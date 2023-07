Estreno del Equipo Kern Pharma en Torres Vedras

El Equipo Kern Pharma retomará la competición este jueves con su debut en el GP Internacional Torres Vedras – Trofeu Joaquim Agostinho (Portugal, UCI 2.2, 13-16/07). La carrera portuguesa, compuesta por un prólogo y tres etapas en línea, ofrecerá a los farmacéuticos la oportunidad de pelear por victorias parciales y estar lo más arriba posible en la clasificación general, intentando prolongar así las buenas actuaciones cosechadas en la primera parte de la temporada.

Los ciclistas del Equipo Kern Pharma arrancarán la ronda con un esfuerzo cronometrado de 8 kilómetros en Turcifal. El viernes, los hombres más rápidos buscarán sus opciones en la llegada de Foz do Arelho. La línea de meta situada en Torres Vedras esperará al conjunto navarro en la segunda etapa, no sin antes tener que afrontar el doble paso por Serra da Vila. Finalmente, la exigente ascensión al Alto de Montejunto dilucidará la clasificación general en el último parcial.

“Llegamos con muchas ganas después del parón, el equipo está muy motivado y queremos arrancar con buen pie esta segunda mitad del año”, avanza Mikel Ezkieta, técnico del Equipo Kern Pharma. “El recorrido es muy bonito y variado. Contamos con corredores que se pueden desenvolver muy bien en los distintos terrenos y vamos con la ambición de disputar todos los días”, añade.

GP Internacional Torres Vedras - Trofeu Joaquim Agostinho (Portugal, UCI 2.2, 13-16/07) Web oficial de la carrera | Libro de ruta Alineación: Giovanni Carboni, Iván Cobo, Kiko Galván, Carlos García, Álex Jaime, Martí Márquez, Eugenio Sánchez.

Recorrido: 13/07 – 17:00 – 19:00. Prólogo: Turcifal, 8 km

14/07 – 12:00 – 15:43. 1ª etapa: Sobral de Monte Agraço – Foz do Arelho, 156,7 km

15/07 – 12:15 – 15:45. 2ª etapa: Serra D`El Rei – Torres Vedras, 143,7 km

16/07 – 11:15 – 16:58. 3ª etapa: Lourinhã – Alto de Montejunto, 185,8 km