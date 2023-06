Lideremos, la lanzadera de talento juvenil de España, se presenta en Madrid para impulsar y dar voz al talento joven

Tras arrancar con éxito hace un año en Cataluña, el lobi juvenil hace su puesta de largo a escala nacional arropado por más de 500 jóvenes y representantes de los sectores económico y político y de la sociedad civil "Vamos a impulsar la generación joven. Vamos a construir una sociedad donde todos los jóvenes, vengan de donde vengan, puedan aportar sus capacidades, su energía y su valía". Con este mensaje de fuerza y de clara vocación de servicio arrancó el presidente de Lideremos, Tomás Güell, la presentación en Madrid del primer lobi juvenil de España.

De la mano de sus fundadores, Tomás Güell (presidente), Xavi García (vicepresidente) y Clàudia Tarinas (secretaría general y portavoz), así como de la responsable de Lideremos en Madrid, Paloma Martín, y un año después de comenzar su andadura en Cataluña, Lideremos, la lanzadera de talento juvenil que nació con el objetivo de promocionar y dar voz al talento juvenil para construir puentes y establecer espacios de diálogo entre este sector de la población y aquellos que actualmente ejercen responsabilidades en nuestra sociedad, realizó su presentación a nivel nacional ante la atenta mirada de más de 500 invitados que acudieron al CaixaForum Madrid en un acto que estuvo presentado por Marco Chiazza y Lucía Crespo.

Lideremos hace su puesta de largo a escala nacional junto a la responsable del lobi en Madrid, Paloma Martín, fundadora de Hoop Carpol; Alberto Cabello, presidente de la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ); Guillermina Mekuy, presidenta de Diversity and Development; Fermín Albadalejo, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE); Adriana Lado, responsable de Universidades de Lideremos; Laura Martín, co-fundadora de Ayúdame3D; y Sandra Corrales, responsable de Relaciones Públicas y Finanzas de Lideremos.

Además de un gran número de jóvenes, el evento de presentación en Madrid ha contado con la presencia de destacados representantes de la economía, de la política y de la sociedad civil, entre los que destacan Raquel Sánchez Jiménez, ministra de Transportes; Reyes Maroto, ex ministra de Industria, Comercio y Turismo; Borja Semper, que volvió a la política como portavoz nacional del PP para la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de mayo; Noelia Núñez, portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid; Begoña Gómez, experta en Marketing y asesora de varias ONGs; Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid; Abdulla bin Ibrahim, embajador de Qatar en España; Ayadah M.a. Alsaidi, embajador de Kuwait en España; Albert Rivera, ex presidente de Ciudadanos; Antonio Fournier, presidente del Consejo Asesor de LLYC; o Silvia Alsina, CEO de Román Asociados.

"Lideremos es una lanzadera de talento juvenil al servicio de la juventud. Potenciar, desarrollar, cooperar, conectar, emprender, proponer y mejorar son algunas de las cosas que hemos venido a hacer. Creo sinceramente que ya era hora de crear una plataforma que juntara a todos los líderes de diferentes sectores en un mismo espacio. Y que lo hiciera de forma transversal. ¡Y ya era hora de dar fuerza a la juventud!", comentó Tomás Güell, destacando además que Lideremos ya cuenta con más de 1.200 miembros y que se ha reunido con 65 líderes de todo el país en tan solo 1 año.

Para llegar a esta meta, Lideremos, que cuenta con colaboradores como Fundació "la Caixa", Engel & Völkers AG, PwC, Gasos Felmar y Energy Tools, se centra en 3 ejes vertebradores sobre los que ya viene trabajando. El primero, acercar los líderes a los jóvenes. Conectar y formar a la generación joven trabajando con empresas para dinamizar la juventud e impulsando y detectando el talento. El segundo, una visión internacional. Concretamente, con el inicio de las jornadas ‘Global Leaders’, que juntarán a 50 jóvenes de 40 países diferentes durante 3 días de ponencias, mentorías y espacios de debate. "Es clave para nuestra generación estar conectados internacionalmente", aseguró Güell. El tercer punto, es crear lobi. "Y esto es lo que hemos venido a hacer. Cuando en 6 meses terminemos el proceso de escucha, tenemos claro que nosmoveremos lo que haga falta para que cambien cosas a favor de la juventud. Vamos a ser persistentes, porque queremos llegar a ser determinantes. Tenemos muchas cosas que reivindicar y queremos hacerlo a partir de propuestas que aporten soluciones en campos tan diversos como a lsalud mental, poder independizarse de casa, trabajos de calidad o sueldos dignos", apuntó Tomás.

Una de las ideas clave que se destacaron durante el evento fue la importancia de las relaciones creadas como propulsoras del cambio que se busca desde Lideremos. "Porque serán estas relaciones que hoy creemos las facilitadoras del cambio", apuntó Paloma Martín, la responsable en Madrid de Lideremos. Y destacó: "Apostamos por Madrid como un nuevo trampolín para que desde Lideremos sigamos trabajando por poner en valor a los jóvenes. Hoy estamos dando el primer paso, pero es el impulso necesario para seguir trabajando duro por conseguir nuestros objetivos".

La salud mental y la importancia de cuidarla es otro de los mensajes prioritarios que Lideremos pone sobre la mesa. Y precisamente de eso habló Alberto Cabello, presidente de la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ). "La presión y las expectativas a las que se enfrentan en su día a día los jóvenes pueden ser abrumadoras. Debemos priorizar su bienestar emocional y asegurarnos de que tengan acceso a los servicios de salud mental necesarios para enfrentar los desafíos que puedan surgir en sus vidas. Porque los jóvenes son el motor del progreso y el cambio en nuestra sociedad. Son la fuente de energía, entusiasmo y creatividad que impulsa la innovación y la transformación. Es fundamental que reconozcamos su potencial y les brindemos las oportunidades necesarias para que puedan desarrollarse plenamente".

Lideremos aboga también por el emprendimiento y por la importancia de contar con las herramientas necesarias. "Los jóvenes emprendedores necesitan un sistema más fácil, con más oportunidades. Y para ello la colaboración entre lo público y lo privado resulta primordial. Desde Lideremos estamos convencidos de que el trabajo conjunto entre la esfera pública y privada es imprescindible, es la garantía del éxito para la sociedad", apuntó Fermín Albadalejo, presidente de CEAJE.

Por su parte, Guillermina Mekuy, presidenta de Diversity and Development, no quiso dejar la oportunidad de poner en valor la importancia de un actor como Lideremos y de agradecer su labor. "Hablar de Lideremos es hablar de talento joven, valores, diversidad e inclusión y de una profunda transformación social. Algo imprescindible en un mundo cambiante y globalizado, plagado de retos", aseguró. Y finalizó destacando algunos de los puntos clave de Lideremos, como es la necesidad de que toda la sociedad se comprometa. "Debemos asegurar y procurar que las nuevas generaciones se sientan valoradas y respetadas. Que tengan voz y se les escuche a todos y nadie quede excluido. Solo entonces podremos aprovechar al máximo su potencial. Y esto enriquece y hace prosperar a una nación", afirmó.