Guía paso a paso para dominar el ‘diamond painting’

¿Has oído hablar de la nueva afición creativa que está ganando popularidad en todo el mundo y también en España? Se trata del arte del paintings diamond o también conocido como punto de cruz diamante. Esta entretenida actividad creativa está cautivando a todos los grupos de edad. Millones de personas de todas las clases sociales han comenzado a disfrutar de este hobby que es relajante a la vez que divertido.

Si te apetece probar este nuevo pasatiempo o quieres saber más antes de lanzarte, sigue leyendo. El diamond painting es relajante, consciente, interesante y muy divertido. Y, sobre todo, al final de cada proyecto tendrás una preciosa pieza de decoración que podrás enmarcar y lucir en tu propia pared o regalar a un ser querido. Si quieres hacerte una idea de qué tipo de diseños hay disponibles o quieres saber dónde comprar kits de diamond painting online pincha aquí.

¿Qué es el diamond painting o punto de cruz diamante?

Se cree que el paintings diamond se originó en Asia, aunque no se popularizó hasta que llegó a Europa y América. Hoy en día existen clubes y grupos dedicados a crear paintings diamond que gozan de un atractivo universal.

Esta manualidad combina inteligentemente dos aficiones muy populares: pintar por números y el bordado en punto de cruz. El diamond paint también es similar al arte del mosaico, en el que se ensamblan varias piezas pequeñas para formar una imagen mayor. Aunque el significado de diamond painting en inglés significa “pintura de diamantes”, en realidad no hay que pintar, el concepto como veremos más adelante tiene más que ver con hacer un mosaico colorido. Puedes adquirir o comprar kits de diamond painting en tu tienda de pasatiempos más cercana o por internet donde tendrás una gran selección de kits completos de diamond painting con diseños para todos los gustos.

El arte del diamond paint consiste en pegar piezas brillantes de resina muy pequeñas con forma de diamante sobre una superficie adhesiva preimpresa. El diseño y los colores se indican en las instrucciones. El producto final terminado del diamond painting es una preciosa obra de arte que brilla y refleja los colores al contacto con la luz. No tienes que complicarte con pegamento o pintura, porque las piedras se adhieren directamente a la superficie que, en los kits diamond painting de calidad, suele ser de un lienzo de lino.

¿Qué contiene un kit de diamond painting?

Los kits de diamond painting contienen todo lo necesario para completar un dibujo o diseño de principio a fin. Lo único que tienes que hacer es seguir atentamente las instrucciones. Luego, si tienes tiempo y paciencia, puedes completar cada kit de punto de cruz diamante en unos días. O puedes tomártelo con calma y trabajar en él siempre que puedas.

Es posible encontrar kits con la forma del diamante diferente. Algunos pueden tener diamantes con forma cuadrada y otros con forma redondeada. En la práctica la diferencia entre los diamantes cuadrados y los diamantes redondeados es que los diamantes redondos son más fáciles de colocar pero dejan pequeños espacios en blanco. Los diamantes con forma cuadrada por su parte son más difíciles de colocar ya que hay que alinearlos, pero se encajan unos con otros al completo con lo que los diamantes cuadrados no dejan espacios en blanco y pueden dar resultados más definidos e impresionantes.



Los diamantes redondos de los kits de diamond paint son ideales para principiantes y quienes quieran terminar el diseño rápidamente sacrificando algo de belleza en su obra. Los cuadros de diamond art con los diamantes cuadrados pueden llevar más tiempo y son para usuarios más avanzados. Los diamantes de los kits diamond painting también pueden llevar la etiqueta 3D o 5D, que se refiere al número de facetas de la superficie. A más facetas, más brillos emite el diamante, por lo que los diamantes 5D dan más brillo.



En un kit completo de diamond painting generalmente encontrarás lo siguiente:

● Lienzo con un diseño preimpreso y superficie adhesiva ● "Diamantes" (cuadrados o redondos) de resina (en bolsas separadas clasificadas por colores) ● Pinzas para coger los diamantes ● Bandeja ● Bolígrafo aplicador ● Almohadilla de cera (para ayudar a recoger los diamantes) ● Sellador brillante para el resultado final

Guía paso a paso para hacer paintings diamond

Consejo rápido: Si eres principiante, elige un diseño más sencillo y uno que tenga "diamantes" redondos. Son más fáciles de coger y más rápidos de pegar, aunque dejan un pequeño espacio entre ellos. Cuando tengas suficiente práctica, elige gradualmente diseños más complejos con más colores y "diamantes" cuadrados. La parte difícil de trabajar con diamantes cuadrados es que cada uno tiene su propia orientación, y tienes que colocarlos correctamente para evitar que se espacien o se tuerzan las líneas.

Veamos las recomendaciones de los pasos a seguir para realizar un buen punto de cruz diamante:

1. Aplana completamente el lienzo de tu paintings diamond en caso de que lo hayas adquirido con el lienzo enrollado. Si estás trabajando con un diamond painting con el bastidor montado a modo de cuadro, esto no será un problema.



2. Coloca el lienzo de tu diamond paint sobre una superficie plana. Asegúrate de que este lugar no será alterado hasta que termines. La zona debe tener espacio suficiente para trabajar y para tus materiales. Elige una zona bien iluminada que reciba luz natural durante el día y suficiente luz por la noche si piensas trabajar hasta tarde.



3. Reúne todas las herramientas del kit y asegúrate de que tienes todo lo que necesitas.



4. Planifica con antelación cómo y por dónde vas a empezar a completar el diseño de tu diamond painting. Por ejemplo, puedes llevar un orden empezando por arriba y trabaja hacia abajo para no alterar los diamantes ya colocados.



5. Determina qué color de diamantes necesitas primero y vierte una pequeña cantidad de ellos en tu bandeja en lugar de ir trabajando con varios colores a la vez.



6. Despega una pequeña sección de la superficie del diseño de tu paintings diamond (por dónde quieres empezar) para que el pegamento que hay sobre ella no se seque.



7. Aplica un poquito de cera en tu bolígrafo o lápiz aplicador que vienen en tu kit de diamond art.



8. Coge un diamante con la cara plana hacia abajo y pégalo sobre el diseño en el lugar correcto.





9. Trabaja de forma sistemática siguiendo los pasos anteriores en cada sesión.

10. Termina todo el diseño de tu diamond paint.



11. Aplica el sellador sobre los diamantes.



12. Espera a que se seque el sellador.



13. Enmarca tu cuadro diamond painting con un bonito marco y cuélgalo para decorar tu espacio favorito o regalarlo a algún ser querido.

Otras técnicas y consejos para el diamond paint

● Hay diferentes técnicas que puedes utilizar para trabajar tus cuadros de diamond painting. Puedes ir color a color, fila a fila o bloque a bloque.

● Organiza tus diamantes bien y no mezcles los colores cuando estés haciendo tu paintings diamond.

● Si tu gato o tu perro quiere acercarse para saber qué está pasando, puede ser un desastre que todos los diamantes se caigan al suelo.



● Si tienes niños pequeños en casa, asegúrate de que los accesorios y piezas pequeñas estén fuera de su alcance cuando estés trabajando en tu obra.