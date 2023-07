No Solo Maquetas explica que las maquetas históricas no son solamente para los museos

A lo largo de la historia, las maquetas han sido consideradas como potentes herramientas para la educación y la práctica del diseño, debido a que permiten representar objetos reales en tamaños reducidos y fijos.

No Solo Maquetas es una empresa formada por profesionales con amplia experiencia en campos como la construcción de maquetas, la pintura, el aeromodelismo, la escultura, la talla de madera o la automatización. Entre los productos más destacados del catálogo se encuentran las maquetas históricas, artículos que recrean monumentos, iglesias, ciudades antiguas y escenas históricas.

No Solo Maquetas es una empresa cercana y recomendada para fabricar maquetas históricas Al disponer de las últimas tecnologías de impresión 3D de hilo y resina, corte por láser, fresadora CNC y termo conformado, No Solo Maquetas puede fabricar distintos tipos de maquetas. Todos los prototipos son totalmente funcionales y están elaborados con algunos de los métodos más artesanales que existen como el dibujo, la talla o la escultura.

Una de las maquetas históricas es la maqueta del Templo de Hércules, disponible a una escala aproximada de 1:200 y que recrea una idealización de este tempo según la narración de escritores y geógrafos. Esta recreación incluye las famosas columnas grabadas de bronce que daban acceso al templo, los altares donde se realizaban los sacrificios y las fuentes con un régimen de crecida inverso al del mar.

Otra de las maquetas históricas con mayor reconocimiento es la de la Iglesia Santiago Apóstol de Venturada, que reconstruye esta edificación de finales del siglo XII y principios del siglo XIII, ubicada en la Sierra de Guadarrama. La maqueta fue elaborada a escala 1:100 por el artista José Manuel Encinas Plaza y destaca por sus excelentes acabados y estilo.

¿Por qué son atractivas las maquetas a escala? De acuerdo a varios estudios, las maquetas a escala se han convertido en herramientas no exclusivas de los arquitectos, sino que también llaman la atención de las personas con fascinación por las miniaturas. Una de las ventajas de las maquetas es que sus diseños abordan diferentes temáticas, por lo que existen modelos para todos los gustos.

Por otra parte, las maquetas son consideradas objetos que explican conceptos mucho más amplios sobre un hecho, debido a que trascienden las normas espaciales. En el caso específico de las maquetas históricas, las personas que se encargan de su creación consideran que ayudan a comprender el patrimonio cultural e histórico.

Como resultado de su experiencia en la construcción de maquetas históricas, No Solo Maquetas es una alternativa recomendada para quienes buscan este tipo de representaciones en miniatura. Al combinar el arte con la tecnología, la empresa consigue fabricar artículos de la máxima calidad para satisfacer los requerimientos de sus clientes.