La pequeña y mediana empresa española ha sido una de las principales afectadas por el aumento de los precios y el consiguiente estancamiento de las ventas. 2022 dibujó un complejo escenario económico para las pymes que conforman el tejido empresarial y no en pocas ocasiones han visto peligrar su continuidad, especialmente ante el riesgo de contracción económica que se planteaba para 2023. De hecho, el 39,2% de las pymes españolas cree que no podría hacer frente a una recesión económica, según los datos de 2023 del Informe de Pymes y Autónomos elaborado por Hiscox, compañía aseguradora que ofrece soluciones especializadas para empresas y profesionales, con el fin de analizar la situación y perspectivas de los pymes y autónomos de nuestro país.



Gran parte de las pymes se han visto castigadas por la situación económica, aunque el periodo de recuperación no está siendo igual para todas. En este sentido, las perspectivas ante una posible recesión económica varían en función del tamaño y volumen de facturación de la pyme. Así, las peor paradas son las micropymes (1 a 9 empleados) ya que el 43,4% cree que no está preparada para afrontar una recesión. Sin embargo, en cuanto al resto de pymes (de 10 a 250 empleados) este porcentaje desciende al 22,9%. Sin embargo, entre las pymes cuya facturación es superior a 2 millones de euros, un 77,7% creen que sí saldrían adelante.

Las micropymes, las menos optimistas con respecto al año pasado

Según el mismo informe, el 31,9% del total de las pymes encuestadas cree que su facturación e ingresos descenderán en 2023, frente al 29,4% en 2022. Por el contrario, el 31,7% cree que mejorará mucho en este año, en comparación al 34,7% de 2022, y el 33,1% cree que seguirá igual en 2023, únicamente un 0,8% menos que en el ejercicio anterior. Las micropymes, sin embargo, tienen las perspectivas menos optimistas en cuanto a ingresos, ya que baja en más de 14 puntos el porcentaje de aquellas que creen que mejorará (de un solo 42,3% de 2022 a un 27,9% en 2023).

Por otro lado, esta disparidad de las perspectivas ocurre también cuando son preguntadas por sus previsiones de beneficios y márgenes económicos. En este sentido, el total de las pymes encuestadas que prevén un empeoramiento este año es del 37,7%, 1,3% más que el ejercicio anterior. Por el contrario, el 27,9% cree que en 2023 mejorarán sus márgenes de beneficio, manteniéndose prácticamente igual que en 2022 (27,5%), y, por su parte, el 31,2% del total de las pymes cree que sus beneficios y márgenes se mantendrán al mismo nivel este año, frente al 33,9% del año anterior. Atendiendo al volumen de facturación, las pymes con una facturación superior a los 2 millones son más optimistas ya que el 62,5% de ellas cree que sus ingresos aumentarán. En cuanto a beneficios y márgenes, el 54,8% también prevé un ascenso de los mismos.

Aumenta la preocupación por el empleo y la contratación

Una de las consecuencias del complejo escenario económico se deja ver en el aumento de la preocupación por el empleo y la contratación de empleados en las pymes, lo que ha constatado el mismo informe. De hecho, el 26,8% de las pymes considera que esta situación empeorará, frente al 20,7 de 2022, lo que supone un aumento de 6,1 puntos porcentuales. También cambia la proporción de pymes que considera que el empleo seguirá igual, que desciende al 49,1% desde el 55,6% en 2022, y, por otro lado, el de aquellas que prevén una amplia mejoría, ya que son el 18,8% del total de las pymes, comparado con el 20,6% del ejercicio anterior. Asimismo, este porcentaje vuelve a aumentar en aquellas pymes con más de 2 millones de euros de facturación, ya que el 26,2% cree que la situación en cuanto a empleo y contratación será mucho mejor.

Concurso de acreedores: el 5% de las pymes se plantea solicitarlo

A pesar de que la moratoria concursal pudo proteger a las pymes de los efectos más agresivos de la pandemia durante un tiempo, en 2022 el número de pymes concursadas experimentó un aumento considerable, especialmente a causa de la inflación, y la volatilidad del mercado actual, alcanzando 14.424 procedimientos judiciales, según el Colegio de Registradores. Este año, además, se prevé que la entrada en vigor de la reforma de la Ley Concursal el pasado mes de enero se traduzca en otro incremento a cierre de este año. En este sentido y, según los datos del informe, el 4,9% de las pymes españolas se ha planteado o solicitado presentar concurso de acreedores en 2023. Un porcentaje que, además, aumenta en aquellas empresas de más de 2 millones de euros de facturación al 9,3%.

“Los pymes y autónomos españoles son una parte fundamental y vertebradora de nuestra economía y, para cuidarlas, es necesario conocer bien su realidad actual, escuchando y aprendiendo cuáles son sus preocupaciones, las cuales Hiscox lleva protegiendo desde hace casi 30 años. Este informe nos ayuda a conocer cuáles son sus inquietudes, para que entre todos podamos contribuir en su camino al éxito respondiendo a sus necesidades y adaptando nuestros productos a su realidad y a la de las personas que están detrás de ellas”, concluye Miguel Ángel Aguilar, director de Distribución y Ventas de Hiscox España.