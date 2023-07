Hay que votar, para botar

Según el DRAE, la palabra VOTAR (protagonista principal de este escrito) tiene dos acepciones: 1ª) Emitir un voto en una elección o en una consulta y 2ª) Aprobar por votación. Hoy tomaré solamente la 1ª, ante la torticera convocatoria de elecciones para el 23J promovida -con innobles intenciones- por el más dañino político español desde la noche de los tiempos hasta nuestros días.

También voy a hacer uso de la palabra BOTAR, que en el DRAE tiene 15 acepciones y solo usaré el significado de arrojar o echar fuera a alguien. Y desde mi más reflexiva posición, me dirijo a todos mis contactos (con el mayor respeto a sus posiciones y a sus decisiones) para explicarles lo que pienso hacer ante esta convocatoria.

Pues, ni más ni menos, que votar con la única intención de echar a Sánchez. Y quiero echar a Sánchez porque además de ser muy dañino, como digo en la premisa, deseo que: 1) España supere esta desgraciada etapa cuanto antes, 2) para que otro gobierno deshaga tantas leyes injustas promulgadas por el de Sánchez, 3) para que cesen los desplantes al Rey Felipe VI y nuestra nación recupere su credibilidad internacional, 4) para que los presos etarras cumplan sus penas y se persigan las actos en honor de ellos, 5) para que se acabe con los gobiernos de 23 miembros y sus múltiples chiringuitos de extrema izquierda, 6) para que se deroguen todas las disposiciones salidas del sanchismo feroz que estamos aún padeciendo, 7) para que se restablezca la normalidad en los tribunales y se haga Justicia con mayúscula, 8) para que se deje de manipular a los jóvenes, a los estudiantes, a las mujeres y brille la libertad que lleva cinco años secuestrada por ideólogos de perra gorda, todos de extrema izquierda, 9) para que se puedan llamar parados (mintiendo) a quienes no tienen un trabajo como Dios manda, 10) para que deje de insultar el gobierno a la oposición, desde el mismísimo Consejo de ministros.

P.D.: Yo votaré para echar al mentiroso, hipócrita, maleducado y marrullero que tanto daño ha causado a España. Con más fuerza aún después del escandaloso “cara a cara” de anoche, en el que la periodista Ana Pastor actuó indecentemente poniéndose de parte del descarado y violento Sánchez que actuó con la bajeza moral y egolatría a que nos tiene acostumbrados. Y me uno a todos aquellos que le han dicho: ¡que te vote Otegi!