Francia: ¿mejor destino para ir de vacaciones en este 2023?

Ya llegó el verano y, junto con ello, los turistas comienzan a emprender su búsqueda sobre qué destinos visitar. Pero, ¿cuál es el mejor sitio para pasar los días de verano este 2023? Las opciones son infinitas, convirtiéndose en una tarea difícil de resolver. Tanto es así, que las personas desean saber qué lugares visitarán los demás para escoger el suyo.

Para hacerle las cosas más sencillas a los turistas, y así saber cuáles son los mejores destinos para veranear, iVisa hizo un estudio en donde dieron a conocer los destinos preferidos y más populares por los viajeros, sobre todo de aquellos viajeros españoles.

A través de datos proporcionados por Google Destination Insight, iVisa determinó cuáles eran las búsquedas que hacían las personas sobre el destino ideal para ir de vacaciones. Los datos arrojaron que los países más visitados son Reino Unido, EE.UU. y España.

Para los británicos, el primer país de preferencia en su lista es España, seguido por EE.UU. y Grecia. Por el contrario, los estadounidenses escogieron países más hacia el Caribe, como lo es México, República Dominicana e Italia. No obstante, el estudio dio a conocer que los españoles prefieren a Francia como destino para vacacionar este 2023.

El destino preferido por los españoles: Francia

Los españoles ya tienen claro cuál es el lugar al que desean viajar. Francia es el destino preferido. Asimismo, los estadounidenses y los británicos posicionan al país galo dentro de sus 10 primeras opciones.

Francia sigue creciendo cada vez más, por lo que se ha llegado a convertir en un país de moda. La popularidad que ha tenido esta nación es tan grande que crearon un hashtag en la plataforma TikTok: #francetravel. Dicha etiqueta cuenta con más de 75 millones de visitas.

Los primeros destinos en la lista son Francia y España

Los datos arrojados de los estudios realizados por iVisa demuestran que los españoles prefieren pasar sus días de verano en Francia. El turismo en el país galo no solo ha aumentado como país, sino que las ciudades también han crecido. Para el 2021, Francia y París fueron los lugares a donde mayormente viajaban los españoles, y el 2023 pinta igual.

Sin embargo, este no es el único destino que ha aumentado la cantidad de visitantes, España también lo ha hecho. España era un país que antes no aparecía en el top 10 de los destinos escogidos por los norteamericanos, pero, actualmente, los estadounidenses posicionan a nuestro país en el octavo lugar, mientras que Barcelona está en la décima posición.

Lo mismo ocurre con los británicos. Para este año tomaron tres ciudades de España para ir de vacaciones, ubicando al país como el preferido para pasar sus días de verano.

Francia será el destino preferido para viajar en el 2025

Anteriormente, Francia no se encontraba en el top 10 de los lugares preferidos por los norteamericanos. Sin embargo, actualmente lo ubican en la cuarta posición. De igual modo ocurrió con los residentes de Gran Bretaña, para el año 2021 el país galo se ubicaba en la séptima posición, mientras que para el 2023 bajó un lugar y ahora está de sexto en la lista.



De acuerdo a un estudio realizado por Global Data, se dio a conocer que Francia será el país con más visitas de turistas en el 2025, puesto que, más personas desean conocer su belleza natural, su gastronomía, su vino y los bellos paisajes que tiene. ¿Tú también quieres conocerlo? ¡No esperes más y ten unas increíbles vacaciones!