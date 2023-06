Nace ‘Saludables con Diabetes’, el primer programa de televisión online para informar y formar a las personas con diabetes

Se estima que alrededor de 6 millones de adultos viven actualmente con diabetes en España, lo que supone un incremento de un 42% desde 20191, según la Federación Internacional de Diabetes. El pronóstico no es favorable: los expertos vaticinan que el número de personas con diabetes se elevará hasta los 9 millones en 2025 si no se toman medidas. Este es el motivo que ha impulsado a Canal Diabetes a buscar nuevas fórmulas de comunicación, educación y concienciación.



¿El objetivo? Llegar al mayor número de personas posible. Bajo esta máxima nace Saludables con diabetes, el primer programa de televisión online en español que persigue informar, formar y entretener no solo a la comunidad de personas con diabetes, sino también a todas aquellas que muestren interés por una vida sana.

Esta iniciativa, lanzada con la colaboración de Abbott y que ha contado con la revisión de la iniciativa por parte de la Federación Española de Diabetes (FEDE), supone un paso más en la estrategia de comunicación de Canal Diabetes, orientada a sumar y avanzar para alcanzar la meta común: una mayor divulgación de la diabetes. “Si todos nos sensibilizamos con esta realidad, quizás podamos cambiar estas cifras. Saludables con Diabetes es un espacio que cuenta con una variedad de secciones lideradas por un selecto grupo de colaboradores para lograr el objetivo”, señala Ángel Ramírez, director de Canal Diabetes.

El programa estará conformado por un total de 6 capítulos, que se emitirán de forma mensual a través de plataforma Livestorm y del portal de Canal Diabetes. Cada uno de estos episodios, de 90 minutos de duración, contará con la participación de un largo listado de expertos en la materia que tratarán los diferentes aspectos que repercuten en el día a día de las personas con diabetes. “No solo se trata de concienciar, sino también de hacer más fácil la vida de las personas con diabetes. Por eso, contaremos con entrevistas y charlas con los pacientes y otro amplio abanico de secciones. Desde recetas en vivo y consejos de nutrición, hasta ejercicios y prácticas fitness y más contenido”, continúa.

Los profesionales sanitarios juegan un papel fundamental a la hora de avalar la información y acompañar a las personas con diabetes, por lo que tendrán un hueco privilegiado en este espacio. “Es un orgullo poder participar en el primer programa de televisión online en español que quiere informar y visibilizar la diabetes. Las previsiones son devastadoras, por lo que los profesionales sanitarios tenemos la obligación de educar hoy para proteger el futuro”, sentencia el jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Área Integrada de Albacete, el doctor Pedro Pinés.

Mayor divulgación para la diabetes tipo 2

Como una de las grandes divulgadoras de diabetes en redes sociales, Mariana Martínez (@dulcenana_aguayo) es una de las personas que se ha unido a la iniciativa para visibilizar la diabetes tipo 2, una asignatura “pendiente”. “Al igual que las redes, los canales son una herramienta esencial actualmente para alcanzar una mayor presencia y conseguir que esta voz se escuche. Queremos ampliar su visibilidad y derribar barreras porque el 95% de los diagnósticos de diabetes en nuestro país son tipo 2”, indica.

"La educación en diabetes desempeña un papel fundamental para lograr estos objetivos en nuestro país, garantizando así diagnósticos y tratamientos tempranos. Necesitamos iniciativas como Saludables con Diabetes y proporcionar los recursos necesarios para que las personas con diabetes puedan controlar mejor su enfermedad", agrega Juan Francisco Perán, presidente de FEDE.

Además, Saludables con Diabetes también se adentrará en los avances de la tecnología y dispositivos de la mano de los expertos como eje fundamental en el abordaje de esta condición. Y es que, hoy en día, existen múltiples herramientas que favorecen un mejor control de la diabetes y que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes.