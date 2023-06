¿Cómo identificar las negligencias veterinarias?

La incorporación de animales al núcleo familiar se ha incrementado notablemente a lo largo de los últimos años. Según un censo reciente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, la cifra alcanza los 29 millones de mascotas en España, lo cual también implica una mayor demanda en la atención de clínicas de salud veterinaria.

Paralelamente, también se ha incrementado la cantidad de negligencias veterinarias, según señalan especialistas en materia legal. Las denuncias por mala praxis veterinaria han aumentado de forma exponencial. En ese contexto, acudir a abogados animalistas especializados es clave para saber cómo proceder ante este tipo de casos.

¿Cómo saber si uno es víctima de negligencias veterinarias? En líneas generales, las negligencias veterinarias son acciones relacionadas con la actuación inadecuada por parte de los profesionales de salud que atienden a una mascota y que le generan como consecuencia un daño, una lesión o la muerte. En ese sentido, el personal encargado de tratar el animal tiene la obligación de trabajar siguiendo lo establecido en las normas que regulan su profesión y atendiendo a su código deontológico.

Algunas de las negligencias veterinarias más comunes pueden presentarse cuando se desarrolla el tratamiento de un animal a través de técnicas inadecuadas. Otros ejemplos son los fallos en el informe médico, errores en el diagnóstico, omisión del consentimiento de los dueños de la mascota, la implementación de técnicas fraudulentas o el no hacer todo lo posible para evitar la muerte o la enfermedad de la mascota. El veterinario debe aplicar las técnicas propias de su profesión con el cuidado y precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes a cada intervención.

En cualquier caso, en una negligencia veterinaria siempre habrá una infracción de la "lex artis" que cause daños.

¿Qué se recomienda hacer ante la sospecha de una posible negligencia veterinaria? Los dueños de las mascotas tienen derechos en los que pueden ampararse para velar por la salud de sus mascotas. Por esta razón, conocerlos y aplicarlos adecuadamente para demostrar si existe o no una negligencia es fundamental. Para ello, es recomendable solicitar el asesoramiento de expertos en materia legal.

En Aboganimal se puede encontrar uno de los mejores equipos de especialistas en Derecho Animal. Ellos pueden orientar en todo el proceso para denunciar y demostrar que se han cometido negligencias veterinarias, recuperando los gastos ocasionados y obteniendo una indemnización. Estos profesionales se encargan de recabar las pruebas necesarias y analizar la viabilidad de cada caso, garantizando la mayor transparencia, responsabilidad y compromiso posible durante todo el procedimiento.

Las personas que sospechen de que sus mascotas han podido ser víctimas de una negligencia veterinaria, pueden consultar su página web y contactar con su equipo de abogados animalistas de confianza para saber cómo proceder.