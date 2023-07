Exclusiva edición del Toyota GR Supra, de la que sólo se fabricarán 100 unidades para toda Europa

La gama del Toyota GR Supra se amplía con la introducción del nuevo GR Supra “GT4 100th Edition Tribute”, que rinde homenaje a la presencia del cupé en la competición para clientes.

A principios de este año, TOYOTA GAZOO Racing llegó a las 100 unidades producidas de su GR Supra GT4, un coche de carreras desarrollado para que clientes de todo el mundo puedan participar en competiciones automovilísticas, y la nueva edición del Toyota GR Supra es un tributo a esa cifra de clientes de competición.

El GR Supra, un deportivo de pura raza, con una configuración de motor frontal y tracción trasera, y unas dimensiones que se acercan a la “divina proporción” para un tacto de conducción óptimo, fue el primer modelo internacional desarrollado por TOYOTA GAZOO Racing. El nuevo “GT4 100th Edition Tribute” incorpora novedades destacables por dentro y por fuera, para enfatizar esas conexiones con el automovilismo.

El nuevo color Plasma Orange está disponible en exclusiva en la nueva serie limitada GR Supra, y su impresionante imagen se complementa con unas nuevas y ligeras llantas de aleación en negro mate de 19 pulgadas. Las pinzas de freno negras con la marca GR refuerzan la identidad de TOYOTA GAZOO Racing, mientas que un alerón trasero opcional evoca un parecido visual con el GR Supra GT4.

Dentro del habitáculo, presenta unos asientos con un revestimiento negro de tipo ante, para una mayor durabilidad y una sensación premium. Se conjuntan con una palanca de cambios en ante, que ofrece una satisfactoria textura al cambiar de marcha. Las costuras naranjas de la alfombrilla del maletero van a juego con la pintura exterior del vehículo y completan la renovación estética.



Esta exclusiva versión del GR Supra queda subrayada por una inserción de carbono en el salpicadero, que también presenta el gráfico “GT4 100th Edition Tribute”. Un panel en el lado del salpicadero más cercano al conductor subraya aún más la distinción de la serie limitada.

El GR Supra “GT4 100th Edition Tribute” está basado en el GR Supra Lightweight de 3.0 litros, con una transmisión manual de seis velocidades diseñado específicamente para las características de potencia y par del motor de 340 CV DIN (250 kW) con seis cilindros en línea del cupé.

La transmisión emplea un sistema de control inteligente que prioriza el comportamiento deportivo. Al subir la marcha, los parámetros del software se han ajustado para optimizar el par motor al embragar y desembragar, mientras que al reducir, se han ajustado para ofrecer un rendimiento excepcional. Para una mayor respuesta de la aceleración, la relación de transmisión final es más corta, desde 3,15 en el GR Supra automático a 3,46.

Además del menor peso que supone la transmisión manual, se han introducido otros cambios en la especificación para simplificar el equipo de sonido y las características de los asientos. De media, el vehículo pesa en total 38,3 kg menos que la versión automática del GR Supra original de 3.0 litros. Estos ajustes permiten conseguir una mayor agilidad y destreza de conducción.

Como sucede con el GR Supra Lightweight manual, el “GR Supra GT4 100th Edition Tribute” cuenta con una suspensión reajustada, diseñada para optimizar el rendimiento con una transmisión manual. El sistema comprende una goma vulcanizada más rígida en los cojinetes de las barras estabilizadoras delantera y trasera y unos amortiguadores reajustados, así como el ajuste de componentes y parámetros operativos en la dirección asistida.

Automovilismo accesible con el GR Supra GT4



Desde su lanzamiento, en 2019, el GR Supra ha dibujado sonrisas en las caras de los conductores y se ha ganado los elogios de la prensa del motor de todo el mundo, por su rendimiento deportivo de pura raza y su experiencia pura al volante. Como parte del proyecto global de TOYOTA GAZOO Racing, los participantes en competiciones automovilísticas también se han convertido en miembros de la familia Supra, gracias al bólido GR Supra GT4.

Desarrollado en Colonia (Alemania) por TOYOTA GAZOO Racing Europe, base del equipo automovilístico ganador de las 24 Horas de Le Mans en cinco ocasiones, el GR Supra GT4 salió al mercado en marzo de 2020. Se vende a clientes particulares para competir en la popular categoría GT4, de vehículos basados en modelos equivalentes de carretera con modificaciones autorizadas de seguridad y rendimiento.

Como puerta de entrada accesible al automovilismo, la categoría GT4 permite a pilotos tanto profesionales como aficionados competir en los circuitos más famosos del mundo, en perfecta sintonía con el espíritu del Supra como deportivo para todos los amantes del motor.

Desde su lanzamiento, los clientes del GR Supra GT4 han ganado carreras y campeonatos en tres continentes, en competiciones como la serie GT4 europea, GT4 América y Super Taikyu en Japón, así como en pruebas legendarias como las 24 Horas de Nürburgring. Con 625 participaciones acumuladas en 317 carreras por todo el mundo hasta el final de 2022, se consiguieron 79 victorias de categoría, 20 triunfos generales y 207 plazas de podio. En 2023, hay 27 vehículos GR Supra GT4 compitiendo en Europa, 20 en Norteamérica y 12 en Asia, incluido Japón.

La producción del GR Supra GT4 superó el listón de las 100 unidades a principios de este año, un hito que ahora conmemora la serie limitada del GR Supra “GT4 100th Edition Tribute”, un modelo de carretera del que precisamente habrá 100 unidades disponibles en Europa. La nueva serie limitada del GR saldrá a la venta a la vez que el nuevo MY24 GR Supra, en los próximos meses. Las fechas concretas de lanzamiento variarán en función de cada mercado europeo.

La frase del Campeón del Mundo tras una de sus victorias en el trazado alemán Jackie Stewart: “Las cosas te pueden salir bien o no, puedes ir rápido o no, pero el que diga que ama Nurburgring, o miente o no ha ido lo suficientemente rápido”.