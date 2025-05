No Quiero tienen nuevo single 'Tóxico', Rock con esencia británica (U2, Biffy Clyro, Talk Talk...)

www.youtube.com/watch?v=3Do28yhDiYw

De nuevo No Quiero, la banda nacida en Bilbao, sorprenden con un singular e impactante nuevo single “Tóxico” donde convergen este Rock cargado de Riffs de guitarras, cercanos a U2, Level 42 o Talk-Talk, con ambientaciones muy The Mission, pero manteniendo la actual frescura de Biffy Clyro y con bases marca Manic Street Preachers. Siempre se dijo que muchos grupos bilbaínos mantienen una clara influencia del Pop y del Rock Británico, salvando las distancias y con total humildad, esta sería, una clara muestra de ello.

"Tóxico" es un grito de aviso a ese día a día en relaciones personales, laborales y de todo tipo. Es una canción que te advierte a la vez que te invita a huir de ese tipo de cadenas invisibles, que te atenazan, para seguir libre y no sentirte sometido. El sorprendente videoclip, creado por la muy solicitada productora madrileña IA Merengue (Mahou, Ikea, Coca Cola, San Miguel, BBK Live, McDonal’s, …), recoge cientos de imágenes de los últimos conciertos de No Quiero, donde se ve a una banda entregada, plena y con solvencia sobre los escenarios. Es su hábitat natural. Este nuevo sencillo ha sido grabado y mezclado por Alberto Macías en los prestigiosos Bilboson Estudios Pan-Pot y masterizado en los Sterling Sound de Nueva York.

¿Quiénes son el grupo No Quiero? No Quiero es un grito de inconformismo, de no renunciar a ser tú mismo, de no olvidarte de tus sueños, de no encerrar el niño que en el fondo sigues siendo, y de luchar por lo que realmente amas.

No Quiero es una banda de Rock creada por Alberto Macías (guitarra), Antón Uribe (voz y teclados) y Gaby Salaverry (voz principal), tres profesionales del sector de la música y la producción audiovisual, que hace pocos años decidieron destinar parte de su creatividad, tiempo y energía a montar este apasionante proyecto musical, con mucho protagonismo en la parte audiovisual: Lo que requiere el Siglo XXI a una banda.

A finales de 2021 editaron su primer álbum, 'Monterey' y trabajaron 8 videos. Interesantes clips en formato cortometraje. La historia de la formación avanza hasta 2024 donde empezaron a publicar nuevos video-singles como "Toma de Control", "Amarillo", "Sexy Jane" y “Esos años”, como adelantos de lo que será su segundo álbum previsto para septiembre 2025.

No Quiero lo completan en concierto, Blas Fernández (batería), Javi Quintana (guitarra) y Mario Gutiérrez (bajo). Sus directos consolidan su sonido y además cosechan excelentes críticas de medios especializados. Además de su gira por salas, la banda ha sido reclamada por varios conocidos festivales para formar parte de sus carteles, junto a bandas de renombre, durante este verano.

Gira 2025. Nuevos conciertos confirmados:

Viernes 30 Mayo - GETXO Music&Food Festival (Getxo, Bizkaia)

Viernes 18 Julio – SONORICA Festival (Castro-Urdiales. Cantabria)

Viernes 08 Agosto – SONORAMA Festival (Aranda Duero, Burgos)

Viernes 26 Septiembre – BILBOROCK (Bilbao)

Miércoles 01 Octubre – EL SOL (Madrid)

…/…

(más fechas en breve)