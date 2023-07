¿Restituir a Castillo?

En diversas protestas sociales hay voces a favor de restaurar al depuesto presidente, al cual se le ve como una víctima de este Congreso, uno de los más impopulares del planeta.



Apenas se dio el golpe del 7-12-2022 hice un video con más de un millón de vistas en el cual cuestionaba la vacancia presidencial más exprés que haya hecho cualquier parlamento en el mundo. Ese mediodía la mesa del Congreso, que debiera mostrar algo de neutralidad, más bien,presentó una cuarta moción de vacancia. Sin que su documento circulase con las suficientes firmas de respaldo o por escrito, sin que se le hubiese proporcionado al aludido una copia de este o el derecho a la defensa y sin que nadie pudiese hablar se pasó a una votación tan importante, a segundos de que el relator leyó esta moción se fue al voto, pese a que los congresistas no pudieran haber leído, estudiado o enmendado el texto.

Esta es una burla a más de 8,8 millones de peruanos que votaron por el depuesto presidente y una vacancia inconstitucional, ilegal y golpista.

Empero, a más de 6 meses de que castillo fue injustamente apresado (cuando aún era mandatario constitucional), la consigna de reponerlo en palacio no cala en las amplias masas. En cambio, si son muy populares las que piden echar a Dina, cerrar al Congreso e ir a una nueva Constituyente.

Dentro de las protestas hay muchos castillistas, pero también quienes cuestionan a Castillo por haber querido imitar a Fujimori haciendo un autogolpe sin apoyo popular, o por haber hecho un gobierno con neoliberales, derechistas o corruptos.

La única manera de crear un amplio movimiento de masas y un frente único que le impulse es con demandas que unifiquen a todos. La restitución de Castillo es una consigna que no cuaja en las mayorías. Los que la plantean tienen el derecho a hacerlo, pero no la pueden proponer como punto de unión (pues no ayuda a ello). Mucho más contundentes son demandas como liberar a todos los presos políticos (incluyendo a Castillo) y anular la vacancia ilegal, pues ello, además, anula a este Congreso.