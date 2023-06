Ya emerge la verdad

Para fin del curso que viene, podremos decir que, el titular del periódico El País: Genitales, placer y privacidad: el tabú de la masturbación infantil, fue el pistoletazo de salida del armario de aquel primer gobierno, que utilizando la Ideología de Género y la Ley Trans como caballo de Troya institucional y mediáticamente bien espoleado, le permitió irrumpir de manera enmascarada en los centros escolares. Pisotear de manera burda y falaz el derecho a la intimidad; patear el pudor y la inocencia de los niños con lo que al fin y a la postre son técnicas de placer sexual para menores…...es corromper y violar.

El preludio intelectual de esta “encerrona” espiritual, impuesta por un gobierno (con la anuencia de toda la oposición) con consecuencias de borrado o hibridación de la memoria genuina de nuestros niños y deslegitimación del derecho a la educación de ciertas materias exclusivas que ostentan los padres, es entendible únicamente, si fuera cierto lo que la exministra de Educación Isabel Celaá sentenció: “Los hijos no son de los padres, sino del Estado”.

Para que se atrevan a tanto en un país europeo, no puede ser de otra manera. Los humanos como tal, necesitamos recobrar nuestros derechos inalienables y no considerarnos un DNI sujeto a normas y decretos arbitrarios, con los derechos naturales enajenados por el estado. Parece una broma o barbaridad, pero pudiera ser cierto desde el derecho constitucional y otras leyes derivadas del Derecho Romano, aunque no desde el derecho Positivo y la ley Natural.

El Estado si tuvo derecho a retener en sus cuarteles a ciudadanos civiles para adoctrinar de manera obligatoria en “educación” militar y operaciones en prácticas de tiro con armas para matar. A tenor de los primeros testimonios, parece ser que hoy, el Estado ejerce ya el derecho a adoctrinar a los niños en educación sexual desde los 6 años, también en base a aleccionarles hacia “técnicas” para la búsqueda del placer orgásmico operando sobre los genitales y zonas erógenas. Así, sus progenitores ¿deben entregar al Estado y asumir que los hijos nacidos a través de ellos y “cedidos” o alistados en un Registro de Nacimiento son propiedad de él? ¿están obligados a aceptar tanta injerencia y recibir la formación, información y educación que estime ese Estado? Pues no.

En segundo lugar, la ministra de Igualdad, prologó la avanzadilla intelectual que dio pie a que, el gobierno español, se atreva a ir tan lejos, en su actuar a modo de laboratorio social de occidente, al pedir que se imparta educación sexual “independientemente, al margen de las familias” y que los niños “tienen el derecho a poder amar a quien quieran”. Garantizar derechos reproductivos “es la puerta de entrada al resto de sus derechos”. Ofrece pocas dudas de que el Estado se está arrogando unos derechos que corresponden a los padres y a los hijos de estos, a no ser que estos segundos sean del Estado. Aquí pudiera estar la “justificación” de este abuso legal e invasivo que se da…….en España.

En junio y en esta página, publicaba sendos artículos titulados: “La Inocencia perdida” (1 y 2). Ninguno de ellos ilustraba un solo caso concreto, pero en tan corto espacio de tiempo hasta este de hoy, ya se han dado testimonios de final de curso que preludian alarma social capaz de levantar para el curso 2023-24 una marea de padres indignados, por el escándalo moral que supone perturbar psicológicamente a los niños, con total impunidad académica….en España.

¿Quien no sufre hoy en su memoria impactos imborrables de nuestra infancia?

«Jamás imaginé que a mi hijo de 10 años le hablarían de tríos en una charla del colegio». «Estos talleres no los dan profesores, sino técnicos de la Mancomunidad que son en realidad activistas externos que no rinden cuentas ante nadie». “Nunca jamás imaginé llevar a mi hijo de 10 años al colegio para que le enseñaran qué es un ménage à trois, un trío, una relación sexual entre tres personas, presentándola como algo natural y una práctica neutra desde el punto de vista ético y moral”, denuncia Ibai Cereijo desde Barakaldo.

En carta al centro Laukizko Lauaxeta Eskola del 19 de mayo de 2023, explica lo que sucedió: «He recibido con un enorme disgusto y una gran preocupación la noticia de que la clase de mi hijo ha atendido hoy a una lección sobre sexualidad en la que el profesor, más allá de las enseñanzas sobre biología o anatomía de la reproducción o de las relaciones sexuales, ha entrado en un contenido que juzgo absolutamente inapropiado, con profundas implicaciones morales y de cuya instrucción soy, junto a su madre, el único y privativo responsable en lo que respecta a mi hijo».

«Siento vergüenza, indignación e indefensión ante un cuerpo de profesores y una administración educativa que, por acción u omisión, consideran que exponer a un niño de 10 años a enseñanzas sobre la naturalidad de la promiscuidad, la bondad de las relaciones sexuales múltiples y el sexo libre pueda ser remotamente apropiado». «No consigo articular nuevas frases para exponer mi indignación que no suenen gruesas ni incluyan la expresión corrupción de menores», finaliza el texto. “Hay una ola bien financiada para que este tipo de charlas y talleres lleguen a los colegios.

En una segunda carta al centro pide para su hijo: “Una educación neutral y desprovista de cargas ideológicas contrarias a sus principios o a los de sus progenitores”. Que faciliten información “sobre cada actividad complementaria que se tenga previsto impartir a los alumnos y que afecte de manera directa a la educación moral de los mismos”, y “que se garantice el derecho a decidir sobre la participación del alumno en este tipo de actividades”……….en Euskadi.

Un segundo, esta vez oral en video también hecho público en redes, en el cual un padre da la cara, denunciando a través del siguiente testimonio transcrito del video: “Es el primer video que grabo con absoluta indignación. Tengo dos niños mellizos, un niño y una niña que van a un colegio de Alfaz del Pi en Alicante, Comunidad valenciana. Mis hijos van al colegio Veles E. Vents. El colegio recibe unos educadores sexuales que vienen del exterior del colegio que vienen a dar las clases de sexualidad. A mi hija que va a sexto de primaria, tiene 12 años, le han explicado que las niñas para darse placer a sí mismas, lo que tiene que hacer es juntarse dos, juntar las vaginas y juntarse para darse placer, y a los niños, (mi hija va al A y mi niño al B), les han explicado que para masturbarse hay que meterse un dedo en el culo y frotándose la próstata.

Esta es la educación sexual que se está dando en la Comunidad valenciana, en la provincia de Alicante al día de hoy….¿qué opináis?…….¿qué os parece? ¿Es indignante o no? ¿debemos de continuar, debemos de aceptarlo, debemos de admitir esta situación, debemos de permitir que nuestros hijos vayan al colegio para que se les de este tipo de educación? ¿No pensáis que esto es algo que pertenece a la esfera privada, y ser los papás, las mamás, las familias, los que deberíamos explicar la sexualidad a los niños? ¿El colegio debe decirle al niño que se meta un dedo en el culo y a las niñas que junten las vaginas?...¿esto es correcto?….¿que os parece?

Hacer extensivo en nuestro círculo de relación, las preguntas de este padre y a partir de ellas crear mesas de trabajo y debate para el comienzo de curso, se hace obligado. Siendo que en Euskadi y Comunidad valenciana, se han movido mucho en redes sociales, observe cada lector si en campaña electoral, su candidato favorito, menciona lo más mínimo sobre la educación sexual en las ikastolas. Ya te adelanto yo que no...¡ninguno!……….y seguirás sosteniéndoles.

¿Porqué la fecha de esas clases es aleatoria y los niños no pueden avisar a sus padres cuando se celebran? ¿porqué no pueden conocer a los “intrusos”? Vivir en una sociedad en que todo se exacerba, conlleva excesos de silencio en una disidencia relajada en su zona de confort; de silencio por abusos académicos, sanitarios, intelectuales, judiciales y verbales de la clase dirigente. Así, procede nombrar al también equipo de expertos del que se nutre de información para el publireportaje de ese periódico; no se si tiene costo ni precio, pero lo que no hay duda es que aporta un gran sostén a la agenda de ideología de género y educación sexual diseñadas para un gobierno temeroso y maniatado, que se ha lanzado a acometer semejante experimento social a costa de inmolar la inocencia de nuestros niños y el derecho de los padres…….¿en nombre de qué?

De la miseria política y apatía social. “El diario ‘El País’ ha tenido en su portada una noticia basada en una investigación publicada el pasado mes de marzo por Estel Malgosa, Bruna Álvarez y Diana Marre para la Universidad Autónoma de Barcelona. Bajo el título de ‘La falta de educación sexual en colegios, para los menores, y en universidades, para los docentes, deja a los profesores sin herramientas para atender el comienzo de la autoexploración de niños y niñas’ se pone de manifiesto que hace falta más educación sexual. “Autotocamientos, genitales, placer y privacidad: la gobernanza de la sexualidad en escuelas de primaria en España, introduciendo la educación sexual obligatoria en el sistema público educativo, adaptada a cada etapa“. En el colmo de esa miseria moral las palabras de Bruna Álvarez: “El estudio resume cómo abordar la masturbación de niños pequeños y la necesidad de asignaturas de educación sexual para que los profesores aprendan a “reconducir” a los niños”.

La institución impulsora de este “apoderamiento” de la infancia por parte del Estado, es la OMS y su programa de educación sexual desde bebés, a tenor de la guía que en acción coordinada con UNICEF: “Estándares de Educación Sexual para Europa”, publicada y frustrada en 2010. Hoy ya sí, trata de: “Sexualizar a la infancia, eliminando de la ecuación a sus progenitores”.

“En este programa de adoctrinamiento de Naciones Unidas con Estados Unidos detrás, se da una gran inversión económica para la difusión de la ideología de género, haciendo ver que Naciones Unidas se implica en lo que llaman Educación Sexual. Formando parte de la agenda política oficial de la ONU reafirmada en las dos cumbres internacionales de final de siglo, este organismo internacional pone énfasis en el último punto de los cinco comprometidos con los gobiernos mundiales como Objetivos del Milenio: ”Liberación de la Mujer y Lucha Contra la Pobreza”, que está dedicado a solo defender el aborto y la ideología de género”. (Benigno Blanco).

Hoy la voz disidente más destacada es la de la ministra de Salud en Gales: “Esta guía de la OMS es inadmisible y debe ser eliminada de inmediato, porque reconceptualiza toda la existencia de un niño, no solo de esa etapa”. Laura Anne Jones entresaca de la guía: “Definir la identidad sexual de un niño antes de los 6 años”..cuando debemos acompañar con la mínima intervención.

“Cuando la ideología-adoctrinamiento, niega a la biología, el lenguaje es retorcido hasta el extremo; la historia es borrada y la cultura woke cancela-censura a todo aquel que se sale del discurso dominante” (Carlos Astíz).

Banalización de la sexualidad junto a la cultura del entretenimiento tecnológico en occidente, son las dos lacras que están llevando a una agonía espiritual a esa comunidad. Vaciado de luz y color en el alma; rebosado de materia gris y ruido en la mente. El vano intento de esa mente en adoctrinar y doblegar al sentimiento noble de nuestro corazón, la vuelve soberbia, obsesiva y agresiva, hasta hacer dormir de tristeza al Inocente. Ese divorcio existencial, al que han condenado a los europeos, es causante de la locura que lleva a esa agonía espiritual...previa a un renacer de aquella raíz con savia individual. Con un corazón dormido, con un alma sin savia, de mente a mente…...lo logran todo.

La hipersexualización e hipertecnologización de la sociedad, por su fácil acceso a redes, afecta principalmente y desde edades cada vez más tempranas, a los niños. A pesar de conocer las consecuencias del gran quebranto en su salud mental, a diferencia de los pasos atrás dados en países nórdicos y otros, aquí para el curso que viene se añade la intromisión e inyección morbosa, por parte de “orientadores” especializados en materias impropias de su edad y condición.

Orientadores sexuales ajenos al centro educativo, que por el solo hecho de ser así, ya sobrevaloran una materia escolar normal, que sus profesores la venían impartiendo, desde la biología, psicología, antropología y fisiología, con toda naturalidad y orientación afectivo-sexual. Técnicas sensuales para explosión de los sentidos, con consecuencia de implosionar el alma pura de unos seres que difícilmente soportan la presión de unos extraños…..agrediendo a su intimidad.

Hasta hoy, todo fue un ensayo para doma de adultos. Si ahora toca a los niños, es tiempo de las madre coraje. Juntos, toca desandar lo poco andado, hasta lograr parar esta pretendida “pandemia” deformativa-educativa. Abrazos sin “ruido”, para que los niños sientan savia humana a su lado. Dejarles hacer y ser, exploradores-descubridores por si mismos. Ahí darán con su única verdad. La clave de progreso para la humanidad adulta: dejar de hacer y que emerja desde nuestra raíz del alma, también nuestra verdad única……...…....la Sabia.