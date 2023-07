​José Ramón López Mesa: «El poder es un imán que nos atrae y nos aplasta»

La trampa del castillo inglés de José Ramón López Mesa es un thriller en el que una poderosa familia se halla atrapada a las puertas de un castillo inglés, aunque no físicamente. Esta poderosa familia ha creado una serie de trampas en las que han caído ellos mismos y la imponente edificación que se nombra en el título será determinante para destapar el caso. La investigación es el eje central de la novela, así como sus personajes, con especial atención a Coral, la hermana de la víctima, quien ha desplegado toda una psicología espeluznante.



1– ¿Cómo se te ocurrió la idea, José? Hace un par de años, un amigo me relató, con todo lujo de detalles, la curiosa experiencia que había vivido visitando un castillo en el norte de Inglaterra. Me intereso su experiencia y la imaginación, que tiene tendencia a desbordarse, hizo el resto.

2– Siendo tu primera novela publicada, cuéntanos cómo está siendo la experiencia. En realidad, es la segunda novela que publico. La primera la publiqué a raíz del desarrollo de los acontecimientos independentistas en Cataluña (el denominado Procés). En aquella ocasión se me ocurrió que las desconocidas y secretas actuaciones e interferencias de los servicios secretos en el proceso, bien merecía una novela.

Ahora mismo, con la segunda novela (La Trampa del Castillo Inglés), revivo la aventura de la auto publicación, un ejercicio obligado, complicado y desconcertante para todos los autores nóveles que no vemos otra vía si queremos acceder al mercado literario.

3– En la novela criminal, género en el cual podríamos enmarcar la tuya, ¿a quién prefieres que se le dé más protagonismo: a la víctima o al verdugo? Cada lector tiene sus preferencias. A mí, particularmente, me atraen más los villanos.

4– La personalidad de Coral en La trampa del castillo inglés es muy conflictiva. A veces, es difícil de soportarla. ¿Qué fin tiene la psicología de este personaje? Intento plasmar, en una metáfora punzante y excesiva, las aristas y fuerzas centrifugas que acompañan a la personalidad en la adolescencia, siempre rebelde, y si la empujas un poco, con tendencia a inclinarse hacia el lado oscuro de las cosas.

5– ¿Quiénes son tus referentes literarios? Muchos autores. Admiro especialmente a Javier Marías, Fernando Aramburo y Joël Dice.

6– Hay mucho lujo en esta novela, ¿por qué crees que nos atraen los crímenes de la alta alcurnia? Porque para nosotros, los mortales, el mundo de las élites económicas y financieras reside en espacios lejanos, herméticos, y hasta cierto punto, mágicos y misteriosos. Son espacios donde un crimen es, necesariamente, más glamuroso que el asesinato vulgar que tiene lugar entre dos bandas rivales que se matan por unos miserables kilos de droga. Además, siempre se intuye que, en ese tipo de asesinatos, los de las élites, está siempre presente la lucha por el poder. El poder es un imán que nos atrae y nos aplasta.

7– ¿Existe el castillo inglés que aparece en tu obra? Sí, aunque con notables diferencias al que aparece en el libro. Existe el Lord propietario (con nombre distinto), y algunas otras características del entorno.

8– También tenemos la típica pareja de poli bueno, poli malo, ¿crees que es algo que nunca pasa de moda? En todo caso, siempre es una ocasión para que el autor tenga la licencia de poder asignarle a uno de los agentes un papel que, a menudo, no concuerda con su personalidad y trayectoria profesional. Resulta sorpresivo.

9– Háblanos de tus futuros proyectos. Soy más bien improvisador y poco amante de los proyectos. No obstante, en invierno, cuando llegue la oscuridad y el frio (en verano no logro concentrarme), comenzaré a escribir mi próxima novela. Aún no he decidido si darles continuidad a los personajes de La Trampa del Castillo Inglés, o, por el contrario, recrear la acción en unos imponentes estudios cinematográficos que he conocido recientemente y que me inspiran mil maldades misteriosas adobadas con las especies de la vanidad, los celos, el narcisismo y la ensoñación.