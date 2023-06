Pablo Suárez, preparado para la catedral sueca del rallycross

Pablo Suárez ya está listo para ponerse el mono y el casco, subirse al coche y seguir sumando éxitos en el FIA RX2e Rallycross Championship. El piloto de Gran Canaria comenzó la temporada 2023 en la antesala del mundial de RX con una sensacional cuarta posición en el trazado noruego de Hell, donde tuvo que pelear con distintas adversidades que no pudieron con su firmeza y robustez. Ahora, llega a Höljes, la Catedral del Rallycross, para una segunda cita de alto voltaje.



El World Rallycross de Suecia es un evento muy especial que cada año congrega a un sinfín de aficionados en el circuito de Höljes. Dentro del denominado Magic Weekend, el FIA RX2e Rallycross Championship, junto al FIA World RX y al FIA Euro RX, además de las categorías soporte locales, celebra una prueba en la que nadie queda indiferente ante los marcados desniveles y constantes cambios de rasante de la pista sueca, lo que hace que los pilotos estén constantemente jugando con ellos y los aficionados vivan cada carrera con una intensidad todavía mayor, creando un ambiente de fiesta que recorre todo el paddock.

Para Suárez, es su tercera vez compitiendo en Höljes. En 2021, vivió su bautismo de oro en el trazado, descubriendo los secretos escondidos de cada una de sus curvas y saltos. El año pasado, vivió de primera mano la intensidad de las batallas nuevamente, logrando el pase a la Final en la que fue la primera prueba de la temporada 2022. En esta ocasión, los objetivos del grancanario pasan por mantener el alto nivel de competitividad mostrado en Noruega y colocar las piezas en su sitio para escapar de los problemas.

“Happy Street”, el corazón de Höljes

Höljes es un pequeño pueblo sueco situado muy cerca de la frontera con Noruega, en la región de Värmland. Rodeado de bosques y surcado por el Río Klära, cada año aumenta su población de manera drástica con motivo del World Rallycross de Suecia, recibiendo a la élite del Rallycross mundial. Su trazado, conocido como Höljes Motorstadion -Höljesbanan, en sus inicios-, se ha convertido en el circuito más especial del calendario, donde destaca su famosa “Happy Street”, una calle repleta de un gran ambiente festivo que recorre el lateral de la pista en la que se reúnen los aficionados para una semana de competición y fiesta, celebrando la llegada de los ases del RX.

El trazado, de casi 1200 metros de longitud, mezcla zonas de asfalto y tierra de manera constante, en una proporción de 60%-40% a favor del asfalto, con zonas en las que el polvo cubre lo negro y lo convierte en una pista de patinaje. Todo ello, mezclado con los inesperados cambios de rasante en curva, que hacen que algunas de ellas sean ciegas y la fe en el coche y el conocimiento de la pista sean la única aliada para pasar por ellas al máximo.

Toda la acción del FIA RX2e Rallycross Championship en directo en RX+

El espectáculo y la magia del World Rallycross de Suecia podrán vivirse en directo a través de la plataforma oficial Rally.TV en la que se retransmitirán todas las sesiones del FIA RX2e Rallycross Championship y todas las carreras en las que Pablo Suárez luchará por la gloria en Höljes. La acción arrancará el sábado con la sesión de entrenamientos libres (9:20h), seguida de la sesión de calificación (11:20h). Posteriormente, darán comienzo las primeras carreras, con la Heat 1 (14:00h), la Heat 2 (16:00h) y la Heat 3 (18:00h).

El domingo dará inicio con el matinal Warm Up (10:30h) de dos vueltas como calentamiento, antes de arrancar con las carreras. Primero, será el turno de la Heat 4 (12:10h), tras la que quedarán formadas las parrillas para las Semifinales, las cuales dan acceso a la Final. Las Semifinales comenzarán a las 14:10h, mientras que la Final está prevista a partir de las 14:50h. Toda la emoción del RX con Pablo Suárez como protagonista indiscutible espera a todos este fin de semana en el World Rallycross de Suecia.

Pablo Suárez: “Esta es la cita más esperada del año. Höljes es la catedral del rallycross, el ambiente es indescriptible y el circuito es una auténtica montaña rusa, tanto en desniveles como en condiciones cambiantes para cada sesión. Siempre es un reto correr aquí. Hay que estar muy concentrado, es una pista que requiere extrema precisión en la conducción.

Llego a Höljes con una enorme motivación para conseguir un gran resultado en un lugar tan especial. Una motivación que me empuja en cada prueba, igual que lo hacen mis sponsors, quienes confían en mí para seguir peleando juntos en esta apasionante temporada: Gran Canaria European Sport Island, Suministros Santana Domínguez, Consejo Superior de Deportes, Real Federación Española de Automovilismo, VDM Rally Academy, NED College, NL College, Leevin Hostel, Ayuntamiento de Telde y Gobierno de Canarias”.