Vox y la tragedia de la tergiversación

La entrevista del señor Abascal (VOX) en Telecinco ha abierto la caja de los truenos; parece ser que, hoy, para algunos, justamente los que predican el derecho total a la libertad individual y de grupo, las opiniones de determinadas personas tienen suficiente motivo como para ser enviadas a la Inquisición del fuego eterno. ¡QUÉ HIPOCRESÍA!

No soy afiliado, ni simpatizante, ni seguidor de VOX, pero sí que puedo asegurar en conciencia que soy independiente en mis juicios sobre temas sociales.

VOX, siempre lo he dicho, se equivoca muchas veces en las formas y, si no se equivoca, ya habrá alguien que las saque de contexto y forme una polvareda que no deje ver objetivamente nada.

VOX, quizás, debería revisar algunos términos de sus Estatutos; no soy quien para exigir pero sí para opinar.

VOX, en general, desde sus inicios, tiene la suerte de estar formada por personas de un nivel intelectual alto y, profesionalmente, experimentadas en todo tipo de aspectos sociales.

¿Quién coloca en boca de VOX barbaridades de todo tipo, sobre todo en el aspecto del género y de la mujer en general? VOX busca proteger nuestro Estado, desea la prosperidad y pide evitar futuros “erróneos y dañinos” para los españoles. ¿Cómo?... VOX solo NO, es una exigencia social de todos los partidos.

La emigración descontrolada en número y en adaptación engendra futuros enfrentamientos y divisiones sociales (ejemplo lo tenemos en Francia) ¿Se equivoca VOX, cuando plantea este tema de unas consecuencias sociales que pueden ser muy graves?

VOX se equivoca en el lenguaje, pero no cuando exige que se oiga a una parte importante de la sociedad española (y no precisamente ignorante). VOX defiende la memoria de nuestros muertos como consecuencia de una guerra civil REAL, nos guste reconocer o no su orígenes y sus consecuencias. Todos son nuestros muertos... pero, VOX no incluye en esos muertos a los tiroteados en la nunca, a los matados por la espalda, a los destrozados con coches bomba, a los obligados a salir de su País (Euskadi) debido a las amenazas de muerte... Esos muertos deben permanecer “muy vivos en la memoria de todo español de bien”, independentista o nacionalista.

El perdón existe, pero hay que confesarlo, reconocerlo, repararlo.... Todo aquel que piense que el “perdón estatal” existe y es justo, cae en un gravísimo error al pensar que el hombre ideológicamente puede justificar el terrorismo y pasar las páginas de la historia como si los muertos no tuvieran herederos.

Me comentaba un exiliado del País Vasco: “Salimos aterrorizados; era nazismo puro; se oraba en euskera y se pedía en castellano; en el bar te callabas si alguien te hacía una seña; la compra diaria se hacía en “determinados comercios” que no tenían miedo o te la traían de fuera los fines de semana. La jerarquía eclesiástica... espero sea juzgada por el Señor a quien creo sinceramente traicionaron.

Ahora soy feliz con la añoranza de mi tierra, con la que sueño diariamente... También espero volver algún día (creo que es una mera ilusión) para hablar, pensar, rezar, jugar y abrazar con libertad a mi tierra, a sus gentes... pero en LIBERTAD.” Respeto la privacidad de esa persona por seguridad.

VOX ¿qué dice sobre esto?... PURA LÓGICA... ¿queremos muertos o vivos; poder hablar o ser mudos; equivocar cultura con País; reír, llorar y rezar cuando quiero y como quiera? Cada uno que responda... PURA LÓGICA.

No me he desviado del tema central. VOX ES UN PARTIDO DE DERECHA FIRME y CLARA, integrada por personas preparadas, no exaltadas... pero que se EQUIVOCA en sus formas y a veces en no CLARIFICAR lo que expresa...

Quizás pueda ser un buen partido bisagra..., quizás, antes, se tendrá que defender en los juzgados contra tantas y tantas barbaridades que se dicen de ellos sin justificación...