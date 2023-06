El cuento del sueño democrático de una tarde de verano: “cuando despertó, el Dinosaurio todavía estaba allí”

"Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí", es el brevísimo cuento del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, considerado un microrelato y el texto narrativo más corto, además constituye uno de los más inquietantes de la historia de la literatura latinoamericana.

El gran escritor Guatemalteco, avecindado en Aztlán y fallecido hace 20 años, Don Augusto Monterroso, hace muchos años escribió uno de los cuentos más cortos y geniales en la historia de la Literatura Latinoamericana, “Cuando Despertó, el Dinosaurio todavía estaba allí” y ello me inspiró para contextualizar literariamente la política del Anahuac del siglo XX y el siglo XXI, con el otrora imperio del TRICOLOR que Mario Vargas Llosa calificó desde 1990 como “la dictadura perfecta”, Maurice Duverger reconoció el régimen de Partidos políticos en la tierra de Anahuac como uno de los más sólidos y longevos como el Tricolor, y Octavio Paz calificó en una de sus obras al Estado del Anahuac como el “Ogro Filantrópico”.

A raíz de que ya arrancó en un lejano país tropical del 4to mundo conocido como Aztlán, el proceso de Sucesión Totémica 2024 y que el gran Elector de Palacio dio luz verde para que sus tapones enlatados renunciaran a sus cargos e iniciaran precampaña, no hay nada nuevo en el horizonte democrático, cambian las formas pero el fondo No, MORADO que es el partido oficialista, mayoritario y Hegemónico fundado por el año de 2011, no es más la versión modernizada del viejo Partido Tricolor de los 70 y 80’s remasterizado y reeditado, es decir porque el Parque Jurássico y los Dinosaurios con sus Bebesaurios no se han ido, ni esfumado ni han desaparecido de la Nueva Política del Anahuac para la Cuarta transformación de la vida tropical, nadie de los actuales protagonistas se ha dado a la tarea de desterrar y erradicar a los Dinosaurios del viejo régimen para construir un nuevo régimen político.

La 4T se encubó y se reconstruyó con los huevecillos de los Dinosaurios del viejo régimen Ni termina por morir el viejo Dinosaurio Tricolor, cuando también no acaba por nacer su Hijo y/o su nieto el Bebesaurio(a) de la 4T Morada. No es casual que en el centro cultural: Los Abetos, ahora habilitado como museo por decreto del H. Tlatoani: tenga una exposición de Dinosaurios.

“Los Abetos” es ya el museo del JURASSIC PARK

Mucho menos en esta Democracia Tropical en la moderna Tecnoctitlán ¿Habrá ha sido erradicado el dedazo y la prerrogativa del actual Caudillo de Macuspana para nombrar y/o designar a su sucesor(a)? el gran elector está como *el solitario de palacio y no radica en las mayorías que inundan la plancha del Zócalo cada 15 de Septiembre. *Parafraseando a Don Daniel Cosío Villegas.

1.-Los antecedentes los tenemos en la democracia interna del Tricolor que desde 1987 en una contienda interna simulada convocó el CEN para comparecer a 6 notables cuadros del Partido para exponer ante la militancia su Proyecto de Nación permeado y concretizado en un programa de Gobierno 1988-1994, y las consecuencias ya las sabemos, en las elecciones formales se impuso ante el viejo partido Tricolor (FDN) la Tecnocracia Neoliberal formada en Harvard University, aunque la maquinaria electoral reproductora de votos del viejo y Dinosaurico Tricolor hizo posible llevar a un Harvateca a la Presidencia de la República; pese a que el sistema de información electoral se haya caído en aquella aciaga noche del 6 de julio de 1988.

Episodio 2: 1999-2000: EL TRICOLOR se abrió a la Democracia Interna mediante el método de consulta directa a la Base, con la competencia interna de 4 Distinguidos Cuadros en un proceso electoral de las primarias: basado en el voto libre, directo y secreto de la militancia y que a la postre resultóel candidato ganador del proceso interno, FLO quién terminara por competir en la elección constitucional frente al candidato de la Coalición Azulverde, “Unidos por el Cambio”, para abrir la alternancia democrática que se iniciara en los Abetos con el Gato con Botas, pero no se consumara y como base a la supuesta transición hacia la democracia que no ha terminado por iniciar y que no se ve aún el puerto de llegada.

Episodio 3: El Partido MORADO del siglo XXI llega a tomar la silla y el cetro del Tlatoani en el 2018 con 30 millones de votos y ahora establece reglas de los precandidatos para alcanzar la candidatura al nuevo Tlatoani 2024-2030 basado no en el consulta directa a la base, ni en el Plebiscito ni en la Asamblea de Delegados sino en el dictamen técnico que establecerán 5 casas encuestadoras y el INE estará atento para fiscalizar este proceso interno de elección por el METODO de ENCUESTA del Candidato a ocupar el cetro del Tlatoani y que no se usen recursos públicos para tal efecto. También la Dirigencia del Partido MORADO ha anunciado que no habrá debate entre los aspirantes, para evitar ataques y descalificaciones, todo en aras de preservar la UNIDAD.

Tendrán 60 días y que los resultados de la Encuesta con democracia dirigida se darán a conocer el IX mes del Año 2023 para saber si el Tapón Ungido para las elecciones secundarias: será Dinosaurio Macho y/o Dinosaurio Hembra y será desencadenada la cargada.

También el Partido MORADO ha anunciado que cada una de los tapones enlatados ya pueden disponer para sus precampañas de 5MDP, pero una de ellas: respondió que no acepta ese subsidio y que realizará su precampaña con recursos propios y de autofinanciamiento.

Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, en un año tendremos el desenlace de esta historia.

