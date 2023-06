La cirugía pélvica robótica sistematizada facilita la actuación quirúrgica. Novedades en el abordaje quirúrgico del cáncer masculino

Los tipos de cáncer más frecuentes diagnosticados en hombres en España en 2023 serán los de próstata, colon y recto y vejiga. Muchos de los pacientes con este tipo de tumores pueden requerir de cirugía para la resección del tumor o la extracción de los órganos afectados. En el caso de que sea más de uno o el cáncer esté en estado avanzado, se puede recurrir a la exenteración pélvica. Se trata de una cirugía compleja en la que se realiza la extracción de los órganos de la pelvis: el colon inferior, el recto, la vejiga y/o la próstata. Dada su complejidad, para realizar dicho procedimiento quirúrgico, es necesaria la colaboración de dos equipos, el de urología y el de cirugía oncológica digestiva.



Para mejorar la técnica y reducir las morbilidades, el equipo multidisciplinar de MD Anderson Cancer Center Madrid ha publicado un artículo en la revista Cirugía Española presentando una sistematización de la cirugía de exenteración pélvica masculina con el robot Da Vinci. Se trata de un abordaje robótico y mínimamente invasivo que permite simplificar la intervención gracias a la visualización en 3D y el mayor rango de movimiento, y reducir el riesgo de complicaciones y secuelas para los pacientes, como puede ser el dolor, la disfunción eréctil o la incontinencia urinaria, entre otros. El hospital monográfico es uno de los pocos centros en España que aplica este novedoso abordaje en beneficio de los pacientes.



Como explica el Dr. Óscar Alonso Casado, especialista de Oncología Quirúrgica Digestiva y en cirugía robótica, “en general se trata de una cirugía compleja. En los últimos años, en casos seleccionados, se podía hacer por laparoscopia, pero siempre con mucha dificultad porque la pelvis es un área anatómica estrecha que está limitada por el hueso y en la que cualquier movimiento del instrumental es complicado. Lo que conseguimos con el robot es facilitar mucho la técnica, tanto cuando se trata de un tumor de vejiga o recto aislado, como cuando es un tumor de mayor tamaño que afecta a todos los órganos”.

En esta publicación también han participado las doctoras Gloria Ortega Pérez e Irene López Rojo, del Servicio de Oncología Quirúrgica y Cirugía General y Digestiva de MD Anderson Madrid; y el Dr. Carlos Núñez, jefe del Servicio Cirugía Urológica del mismo hospital.

La importancia de la sistematización de la técnica

El Dr. Alonso Casado defiende que la sistematización de la técnica es fundamental a la hora de reducir el tiempo de cirugía y las consecuencias para el paciente. Se trata de establecer un orden, una secuencia de los gestos quirúrgicos que se realizan durante el procedimiento de manera que, haciéndolo de una forma estructurada y ordenada, se logre acortar el tiempo quirúrgico y reducir el número de orificios que se realizan. La sistematización de la técnica cumple un rol fundamental para que, durante la cirugía, no surjan eventos inesperados y que no se retrase la misma.

Esto a su vez repercute en la seguridad del paciente, ya que se reduce el riesgo de sangrados inesperados y la recuperación será más rápida y sencilla, de tal forma que los pacientes pueden pasar a recibir quimioterapia mucho antes en el caso de que la necesiten.

“Lo que proponemos en la publicación realizada es una sistematización en base a tres casos. Por ahora, la serie más larga publicada a nivel global es de siete casos llevados a cabo por el Dr. Michael Williams, urólogo del Royal Brisbane and Women's Hospital de Australia. Ahora nuestro objetivo es aumentar el número de pacientes para poder cuantificar los beneficios de la técnica”, explica el experto en Oncología Quirúrgica Digestiva de MD Anderson Madrid.

Siguientes pasos: publicación de resultados de efectividad y seguridad

Así, entrando en mayor detalle, el siguiente objetivo del equipo multidisciplinar es aumentar el número de casos masculinos para poder demostrar que esta técnica quirúrgica es segura desde el punto de vista oncológico y establecer criterios de selección de los pacientes, ya que, al ser casos complejos, se debe realizar una adecuada selección de los perfiles aptos para esta cirugía.

Se hace hincapié en la importancia de estos avances para el abordaje de tumores masculinos debido a que en las mujeres se realiza de forma más habitual. Esto se debe a que la técnica en el sexo femenino es más sencilla dado que la pelvis es más ancha y no hay que extraer la próstata.

Por otro lado, a largo plazo, otro de los aspectos a analizar es la recidiva del tumor en relación con la exenteración pélvica robótica sistematizada con Da Vinci. Según el especialista de MD Anderson Madrid, “todavía es pronto para brindar evidencia de que esta técnica puede mantener o reducir el riesgo de recaída, ya que hay pocos casos de pacientes intervenidos. Sin embargo, lo que solemos hacer es seleccionar casos con unas condiciones determinadas que permiten realizar la técnica con garantía de que el margen quirúrgico va a ser negativo y que el riesgo de recidiva no va a ser mayor que si se hiciera con cirugía abierta”.