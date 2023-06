El delegado del Gobierno, perdón, del mundo etarra y separatista, don Francisco Martín

Al parecer, según el delegado del Gobierno en Madrid, señor Francisco Martín, EH Bildu y ERC deben ser proclamados héroes nacionales por su gigantesca obra social en España.

Cientos y cientos de muertos, que ya no pueden responder... Miles y miles de familias vascas obligadas a emigrar a otras zonas de España... Miles y miles de personas y familias que, viviendo en lo que ellos llamanEuskal Herria, no tienen libertad para opinar, para hablar en voz alta, para sentirse españoles...

¡Señor Francisco Martín, reflexione y para ello, mejor váyase!

Ciertos políticos les abrieron en su día las puertas de la libertad, interpretando muy holgadamente la Ley de Partidos Políticos... Ciertos políticos quisieron elevar a los altares la hipocresía asesina que nunca ha pedido perdón ni ha apostado por la convivencia.

La cobardía social de determinadas áreas de los poderes fácticos se han dedicado a suavizar, pero sin lima, sin hacerse daño, sin ofenderse a sí mismos..., pensando que iban a ser respondidos con PAZ, CONVIVENCIA, JUSTICIA...¡INOCENTES!

EH Bildu y ERC, como las serpientes, han ido recorriendo todas las “habitaciones” del poder y de todas ellas, con promesas sibilinas, han salido con el título de “honrados servidores de la patria”, al tiempo que ustedes, señores del PSOE, señor Zapatero, señor Pedro Sánchez, señores políticos,cobradores con corbataen el cuello, similar a la de los esclavos que tanto les escandaliza, han ido blanqueando su pasado con leyes de Memoria Histórica, olvidando la Historia real sin descubrir... MÁS DE TRESCIENTOS MUERTOS.

La realidad, señor delegado del Gobierno, es que usted, con todos los respetos que su cargo merece, no tiene ni idea de lo que ha sucedido y sucede en el País Vasco.

EH Bildu y ERC han hecho por España lo que usted y yo por la liberación de la esclavitud..., NADA. Han vendido su “voto útil” (para ellos) al mejor postor... Pedro Sánchez..., resultando, ¡qué casualidad! que la utilidad era vaciar las cárceles de etarras, seguir predicando la autodeterminación, proclamar el español como lengua secundaria, despreciar todo aquello que simbolice España, humillar a los emigrantes españoles en el País Vasco o Cataluña, que casualmente desarrollaron sus territorios...

¿Qué han hecho por España?... usted se ha olvidado de los horribles años treinta , han cogido a un señor llamado Franco, como muñeco a quemar en las hogueras izquierdistas, olvidando, que dentro de lo que es una dictadura, con él España comenzó a abrirse y a prosperar.

¿Alguien, como usted, señor Martín, puede decirnos todas las obras sociales que llevó a cabo el “maldito franquismo” que usted dice conocer?... Vergüenza nos tiene que dar a todos, contemplar la vivienda social que llevó a cabo su gobierno (sin capacidad económica), las mejoras de la Seguridad Social, el comienzo de la estructuración de la jubilación y su correspondiente pensión...

Pero para usted EH Bildu y ERC han hecho por España lo que nadie en este país ha sido capaz. Ellos nos han traído la paz y la prosperidad después de cientos y cientos de asesinatos y de miles y miles de expatriados de sus residencias... ¡Qué gran honor!, señor Francisco Martín.

¡Qué fácil es declarar “ULTRA” a todo aquel que defiende las fronteras de su propio país, que declara que muchos de los conflictos entre hombre y mujer se dan en el seno familiar, que pone en entredicho que muchas fundaciones, asociaciones y otros grupos llamados “sociales” se benefician “personalmente” de las ayudas recibidas tanto públicas como privadas... Que cometen errores o exageraciones en su vocabulario, claro que sí, pero NO MIENTEN.

Bueno, para qué seguir. Señor Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid: ¡¡HAY QUE LEER LA HISTORIA y TOMAR “DE MEMORY”, para no olvidar!!