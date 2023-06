​El AI & Big Data Congress abordará los avances en inteligencia artificial generativa y su impacto en los negocios

El AI & Big Data Congress examinará las últimas novedades y tendencias en inteligencia artificial, así como sus impactos en los negocios, en una novena edición que se celebrará los días 27 y 28 de septiembre en Barcelona y para la que ya se han abierto las inscripciones. La IA generativa tendrá un papel destacado en el congreso, donde se explorará su fundamento tecnológico y se discutirá hasta dónde puede llegar su huella.





“La aparición de la IA generativa, ejemplificada por el famoso ChatGPT, ha puesto de forma definitiva la IA en el centro del debate” y, a diferencia de otras oleadas tecnológicas que han tenido más o menos recorrido, “es más que probable que se tendrá que convivir con el potencial disruptivo que aporta esta modalidad de la inteligencia artificial”, destaca el director del CIDAI y director del Área Digital de Eurecat, Joan Mas.

En este sentido, el AI & Big Data Congress ofrecerá la oportunidad de escuchar voces expertas que darán su visión del impacto que la generalización del uso de herramientas basadas en inteligencia artificial, y en especial en IA generativa, tendrán en la esfera empresarial y en el mundo del trabajo, así como las implicaciones de carácter ético y regulador que esto pueda comportar. También contará con una sesión dedicada a la explicabilidad de la IA, una característica cada vez más necesaria para la confiabilidad de las aplicaciones basadas en esta tecnología.

Por otra parte, habrá un espacio para presentar ejemplos de la confluencia entre la inteligencia artificial y la ciberseguridad que ilustran cómo la IA puede usarse para mejorar la protección de los activos digitales de las empresas, las instituciones y la ciudadanía en general, así como la presentación de varios casos de uso de naturaleza diversa que muestran una IA cada vez más ubicua.

El congreso analizará también la viabilidad de los espacios de datos, un concepto que se encuentra en pleno desarrollo a nivel europeo y que persigue implantar las herramientas tecnológicas que permitan desplegar la economía basada en los datos en un contexto de soberanía europea. Además, como en anteriores ediciones, se dedicará un espacio para presentar diversas iniciativas empresariales destacadas con una selección de start-ups y scale-ups líderes en el uso de la inteligencia artificial.

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, junto con el presidente de Eurecat, Xavier Torra, y el Ayuntamiento de Barcelona, inaugurarán la edición de 2023 del AI & Big Data Congress, que se celebrará íntegramente en formato presencial en las dos jornadas.

La ponencia inaugural del congreso correrá a cargo de la reconocida experta internacional en tecnologías digitales e IA Inma Martínez, presidenta y miembro de varios consejos asesores, entre ellos los del Partenariado Global en IA y de la Secretaría de Estado para la Digitalización y la Inteligencia Artificial.

El congreso sobre Inteligencia Artificial y Big Data en el sector empresarial organizado por el Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI) y el centro tecnológico Eurecat, en el marco de la Estrategia de Inteligencia Artificial de Catalunya CATALONIA AI, tiene el patrocinio de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank Tech, Huawei, NTT DATA, SAP, M47 Labs y Tokiota. El AI & Big Data Congress cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center, el Centro de Visión por Computador, la Fundación i2CAT, el Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI) de la Universidad Politécnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), Microsoft y SDG Group.

El CIDAI promueve la generación, validación y transferencia de tecnologías de Inteligencia Artificial fiable de alto valor añadido para fomentar la adopción e innovación tecnológica en los sectores estratégicos del país y sus empresas e instituciones, así como la diseminación de estas tecnologías y buenas prácticas en la sociedad en general.