Presentación de los libros "Los años continuaron su psicorumbo" y "En el teatro de la vida, las estrellas lloran"

Les presento estos mis dos libro de relatos, y de pohemas. Los relatos recogen momentos netamente original y con alta calidad realística, ante la tradición cotidiana, que ofrece la vida, ritualizando en la celebración del lenguaje, los misterios y experiencias que nos deja el camino de la vida al deambular por el, reafirmándose que también aprendemos en el camino.

Y, en cuanto a la poheticidad, lo que prevalece es el sentimiento puro como híbrido del alma y la realidad atrapada con candor, reafirmando cualidades atribuidas con gran terneza al sentimiento humano para verle con ojos de estrellas.



FRAGMENTOS DE POHEMAS

PERMISO A LA VIDA Al mirar esos ojos chispeantes, como una dulce y linda canción y melodía que vibra ante las caricias esclavas convertidas en toda una eternidad; no interesa sorprenda la muerte que es vida, pues al perder lo que amas es más que muerte, aunque en días que anteceden fuiste Reina y/o Rey, eso sí, es bella melodía…

UN DIA SERÁ El introito vesánico procede, y es posible avizorar, a contraluz o no, porque vendrán síndromes vendados como jaspes, del tiempo ido y juzgar que, esos preciosos momentos del pasado, no se compran como un objeto, en ir a una pulpería…