mundo en línea. Hoy en día, navegamos por la red no sólo para investigar o hacer nuestro trabajo.

También compramos, conectamos con otros y compartimos nuestras opiniones. Al hacerlo, compartimos una gran cantidad de datos (intencionadamente o no) que pueden revelar mucho sobre nosotros.



Sin embargo, muchos usuarios tienden a asumir cómo funciona Internet. Por ejemplo, el espacio digital nos da una falsa sensación de anonimato. Al fin y al cabo, te sientas delante de tu ordenador y nadie puede ver lo que haces físicamente. Lamentablemente, tienes ojos por todas partes, y las entidades que rastrean tus pasos hacen todo lo posible por identificarte.

Echemos un vistazo a las principales ideas erróneas que los usuarios pueden tener sobre la privacidad digital.

El navegador mantiene la privacidad de mis datos

Cuando navegamos en modo incógnito o privado, suponemos que no dejamos rastro de nuestro historial de navegación y otros datos que revelan información sobre nosotros.

Por supuesto, cuando terminas una sesión privada, se supone que el navegador borra tu historial de navegación. Sin embargo, en realidad, no sólo su actividad en línea sigue siendo visible, sino que puede seguir guardándose con la información que se vende a terceros.

¿Por qué? Porque, aunque la navegación en modo privado impide el almacenamiento automático de información en tu dispositivo, tu proveedor de servicios de Internet puede seguir viendo lo que haces en línea. La organización que proporciona la conexión a Internet, como tu escuela o tu empresa, también puede hacer un seguimiento de lo que haces en línea. Una vez más, tu sesión en un sitio web también puede ser vista por el propio sitio web.

Por tanto, los modos de incógnito son una mejora. Sin embargo, no son tan sigilosos como te gustaría.

La privacidad en línea solo debe preocupar a los delincuentes

Está muy extendida la idea errónea de que sólo quienes se dedican a actividades turbias o delictivas deben preocuparse por la privacidad en Internet. Se cree que la gente normal no debería temer ser lo más abierta posible. Al fin y al cabo, puede que no tenga nada que ocultar. Sin embargo, puede que te guste mantener algunas cosas en secreto.

Nuestra privacidad debería preocuparnos a todos. Esto se debe a que, cuando estamos en línea, compartimos datos, algunos de ellos también sensibles. Si somos descuidados con nuestra privacidad y seguridad, somos vulnerables a que los delincuentes roben nuestros datos.

Es posible que no estés cómodo con la forma en que muchas empresas utilizan la información que recopilan de tus actividades en línea. Los sitios web y las aplicaciones vigilan lo que usted hace en línea. Se pueden recopilar datos sobre dónde estás y cuáles son tus gustos y aversiones. En algunos casos, Internet puede conocerle mejor que su pareja.

Estos datos se utilizan para generar beneficios a través de la publicidad dirigida o el intercambio de datos entre empresas. Cuando ese rastreo e intercambio de datos se hace sin tu conocimiento o consentimiento, es una violación de tu intimidad. ¿Ha recibido alguna vez un correo electrónico publicitario de una empresa con la que nunca ha interactuado? Puede que la empresa con la que sí interactúa haya compartido o vendido sus datos a ese proveedor. Espeluznante, ¿verdad?

Tus datos desaparecen después de borrarlos del dispositivo

Los ciberdelincuentes pueden recuperar archivos personales como imágenes, documentos, etc., utilizando herramientas de recuperación fácilmente accesibles en Internet. Por lo tanto, vaciar simplemente la papelera de reciclaje, formatear el disco duro del ordenador, la memoria USB o la tarjeta de memoria puede no ser suficiente para borrar todos los rastros de tus actividades.

Debe evitar vender, donar, intercambiar o reciclar su ordenador hasta que haya limpiado a fondo el disco duro o las memorias USB.

No puede controlar su privacidad en Internet

La definición de privacidad ha cambiado a lo largo de los años con el aumento de la recopilación y el seguimiento de datos. Hoy en día, la mayoría de nosotros sentimos que no tenemos ningún control sobre ella, y que es algo a lo que tenemos que rendirnos impotentes. A todos nos preocupa cómo gigantes tecnológicos como Google y Facebook vigilan nuestro comportamiento, pero la mayoría no tenemos ni idea de lo que debemos hacer al respecto.

Afortunadamente, hay medidas que podemos tomar para proteger nuestra intimidad. Seguir estas normas ayuda mucho.

Ten cuidado al descargar aplicaciones que te pidan permisos que puedan poner en riesgo tu privacidad.

Cuando no estés utilizando ninguna aplicación, desactiva la opción de compartir ubicación.

Cuando sincronices tus aplicaciones con tus cuentas de redes sociales, lee atentamente las cláusulas de exención de responsabilidad.

Prueba para utilizar una VPN gratis para cifrar el tráfico de Internet y proteger tu dirección IP. Ayuda a evitar que anunciantes, ISP y sitios web te vigilen.

Ten cuidado con tu configuración de privacidad en Facebook (u otra plataforma), asegurándote de que compartes cosas sólo con aquellas personas con las que te sientes cómodo.