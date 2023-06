Sergio Busquets: "Guardiola recibió muchas críticas"

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece ‘ICONOS: Sergio Busquets’, la nueva entrega de la serie de entrevistas en las que grandes figuras del mundo del fútbol analizan la situación que están viviendo en sus carreras. Busquets, que acaba de anunciar su adiós al FC Barcelona, recuerda junto a Juan Carlos Unzué, comentarista de LaLiga en DAZN, cómo fue la irrupción de Guardiola y lo transgresor que fue en todos los sentidos: “Seguro que recibió muchas críticas por ello. Yo creo que Pep pensaría: ‘Trabajo mucho lo táctico, pero también quiero estar encima de mis jugadores, darles consignas y el tener este ruido no me favorece. Todo lo que mostramos, son pistas para los rivales”.



Desde que llegó al primer equipo en 2009, Busquets pasó a ser el timón del Barça, convirtiéndose en imprescindible y guiando al equipo a ganar 32 títulos. Sobre sus primeros años, reconoce que: “Desde el momento en el que subí, intenté respetar a todo el mundo y hacer poco ruido, observar mucho y aprender para luego ir conociendo a todos y las situaciones. Sí que es verdad que he tenido buenos entrenadores, pero no iban más allá y sobre todo en categorías inferiores, en las que son también casi más educadores. Yo creo que Pep fue más que un máster, un curso acelerado de lo que es ser profesional. Yo era muy joven, eran mis primeros años. Venía de estar en el filial con él y yo también tenía esa ventaja”.

Pese a todos los títulos logrados, asegura que los últimos años en el club no han sido sencillos: “Ha sido la parte más amarga de mi carrera. Cuando no ganas títulos es porque no has competido bien, y al final los responsables somos los jugadores, pero a eso se le añade que la situación del club no era la mejor a nivel social. A nivel económico no estábamos todos unidos. Para una persona como yo, que lleva tantos años, que sientes esto como si fuera tuyo, el ver que todo iba así era una decepción tras otra, se hacía muy complicado”.

Por su parte, Juan Carlos Unzué ha reconocido al excapitán blaugrana que: “Eres una persona muy inteligente y has sabido cuándo decir ‘hasta aquí’. Que sigas disfrutando del fútbol hasta que sientas que ya no puedes aportar algo y allá donde estés, que te vaya muy bien”.

David Villa, en busca del origen del talento del fútbol español

La plataforma estrenó el pasado miércoles el primer episodio de ‘OR7GEN’. En esta nueva serie documental DAZN Originals, David Villa realiza un viaje por algunas de las canteras de los clubes en los que ha militado en España para descubrir cómo se crea el talento de nuestro fútbol. Los aficionados podrán disfrutar este miércoles 14 de junio de ‘Gen Barça’, el segundo episodio de la serie, en el que ‘El Guaje’ comparte con figuras como Xavi, Iniesta, Bojan, Rafa Márquez o Claudia Pina recuerdos sobre su etapa como blaugrana, y analiza el pasado y futuro de una de las academias más míticas de España. Después de Barcelona, Valencia y Asturias serán las próximas visitas de Villa.

Además, ya está disponible en la plataforma ‘La reconquista del Barça’, un nuevo reportaje en el que se reviven los momentos clave del campeón de LaLiga. Los narradores y comentaristas de DAZN analizan los puntos de inflexión de la temporada del equipo catalán, culminando con el último partido de la temporada en casa, que supuso la despedida del propio Sergio Busquets, además de las de Jordi Alba y el Camp Nou.