El acoso sexual en aplicaciones de citas afecta a tres de cada diez jóvenes, especialmente a los menores de 25 años

En un mundo digitalizado, la información personal se ha convertido en el objetivo principal de los ciberdelincuentes, y las generaciones más jóvenes, siendo las que más tiempo pasan en internet, en su blanco favorito. En este sentido, ESET España, compañía líder en ciberseguridad, y Esports City League, el circuito más importante de competiciones amateur de eSports vinculado a DreamHack España, han desarrollado un estudio conjunto con el objetivo de entender sus hábitos cibernéticos y descubrir sus conocimientos a cerca de la ciberseguridad para ayudarlos a disfrutar de internet de forma segura.



Dentro del inmenso universo digital, las aplicaciones utilizadas para ligar son cada vez más recurrentes para personas de todas las edades, que se decantan por este tipo de métodos para conocer gente nueva, encontrar pareja o tener relaciones sexuales. De hecho, de acuerdo con los datos obtenidos de la investigación, el 35% de los jóvenes utilizan aplicaciones de citas a diario.

Del mismo modo, las aplicaciones de citas se han convertido en uno de los entornos favoritos de los estafadores a la hora de buscar posibles víctimas. Habitualmente, los ciberdelincuentes crean perfiles falsos con el propósito de obtener dinero manipulando a sus usuarios, apelando a sus emociones o directamente utilizando técnicas de chantaje. Por ello, es esencial crear conciencia entre los jóvenes sobre la importancia de velar por la seguridad y garantizar la privacidad de la información personal, evitando en todo lo posible compartirla con terceros.

Y es que, según el estudio de ESET España y Esports City League, el 87% de los jóvenes menores de 25 años asegura haber compartido su número personal o perfiles de redes sociales por aplicaciones de citas. Además, uno de cada diez usuarios es consciente de que las fotos de su perfil se han utilizado para crear nuevos perfiles falsos.

En este sentido, Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España, recuerda que “A la hora de compartir información personal debemos preguntarnos si es realmente necesario, con quién la vamos a compartir y a través de qué aplicación o plataforma. Siempre que sea posible, debemos evitar dar más datos que los estrictamente necesarios, incluyendo información y fotografías personales”.

En cuanto a estafas en las que directamente se solicita dinero a la otra persona, las mujeres son las principales víctimas. El 17% de las encuestadas afirma que alguna vez uno de sus matchs les ha pedido dinero a través de estas aplicaciones.

Otra de las principales cuestiones que revela este estudio es la creciente preocupación de los usuarios por la veracidad de la información que aporta el resto de las personas. El 40% de los hombres afirma haberse sentido engañado en algún momento al conocer a su cita, frente al 17% de las mujeres, al ver cómo la información que tenía de la otra persona no era verdadera en su totalidad. La otra gran problemática detectada con esta investigación ha sido la de recibir contenido sexual sin que haya sido solicitado. Al menos 3 de cada 10 usuarios han manifestado haber recibido fotos y/o videos con contenido sexual sin consentimiento. Un dato que se incrementa entre los menores de 25 años, siendo 4 de cada 10 los que confirman haber sido víctimas de este tipo de actos.

Protege tus datos en el entorno digital para proteger tu vida fuera de él

Por su naturaleza, este tipo de aplicaciones conlleva el almacenamiento de una gran cantidad de información personal de los usuarios. Por ello, es vital solicitar un borrado general de datos en cuanto cese su uso. Esta práctica, que debería ser cada vez más habitual, apenas es realizada por el 17% de los menores de 25 años y el 35% entre los usuarios de entre 26 y 35 años.

Tras el análisis de los datos obtenidos a partir de este estudio, ESET España busca fomentar la concienciación sobre el uso de la información personal en la red, una cuestión crucial a la hora de garantizar nuestra seguridad. Para ello, la compañía ha elaborado una serie de consejos y recomendaciones que pueden evitar que los usuarios se conviertan en las nuevas víctimas de los ciberdelincuentes a través de las aplicaciones online:

Investiga y verifica: Antes de interactuar con alguien en línea, investiga su perfil y verifica la autenticidad de la información proporcionada. Una técnica sencilla es buscar la foto de perfil en Google Images para descubrir si ya ha sido utilizada anteriormente. También hacer una búsqueda general de su nombre completo y otros detalles con los que poder verificar que el perfil de dicha persona coincide con la información disponible en internet.

Antes de interactuar con alguien en línea, investiga su perfil y verifica la autenticidad de la información proporcionada. Una técnica sencilla es buscar la foto de perfil en Google Images para descubrir si ya ha sido utilizada anteriormente. También hacer una búsqueda general de su nombre completo y otros detalles con los que poder verificar que el perfil de dicha persona coincide con la información disponible en internet. Protege tu información personal: Evita compartir demasiados detalles personales, especialmente en aplicaciones de citas. Limítate a proporcionar información necesaria y relevante para mantener tu privacidad y seguridad.

Evita compartir demasiados detalles personales, especialmente en aplicaciones de citas. Limítate a proporcionar información necesaria y relevante para mantener tu privacidad y seguridad. Permanece alerta ante comportamientos sospechosos: En cada interacción realizar numerosas preguntas y permanecer atentos ante respuestas evasivas. No te sientas presionado para compartir información o realizar acciones que te hagan sentir incómodo.

En cada interacción realizar numerosas preguntas y permanecer atentos ante respuestas evasivas. No te sientas presionado para compartir información o realizar acciones que te hagan sentir incómodo. Sé cauteloso: No hagas clic en enlaces sospechosos o descargues archivos adjuntos de fuentes desconocidas. Estos pueden contener malware o phishing que comprometen la seguridad de tus dispositivos y datos personales.

No hagas clic en enlaces sospechosos o descargues archivos adjuntos de fuentes desconocidas. Estos pueden contener malware o phishing que comprometen la seguridad de tus dispositivos y datos personales. Desconfía de solicitudes de dinero y solicitudes de información confidencial: No envíes dinero, fotos o videos comprometedores a nadie que no hayas conocido en persona y nunca abras cuentas bancarias.

Qué hacer si se es víctima de estafa

ESET también hace un repaso sobre lo que hacer y tener en cuenta en caso de ser víctima de estafas en aplicaciones de citas:

Corta la comunicación de inmediato: Evita cualquier tipo de contacto adicional y no respondas a sus mensajes o intentos de comunicación.

Evita cualquier tipo de contacto adicional y no respondas a sus mensajes o intentos de comunicación. Documenta la estafa: Recopila toda la evidencia posible relacionada con la estafa, incluyendo capturas de pantalla, correos electrónicos, mensajes u otra información relevante. Estos registros pueden ser útiles más adelante para presentar una denuncia o buscar asistencia legal.

Recopila toda la evidencia posible relacionada con la estafa, incluyendo capturas de pantalla, correos electrónicos, mensajes u otra información relevante. Estos registros pueden ser útiles más adelante para presentar una denuncia o buscar asistencia legal. Reporta y denuncia: Si sospechas de actividades fraudulentas o encuentras perfiles falsos, repórtalos a la plataforma correspondiente. Además, considera presentar una denuncia formal ante las autoridades pertinentes.

Si sospechas de actividades fraudulentas o encuentras perfiles falsos, repórtalos a la plataforma correspondiente. Además, considera presentar una denuncia formal ante las autoridades pertinentes. Notifica a tu entidad financiera: Si la estafa involucró transacciones financieras, contacta a tu banco u otra institución financiera para informarles sobre el fraude. Pregunta sobre las medidas que puedes tomar para proteger tu cuenta y recuperar cualquier pérdida financiera. Si se envió dinero a través de una tarjeta regalo, contacta con el proveedor de inmediato y verifica si el dinero puede ser reembolsado.

Si la estafa involucró transacciones financieras, contacta a tu banco u otra institución financiera para informarles sobre el fraude. Pregunta sobre las medidas que puedes tomar para proteger tu cuenta y recuperar cualquier pérdida financiera. Si se envió dinero a través de una tarjeta regalo, contacta con el proveedor de inmediato y verifica si el dinero puede ser reembolsado. Mantén un seguimiento: Realiza un seguimiento regular del progreso de tu denuncia y coopera con las autoridades y las instituciones involucradas. Proporciona información adicional si se te solicita y mantén registros de todas las comunicaciones y acciones tomadas.