Edith Fernández Caruso: una artista que se ha forjado con devoción y disciplina

Hay caminos que sólo el arte —y alguna de sus variantes los puede juntar— es por eso que, pienso en la importancia de conocer la riqueza que nos aportan las diferentes voces que emergen con honestidad, compromiso y ternura en este andar literario. Ahora mismo, recuerdo también todo lo que nosotros los jóvenes que cultivamos algún tipo de arte podemos aprender de quienes ya tienen un recorrido inmenso como artistas y han logrado crear y abrir puertas a otros, sabiendo que, las generaciones venideras también tendrán pasión por el oficio y lo pueden pulir mucho más y llevarlo a niveles estéticos impensables.

El día de hoy, vamos a conocer un poco de la vida artística de una mujer que ha demostrado a lo largo y ancho de su trayectoria que en la unidad está la fuerza, y que el arte es posible porque decidimos pulirlo todos los días, como quien pule una estrella o incluso como quien siembra árboles y sabe que, los frutos estarán llenos de vida y abundancia en este planeta tierra que creo yo, necesita respirar un poco más la exploración de las diferentes corrientes artísticas que a día de hoy se siguen cultivando.

Conozcamos entonces a la escritora Edith Fernández Caruso una mujer increíble con la que tuve la oportunidad de coincidir de manera reciente por estos andares literarios. En ella, uno puede encontrar una vida forjada desde el arte y cincelada con devoción y disciplina. En sus vitrinas de creación literaria podemos encontrar desde: novelas, poemarios, cuentos y también ensayos. La autora, ha dedicado parte de su trabajo a la danza en teatros importantes de su país, también ha destacado en la presidencia de ASOLAPO, Escritores Del Sur y otras asociaciones en las cuales su nombre y obra han dejado una huella para lo que resta de la eternidad.

Pasen entonces, a leer un poco de la palabra honesta, precisa y directa de la escritora invitada el día de hoy.



¿Qué o quién la llevó a conocer el oficio de escribir? El oficio de escribir nace en mi infancia, en la escuela primaria, con apenas seis años y mi interés por La Gesta Libertadora de mi Patria, es ahí donde escribo una Obra de Teatro que trataba sobre La Revolución de Mayo, era un tema que me fascinaba porque aunque era pequeña, yo sentía que esa Gesta era mucho más que la historia que nos contaban los libros y los maestros y así dejé correr mi imaginación.

¿Cuántos libros ha publicado y sobre que temas versan? Tengo diez obras publicadas, cuatro novelas, tres poemarios y tres libros de cuentos.

¿En la narrativa cuál es su género favorito y por qué? Es muy difícil elegir un solo género ya que me fascinan los que abarco y éstos son, cuento, novela, ensayo y poesía.

El cuento me fascina porque puedo crear en base a personajes, lugares, y sucesos reales o imaginarios y porque de un cuento muchas veces surge una novela la cual me provoca lo mismo, el ensayo me interesa por el trabajo de investigación y por la subjetividad al expresar mi punto de vista y al fin llegar a una conclusión que invite a convencer de manera contundente al lector. Y con respecto a la poesía es la fascinación de la síntesis.

¿En la poesía prefiere el verso libre o la métrica perfecta? Prefiero el verso libre.

¿Por qué decidió ser artista? No decidí ser artista, uno nace artista, luego viene la formación.

Usted también incursionó en la danza. ¿Cómo logró generar un equilibrio para su trabajo, la familia y cultivar con belleza y compromiso estos oficios? Con disciplina solo se logra ese equilibrio.

Usted también es la presidenta de ASOLAPO. Cuéntenos como ha sido esa experiencia. ¿El camino andado le ha dejado frutos dulces o amargos? La experiencia ha sido fascinante y me ha dejado los frutos más dulces, ya que he tenido y tengo el privilegio de conocer a escritores, artistas y personas maravillosas. Quiero destacar que el hecho de haber llegado a ser Presidenta de Asolapo Internacional, se lo debo a su Fundadora, la Lic. Luz Samanez Paz, de Lima, Perú, que me conoció en uno de sus viajes a Buenos Aires, ahí tuvo la oportunidad de compartir charlas y encuentros durante varios días y luego de un evento en el emblemático Café Tortoni de Bs As, ofrecerme el cargo de Secretaria de Actas de Asolapo Argentina e inmediatamente decide darme el cargo de Canciller de Asolapo Internacional, donde me propone hacer el juramento al cargo en un encuentro internacional de escritores en Uruguay, para trabajar directamente con ella, teniendo la libre potestad de dar nombramientos y distinciones a los escritores y artistas que yo considerara. Así fue pasando el tiempo y surgió una entrañable amistad, es ahí donde me deja por escrito el legado irrevocable de la presidencia de ASOLAPO INTERNACIONAL.

Usted también es poeta, narradora y actriz. Cómo pudo fluir entre estos escenarios del arte ¿Es difícil cultivar varias ramas en este oficio de ser artista? No, no es difícil porque cuando se es artista todo fluye y además está todo relacionado.

Coménteme como es la literatura de la Argentina en la actualidad. ¿Cree usted que los artistas Argentinos jóvenes necesitan más espacios para visibilizar su arte? Por supuesto, hay mucho talento joven en mi país que son merecedores de mas espacio.

¿Cómo ve usted desde Argentina el rumbo que está tomando la literatura actual? Con tanta tecnología no es muy bueno el rumbo.

¿Cree usted que las nuevas tecnologías orillen a los artistas a dejar este oficio? De ninguna manera.

¿Cómo podemos adquirir sus libros? Comunicándose conmigo a través de mi correo electrónico: Internacionalasolapo977@gmail.com

¿Usted ha publicado en diferentes revistas literarias. Cuéntenos como ha sido esa experiencia? Eso ha sido una experiencia fascinante que ha enriquecido mi trayectoria de recuerdos hermosos aún en los casos que he tenido que publicar con seudónimo por el solo hecho de ser mujer.

La literatura femenina cada día es más visible y podemos leer a muchas mujeres narradoras y poetas. ¿Cómo cree usted qué podemos colaborar dentro de la sociedad para que la visión literaria de la mujer siga creciendo? Respetándola como mujer de letras, eso es todo, ya que la visión tan rica, vasta y profunda de la mujer se vale por si misma.

Algunas palabras que quisiera dedicar a alguien por este andar artístico. Si por supuesto, a mis padres, todo mi agradecimiento y todo mi amor porque sin ellos jamás hubiera llegado a ser lo que soy.