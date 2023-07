Así están las apuestas para LaLiga 23-24 en pretemporada

Llegado el verano, el mundo del fútbol pone su foco de atención en la pretemporada y la preparación de cara al próximo curso. Los directores deportivos de los equipos de LaLiga trabajan a destajo para confeccionar la mejor plantilla, los entrenadores y sus futbolistas realizan los entrenamientos para llegar en las mejores condiciones al pistoletazo de salida; y los aficionados buscan las mejores casas de apuestas online para dar los primeros pasos en los pronósticos.

Al igual que ocurre en cada época estival, durante los últimos años, los especialistas en apuestas deportivas realizan ahora un trabajo muy importante para establecer las cuotas del curso siguiente. España vuelve a tener una de las competiciones domésticas más importantes del mundo (compite con la Premier por el liderato de este ranking) y la industria del juego online pone muchos esfuerzos para presentar una propuesta interesante. Estas son las cuotas para LaLiga 23-24.

Real Madrid y FC Barcelona siguen siendo los favoritos para obtener el título de campeón, si bien la posición de cada uno de estos equipos cambia en función del portal elegido. En general, las cuotas a favor de madridistas y culés se sitúan ligeramente por encima de los 2 puntos. En pocos casos se encuentra un valor superior a los 2.5. El Barça es el actual campeón, pero esta distinción no le garantiza el cartel de favorito. Pese a su discreto final de Liga en el anterior torneo, el club del Santiago Bernabéu recibe una buena consideración por parte de las casas de apuestas. En cualquier caso, la previsión realizada por los analistas es que se espera una lucha por la primera posición muy apasionante.

¿Cuál es la alternativa? Por enésimo año consecutivo, el tercero en los pronósticos es el Atlético de Madrid. Posiblemente, porque resulta difícil encontrar una temporada, desde la llegada del Cholo Simeone en 2011, en la que el equipo rojiblanco no finalizase en tercera posición (lo superó en 2014 y 2020, cuando fue campeón). La cuota a favor de los colchoneros está en torno a 10 puntos. Aquí el margen es mayor, ya que algunas casas la dejan por debajo de 9 y otras la aumentan por encima de los 11. En este caso, merece la pena realizar un trabajo de análisis y comparación para encontrar la mejor opción para apostar a favor del Atlético.

Zona Champions



La cuarta posición del fútbol español tiende a estar muy disputada. En el anterior campeonato, la Real Sociedad logró la clasificación para la Champions tras una campaña muy buena. Este logro le ha hecho ganarse la confianza de las casas, si bien el cuarto favorito en los pronósticos de LaLiga 23-24 no es el conjunto realista. El Sevilla, actual campeón de la Europa League, ostenta este privilegio. No obstante, su ventaja con respecto a la Real Sociedad y al Villarreal, que también entra en este grupo, es mínima. El equipo amarillo presenta una línea ascendente y se postula como uno de los firmes candidatos a alcanzar plaza de Liga de Campeones.