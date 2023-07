Entre los numerosos recursos que la Universidad Internacional de Valencia (VIU) pone a disposición de sus estudiantes, su biblioteca virtual es uno de los más interesantes por todas las posibilidades que ofrece al alumnado. ¿Qué pueden encontrar los estudiantes en la biblioteca de VIU?

Qué es la Biblioteca de VIU

La biblioteca virtual de la Universidad online VIU es un centro online de recursos destinados al aprendizaje y la investigación de estudiantes, profesores e investigadores de la institución. Cuenta con más de 500 millones de recursos bibliográficos de fácil acceso a través de un sencillo e intuitivo buscador.

La biblioteca de VIU cuenta con todo tipo de recursos digitales para atender las necesidades de los alumnos de las diferentes titulaciones que se imparten en la Universidad online VIU, es decir, útiles para sus cien grados, postgrados y másteres propios y oficiales de siete áreas de conocimiento distintas.

En esta plataforma, los estudiantes pueden encontrar desde bases de datos de carácter multidisciplinar, como Proquest One Academic, Ebsco o Web of Science, hasta otras de ámbito más específico, como Oxford Music Online, JSTOR Music Collection, Elsevier Health and Life Sciences o Tirant Online.

La mayor parte de estas bases de datos dan acceso al texto completo de artículos de revistas. Pero también se puede acceder a otro tipo de recursos como libros electrónicos en diferentes idiomas, que se pueden consultar desde plataformas como libro, Odilo, Ebook Central o la Biblioteca Tirant. Y también hay recursos audiovisuales disponibles en Alexander Street Videos.

Por si fuera poco, la biblioteca de VIU también proporciona una herramienta de análisis Big Data. Se trata de Tirant Analytics, donde se pueden encontrar sentencias judiciales y otros recursos jurídicos.

Ventajas de la biblioteca virtual de la Universidad VIU

Además de contar con numerosos recursos útiles para estudiantes, profesores e investigadores, la biblioteca de VIU ofrece otras ventajas que hacen de ella una plataforma de lo más completa.

Esta biblioteca virtual cuenta con un servicio de ayuda online, denominado ‘La biblioteca responde’. En este espacio, los alumnos pueden recibir asesoramiento para sacar un mejor partido a todos los recursos disponibles.

Este servicio facilita a estudiantes y profesores la explotación de sus diversos recursos bibliográficos. Y eso no es todo, ya que esta completísima biblioteca virtual de VIU es posible gracias a la colaboración de ScienceDirect, ProQuest ONE Academic, Oxford University Press, JSTOR, Web of Science Group, Tirant lo Blanch, Thomson Reuters, Summon y eLibro.

Cómo sacar partido a los recursos de la biblioteca de VIU

En la biblioteca virtual de VIU se pueden encontrar bases de datos, libros electrónicos, recursos audiovisuales, etc. ¿Pero cómo sacar el máximo partido a esta herramienta?

Como hemos dicho, el servicio de ayuda online de la plataforma facilita esa tarea, ayudando a los estudiantes a acceder a recursos por áreas:

Multidisciplinar.

Ciencias de la Educación.

Ciencias Sociales y Jurídicas.

Ciencias de la Salud.

Ciencia y Tecnología.

AAHH y Comunicación.

Hay numerosos recursos a los que se puede acceder de una forma muy intuitiva, tanto a través de un buscador como por las recomendaciones que ofrece la propia plataforma.

En cada apartado, los estudiantes encontrarán cada recurso disponible y una explicación de qué pueden encontrar en él. Además, cada recurso está catalogado en base al área de conocimiento al que puede resultar más útil, para que los alumnos tengan claro dónde acudir en cada momento. Las opciones son muy variadas y por eso resultan de gran utilidad para estudiantes, profesores e investigadores.

Una decidida apuesta online

Los recursos digitales que en la Universidad VIU ponen a disposición de su comunidad universitaria se encuentran siempre en continua mejora, para ofrecer la mejor experiencia a la hora de realizar estudios a distancia.

Eso incluye, además de a la biblioteca de VIU, a su completo y premiado campus virtual, reconocido durante tres años consecutivos (2020, 2021 y 2022) como el mejor de España y uno de los mejores del mundo en experiencia de usuario. Por ello ha recibido el Premio Internacional Catalyst Awards que otorga Anthology.

Igualmente, la Universidad online VIU está considerada como la mejor universidad online de España por el World University Ranking de la plataforma de tecnología educativa Studocu, en base a las opiniones de 100.000 estudiantes de 30 países.

No en vano, la Universidad VIU cuenta ya con más de 58.000 egresados que han podido completar sus estudios superiores a distancia, con todas las ventajas que ofrece este tipo de formación. Pero con la calidad que sólo VIU puede aportar a sus estudiantes.