Paraguay y su lucha contra la corrupción judicial, militar y política vinculada a la familia del presidente Mario Abdo Benítez

Los últimos hechos acontecidos en Paraguay en materia de corrupción judicial, como es el caso del hoy ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia de este país, Antonio Fretes, dejan al descubierto lo vulnerable del sistema judicial paraguayo.

El caso mencionado vincula a Fretes, en un supuesto contrato por valor de 368 mil dólares entre su hijo, Amílcar Fretes, y Kassem Mohamad Hijazi, que tenía por finalidad evitar ser extraditado a los Estados Unidos, caso que a pesar del pago realizado según las investigaciones, no pudo evitar la extradición.

Kassem Mohamad Hijazi, ciudadano brasileño de origen libanés, está sindicado por EEUU de operar como líder de una organización criminal, que por medio de distintas técnicas, transfería de manera efectiva sumas de dinero a mercados internacionales, eludiendo controles financieros para finalmente brindar una legitimación al origen ilícito del dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos, facilitando servicios de lavado de millones de dólares.

Kassem Mohamad Hijazi, es hermano de la Dra. Najat Alí Hijazi, con quién el hermano médico de Mario AbdoBenitez de nombre Jorge López Benítez, viajó a Praga para un Congreso de Reumatología Pediátrica, profesional que había sido destituido del Instituto de Previsión Social, por planillerismo, donde el esquema de corrupción instalado por el mismo con anuencia del Ejecutivo, se instala también en los altos cargos de la Previsional, con miras a las Licitaciones de Biológicos, donde se manejan millonarios montos.

Otro caso muy sonado en este país es el vinculado a la Fiscal Ana Elizabeth Girala López, quien fue desaforada y suspendida sin goce de sueldo, procesada por cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal, junto con su secretaria y asistente, al igual que otros tres abogados. A la referida agente fiscal, se la vincula con el nominado significativamente corrupto por el gobierno americano Jorge Bogarin Alfonso, por ser su padrino político en materia judicial y también con el Dr. Jorge López Benítez, hermano del presidente saliente del Paraguay, a cambio de favores en materia legal. La misma está siendo investigada por realizar hechos ilícitos en el ejercicio de sus funciones, como la venta de resoluciones fiscales e ingresos de causas en la Unidad a su cargo a cambio de suma de dinero, en perjuicio de personas inocentes. La misma, la semana pasada, fue remitida al Penal de Mujeres del Paraguay.

Otra Agente fiscal investigada es la Abogada Victoria Acuña, quien tuvo a su cargo la causa del Senador colorado Rodolfo Friedmann Alfaro que conmovió a la ciudadanía paraguaya y causó indignación, referente al negociado con la merienda escolar para los niños de escasos recursos de ese país, donde dicho legislador está vinculado con una empresa de su propiedad denominada Eventos y Servicios SA (ESSA) , la cual proveyó almuerzo escolar a la Gobernación administrada en ese entonces por el actual ministro de Agricultura de dicho país entre 2017 y 2018, y que tenía por socios a Friedmann y a Hugo Alexander Torales, ya fallecido en este caso. Senador Friedmann, está fuertemente involucrado en el tráfico ilegal de oro y de otros metales preciosos en América del Sur.

CAUSA BELOTTO, MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PARAGUAY

El Coronel Luis María Belotto Quiñónez, es una persona de confianza del general de División Aldo OzunaRecalde, protegido del Presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez, que a pesar de estar envuelto en el escándalo de la Dimabel (Dirección de Materiales Bélicos), el presidente Abdo Benítez lo ascendió pese a los cuestionamientos en el ejercicio de sus funciones, de estar vinculado al Tráfico de Armas e involucrado en acuerdos y negociados con una empresa brasileña.

El coronel Belotto está vinculado a proceso penal porhaber intentado sobornar en varias oportunidades con la suma de 10 millones de guaraníes de la moneda paraguaya, a un militar encargado de la seguridad del Penal Militar de Viñas Cué en Asunción, a cambio de ingresar un teléfono celular para el presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán conocido como Tío Rico, quien recientemente fue extraditado desde Brasil, a quien se lo vincula de ser el autor intelectual de la muerte del recordado fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertinni y de ser el líder de una organización criminal. El mismo conformó distintas empresas, las cuales estarían operando en un esquema de lavado de activos que funciona dentro del entorno familiar a través de sus hermanos.

Al Gral. Ozuna Recalde también se lo vincula con el Coronel Gustavo Dávalos Insfrán, militar investigado en el Operativo A Ultranza Paraguay, por supuestos vínculos con narcotraficantes y bajo su presidenciael Club Rubio Ñú de Paraguay, había recibido auspicios de la Empresa Total Cars, de Sebastián Marcet, quien sería cabeza de la organización criminal y socio comercial del Clan Insfrán. El Gral. Aldo Daniel Ozuna también había participado de la reunión entre el ex ministro Arnaldo Giuzzio y Marcus Vinizius Márquez de Padua, procesado por Narcotrafico y Asociación Criminal.

CARLA BACIGALUPO, MINISTRA DEL TRABAJO DEL PARAGUAY Y SU ESQUEMA DE CORRUPCION

Carla Bacigalupo también está siendo investigada por la Fiscalía paraguaya por irregularidades detectadas referente a una compra de 410 millones de la moneda paraguaya, por la adquisición de una maquinaria encontrada posteriormente en un predio privado sin ser utilizada. La misma también está procesada por Enriquecimiento ilícito y Declaración falsa.

Asimismo, se detectaron diferencias entre el balance e inventario del Ministerio del Trabajo durante la gestión de Bacigalupo. Otro hecho irregular sería la falta de ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato por un monto de G. 1.216.974.144, entre otros, lo que podría configurarse en un hecho punible. Este esquema criminal está siendo investigado, donde aparece una funcionaria de nombre Sandra Isabel González Fatecha, Directora administrativa del Ministerio del Trabajo, mano derecha de la ministra y vinculada laboralmente a pedido de la misma en el Ministerio del Turismo durante el último periodo presidencial del 2018. Durante este periodo presidencial, la misma fue ingresada al Ministerio del Trabajo como Directora Administrativa,pese a su manejo turbio conocido por funcionarios. Según las investigaciones realizadas, la misma de ser una ciudadana de pocos recursos pasó a conformar la lista de servidores públicos más pudientes de dicha cartera de gobierno. La misma también vinculada al hermano médico del Presidente de la Republica del Paraguay.