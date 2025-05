´Historia de una aventura´, un testimonio de resiliencia y amor incondicional.

CÍRCULO ROJO.- "Historia de una aventura. (Cuando la pobreza se vive con amor)", la ópera prima de Anasha, irrumpe en la escena literaria con un relato cargado de emoción, ternura y una profunda reflexión sobre la vida, la familia y la infancia. Publicado por Editorial Círculo Rojo, este libro se perfila como una lectura imprescindible para quienes buscan historias que conmuevan y dejen huella.

Desde las primeras páginas, Anasha nos sumerge en un universo donde la escasez material es compensada con abundancia de amor y valores. Con una narrativa rica en detalles y un lirismo evocador, la autora nos invita a conocer su niñez, marcada por la creatividad, la solidaridad y la fortaleza de sus padres, verdaderos arquitectos de una familia unida contra toda adversidad.

Una historia para todas las edades

Dirigido tanto a niños como a jóvenes y adultos, "Historia de una aventura" es una celebración de la infancia en su estado más puro: travesuras inocentes, juegos interminables y la alegría de crecer en comunidad. Al mismo tiempo, es un mensaje inspirador para los jóvenes que buscan su camino, alentándolos a no rendirse ante las dificultades. La autora también rinde un tributo especial a las mujeres luchadoras, aquellas que construyen su destino con esfuerzo y determinación.

Un viaje a través de la memoria

En sus páginas, el lector encontrará un relato sincero que no edulcora la pobreza, sino que la retrata en su complejidad, mostrando tanto sus retos como los lazos irrompibles que nacen en tiempos difíciles. Con episodios llenos de humor, anécdotas conmovedoras y reflexiones sobre la superación personal, la obra recuerda que la felicidad se encuentra en los pequeños momentos y en el amor incondicional de la familia.

Un legado literario

Anasha, quien escribió este libro como un juego, compartiendo recuerdos con amigos entre risas, nos regala una historia que resuena en lo más profundo del alma. Su escritura, fresca y auténtica, es un homenaje a aquellos que, con esfuerzo y esperanza, transforman su realidad sin perder la esencia de quienes son.

SINOPSIS

Este libro no pretende ser una novela ni un simple relato de sucesos. El hilo conductor ha sido la vida y las emociones que surgieron ante cada situación. En ese tapiz de su historia aparecen personajes centrales que son el alma que tejen la trama: su numerosa familia. Pero también aparecen otros personajes que dejaron huellas profundas en su vida.

Es su primera incursión en el mundo de la literatura y espera que no sea la última. Seguramente algunos de sus lectores se verán reflejados en esta historia, nacida desde el cariño que perdura en el tiempo.

AUTORA

Ana Margot Paredes Loayza nació un martes 30 de abril de 1957, a las 10:30 de la mañana, en un pueblito muy lejano llamado Cajabamba, en la sierra norte del Perú, en el seno de una numerosa familia. Realizó sus primeros estudios en una escuela primaria de la provincia N.º 121 y la secundaria en el prestigioso Colegio Nacional de Mujeres «Nuestra Señora del Rosario», dirigido por las Madres Dominicas, donde la disciplina y el amor a Dios eran los principales valores.

Cursó estudios superiores en dos prestigiosos institutos de la época en Lima y trabajó en diferentes ONG, lo que le permitió desempeñarse e involucrarse en diversos proyectos de desarrollo para las comunidades nativas en el CAAAP y en el Programa Movilización Mujer Supervivencia Infantil, de la Secretaría Técnica de UNICEF, como secretaria ejecutiva en el Perú.

Toda esta experiencia le permitió viajar por varios lugares de Europa, enriqueciendo sus conocimientos y aprendiendo que cada país es maravilloso con sus costumbres, valores y desvalores, pero que siempre vale la pena luchar por su desarrollo.