23J, votaciones con ventajas y poca honradez

Parece ser que el poder, en momentos de elecciones, juega con ventaja; lo que en el juego se llama simulación, luego termina llamándose “señal”, “aviso” para avanzar en la partida. El “poder”, gobernando, utiliza todos los medios posibles que puedan beneficiarle. No hay norma fiscal, ni electoral, ni ética que sea respetada por dignidad personal o de partido sino, sencillamente se actúa “utilizando la voluntad de la ignorancia” con todas aquellas herramientas al uso.

Si los famosos “libros blancos”, espejos de lo que se dice, de lo que se promete, de lo que se niega, de lo que se adjura, del respeto a la libertad, siguieran escribiéndose y entregándose las correspondientes copias a los posibles electores, entonces , señor Presidente en funciones don Pedro Sánchez, se vería que la MENTIRA no es una RECTIFICACIÓN sino, sencillamente, es ENGAÑO, es TRILERISMO...

En pleno período electoral no es moral, ni justo, ni imparcial utilizar el Consejo de Ministros y los famosos Decretos Leyes “multiusos” para ofrecer variopintas mejoras sociales y para presentar, mintiendo de nuevo, por medio de los, también falsos datos del INE, propuestas de futuro que mejorarán el devenir pacífico y próspero de la ciudadanía.

¡Dios Salve al Rey!, o lo que es lo mismo ¡Dios Salve la Nación!, o todavía más claro ¡Dios salve a España!...

Algunos, pastores y guías sin la Formación Profesional, se están dedicando a dirigir los diversos rebaños sociales por sendas que ni siquiera ellos conocen en profundidad, pero que de momento les da de comer y les ofrece medios parta prosperar en sus pequeñas “comunidades”.

En este momento, elecciones “a barullo”, alguien, “muy interesado”, ha encontrado en el camino a VOX. Figura muy mal defendida por sus responsables y afiliados. Constitucional, Derecha FUERTE, Derecha CLARA, pero Derecha con uso de un lenguaje equivocado, que se presta a que otros muchos “no lo entiendan o no quieran entender.

Estos días los desacuerdos unos los llaman “opiniones enfrentadas” y otros, “intencionadamente”, lo apellidan, de forma insultante y degradante, DERECHA EXTREMA, SOBRE TODO EN TEMAS DE GÉNERO.

El resto de votantes únicamente escuchan tertulias de “gente sabionda”, que aseguran días tras día y tema tras tema, lo que se debe hacer para solucionar la España de TODOS.

Vivimos en contradicciones permanentes, sobre todo en el sentido más personal y ético; ensalzamos al terrorista de ayer, convertido en terrorista moderno (sin cartuchera, con guardaespaldas y admirado).

Frente a ese verdugo con fecha de caducidad, amanece y duerme el día para los familiares del asesinado a sangre fría... (paraellos no existe fecha de caducidad)... VERGÜENZA... VERGÜENZA... VERGÜENZA...

La calle, hoy, sólo se llena paralanzar soflamas de tipo económico generalista, que la mayoría no entiende... pero que justifica los millones en subvenciones que reciben los sindicatos. Los muertos siguen OLIENDO..., pero ya no pueden hablar..., los herederos, amordazados, dicen los políticos, no quieren adaptarse a la nueva realidad...

Parece que, a los políticos, les gustan las películas del Oeste, en las que el malo era el indio trabajador y el bueno el pistolero que aseguraba la tranquilidad de los dueños del pueblo: el cherif, el juez, el dueño del “salón”, el terrateniente sin escrúpulos...

Sigo oyendo que estamos en elecciones, es decir en temporada de promesas mentirosas, insultos mentirosos, lenguaje mordaz y sin escrúpulos, temporada festiva donde está permitido “matar la honradez del vecino” si con eso gana un voto.

Lo único de lo que muchos podemos seguir presumiendo, es la pequeña libertad de pasear, en silencio, recordando lo bueno, lo malo, lo antiguo, lo moderno y, respirando lo que queda de aire limpio, SONREÍR Y DAR GRACIAS A TODOS LOS DIOSES POR HABERLO VIVIDO.

Esperemos el día 23 de julio de 2023. No pasará ningún cadáver delante de la puerta de nadie..., sólo la realidad que cada cual haya elegido..., hoy teníamos la MENTIRA, ahora llamada SUGERENCIA..., el día 23 lo que ustedes quieran....