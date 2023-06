¿Por qué el Dr. Juan Carlos Meneu Díaz recomienda la biopsia de ganglio centinela?

Los ganglios linfáticos son parte importante del sistema inmunitario, pues ayudan a combatir diversas infecciones y enfermedades. Estos se encargan de transportar glóbulos blancos; sin embargo, en el caso de tratarse de pacientes con cáncer, en algunas ocasiones, también pueden transportar células cancerosas.

Muchos tipos de cáncer se diseminan a través del sistema linfático; por ello, el Dr. Meneu señala que es «el ganglio que más probabilidad tiene de ser el primero al que las células cancerosas se diseminen desde un tumor principal». Por lo que, será importante llevar a cabo una biopsia y determinar en qué situación se encuentran estos, en especial en pacientes oncológicos.

La biopsia del ganglio centinela es un «procedimiento quirúrgico sencillo que permite averiguar si el cáncer se ha diseminado de un tumor principal hacia el sistema linfático», señala el Dr. Meneu Díaz, con más de 23 años de experiencia profesional como especialista en cirugía y Director de la Unidad de Cirugía Oncológica en el complejo hospitalario Ruber Juan Bravo de Madrid.

Este procedimiento ayuda a los médicos a poder conocer y diagnosticar el estadio del cáncer y el riesgo de que las células tumorales se expandan a otras partes del cuerpo. Además, permite obtener las mismas ventajas que en una linfadenectomía clásica, sin producir linfedema o alteraciones sensitivas o motoras del miembro superior», explicó el Dr- Meneu Díaz.

¿En qué consiste este procedimiento?

El Dr. Juan Carlos Meneu señala que es una técnica sencilla y con altos niveles de efectividad. Este procedimiento se lleva a cabo en un quirófano, puede ser ambulatorio o requerir una estancia corta en el hospital. Además, se realiza con un radioisótopo o con colorante vital, ya que suele realizarse cuando se va a extirpar el tumor principal.

En caso de que se obtenga un resultado positivo en un ganglio centinela, se puede conocer el área de la propagación del cáncer y si se ha propagado por el sistema linfático. Por lo que, se le puede brindar al paciente el tratamiento adecuado, ya que se obtiene un diagnóstico preciso y se conoce en qué situación se encuentra.

Según el Dr. Juan Carlos Meneu, ¿hay algún riesgo?

Hasta ahora, no hay casos en los que se haya complicado la situación o alterado el diagnóstico del paciente. «No existen riesgos específicos por ser sometida a esta técnica, y ninguno que no compense su realización», asegura el Dr. Meneu Díaz. Asimismo, el material radiactivo que se utiliza para realizar la biopsia de ganglio centinela es mínimo, por lo que no genera efectos secundarios.

Por otro lado, es importante mencionar que este procedimiento también se le puede realizar a mujeres embarazadas con cáncer de mama o quienes hayan sido sometidas a una cirugía plástica de mama. Sin embargo, previamente se debe realizar un estudio para determinar que las cicatrices previas no perjudiquen al procedimiento.

No cabe duda que la biopsia de ganglio centinela es una técnica eficaz y de gran utilidad para el tratamiento de pacientes oncológicos, pues «permite detectar la presencia de células cancerosas en el sistema linfático y obtener así un diagnóstico preciso para elegir el tratamiento más adecuado para la paciente», confirma el Dr. Juan Carlos Meneu.