Casi seis de cada diez personas en el Reino Unido declaran que el Brexit fue una mala decisión

Desde que el 25 de enero de 2020 Reino Unido firmara su separación de la Unión Europea, han sido amplios los debates políticos y económicos sobre si esta era una buena decisión. Pero ¿qué opina la gente de la UE sobre este hecho? Ipsos ha publicado “Brexit, Reino Unido y la Unión Europea”, un estudio donde recoge la opinión de la gente en 10 países pertenecientes a la UE, acerca de la salida del país del conjunto europeo.





Este estudio refleja cómo el 57% de la población de Reino Unido consideran que dejar la UE fue una mala decisión para el país, una percepción compartida por el resto de países analizados, donde un 51% de media, así lo declara. En este punto destaca España, siendo el país donde más personas perciben el Brexit como una mala decisión (62%). Un 35% de británicos y británicas piensan todo lo contrario, que fue una buena decisión, algo que comparten el 26% del resto de países miembros. No obstante, la salida de Reino Unido no solo fue negativa para el país sino también para la propia Unión Europea, un 51% de las personas de Europa de media así lo declaran, un porcentaje mucho mayor que el 20% de media que sí cree que fuera una buena decisión.

Poniendo el foco por países y en la apreciación de que esta decisión les afecta de forma negativa, destaca Países Bajos en primera posición con un 52% de su población, seguido del 46% de Bélgica y España y Hungría, ambas con un 45%.

¿Cómo se plantea la relación futura entre el Reino Unido y la UE?

Una gran mayoría delEl público británico (84%) considera importante que su país y la UE mantengan una relación estrecha, pero solo la mitad (48%) ve probable que eso ocurra frente a un 40% que sí lo cree viable.

A nivel europeo, la mayoría de la gente (67%) en el resto de países analizados, de media, considera también importante que el país británico y la Unión Europea tengan una estrecha colaboración, y la confianza porque eso suceda es alta, así lo declara un 61%. No obstante, encontramos diferencias entre países en este sentido, donde los más optimistas son la gente de los Países Bajos (72%), a nueve puntos del segundo país más positivo, que sería Francia (63%). Por su parte España, se sitúa en el país más pesimista, con el porcentaje más bajo de los diez países analizados, después del Reino Unido, solo el 54% ve probable que Reino Unido y la UE consigan mantener una relación estrecha.

¿Ha cambiado el Brexit la vida diaria de las personas del Reino Unido?

Ante la pregunta de cómo ha cambiado la vida de la población desde que se produjera el Brexit, una amplia mayoría,el 65% de media de la UE, dice no haber notado cambios, un 63% en el caso de la población española.Sinembargo, los parámetros bajo el prisma de la población británica cambian radicalmente. Un 48% de su ciudadanía percibe que su vida ha cambiado a peor desde la salida y solamente un 13% afirma que el cambio ha supuesto una mejora. Por su parte, un 32% señala que no han notado diferencias con respecto al estatus anterior.

Un camino marcado por objetivos internacionales

A pesar de que el camino de Reino Unido se haya separado de la Unión Europea, continúa en el ecosistema político-económico internacional y con unos objetivos que podrían asemejarse a los de la UE, así lo considera un 21% de media, de la población de los estados miembros analizados. Aunque es cierto que más gente, un 28%, piensa que los intereses son opuestos y donde más coincide la gente (36%), es que los intereses son en parte iguales y en parte opuestos.

Una foto similar a lo que piensa la población española, con un 35% que afirma que los intereses son en parte iguales y en parte distintos, un 30% que piensan que son opuestos y un 22% que consideran que son iguales. Bélgica (35%) Italia (34%) y Francia (33%) son los tres países europeos que más piensan que los intereses de Reino Unido y de la UE son opuestos.