Por qué Taiwán

Hace 66 años, Paraguay y Taiwán establecieron relaciones diplomáticas a instancias de la embajada paraguaya en Venezuela. Mucha agua ha pasado bajo el puente desde entonces, al punto que, para algunos, estos lazos de cooperación y amistad se han vuelto anacrónicos. Pero lo cierto es que la visita del presidente electo paraguayo a Taipéi, que se inició en la misma fecha de la conmemoración citada, es una prueba de la vigencia de la relación.

En simultáneo al arribo de Santiago Peña a Taipei, en Asunción se desarrolló un encuentro organizado por la Embajada de La República de China Taiwán y la Asociación paraguaya china de Amistad y Cooperación, en celebración de la fecha. Al encuentro con el Embajador Han, asistieron los ex presidentes de Paraguay Juan Carlos Wasmosy y Federico Franco, además del titular de la Asociacion Juan Jose Benitez Rickmann, el comandante del CIAERE Gral Roberto Idoyaga y otras importantes personalidades.

En un conversatorio muy ameno sobre la situación geopolítica china, se hizo la historia de las relaciones bilaterales China-Taiwán, las implicancias de la Guerra Fría en la relación hasta llegar a la situación geopolítica actual.

El embajador Han explicó que Taiwán tiene 13 embajadas en distintos países del mundo, pero más de 90 países mantienen oficinas económicas, comerciales o culturales en Taiwán. También recordó la historia del posicionamiento internacional de su país.

El Gobierno estadounidense había sido aliado del Kuomintang durante la Segunda Guerra Mundial y no reconoció inicialmente la legitimidad de los comunistas. En otras palabras, siguió apoyando a Taipéi. Sin embargo, en 1971 los miembros de la ONU reconocieron la legitimidad de la República Popular. Esa misma década, con la Guerra Fría de telón de fondo, China y Estados Unidos se acercaron y la embajada estadounidense terminó trasladándose de Taipéi a Beijing.

En el marco de esta política de "Una sola China", Estados Unidos reconoció el planteo de China de que Taiwán es parte de ese país, pero nunca admitió oficialmente el reclamo sobre la isla que tiene 23 millones de habitantes.

La ambigüedad estadounidense en el tema tiene como objetivo mantener un control sobre el enfrentamiento al disuadir a China manteniendo abierta la posibilidad de una respuesta militar estadounidense. Al mismo tiempo, se pretende privar a Taiwán de las garantías estadounidenses que podrían llevarlo a presionar por su independencia oficial. El objetivo es congelar la situación y evitar una guerra en Asia, a la que el embajador Han considera poco probable aunque apenas se trate "de apretar un botón".

Durante la pandemia del COVID 19, China Popular negó ayuda al Paraguay por su amistad con Taiwán, recordó Han. Ante la emergencia sanitaria, Taiwán gestionó un millón de vacunas con India para el Paraguay.

El ex presidente Federico Franco también puntualizó la importancia de observar el presupuesto de gastos de Paraguay y la participación de la cooperación taiwanesa, antes de criticar el relacionamiento diplomático.

Palabras aparte, todo parece indicar que las relaciones de Paraguay y Taiwán seguirán sólidas por un buen tiempo. Después de todo, ya dice un sabio aforismo que para la diplomacia una cuestión aplazada ya está resuelta. LAW