El Doctor Jorge Duque recoge el premio Dr. Fleming a la Excelencia Sanitaria en su II Edición

El emblemático Hotel Wellington de Madrid se engalanaba para acoger un exclusivo evento organizado por la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural. Un escenario creado a medida para acoger la II Edición del Premio Dr. Fleming a la Excelencia Sanitaria y que convocó a una selección de prestigiosos médicos, clínicas y científicos Premio Dr. Fleming a la Excelencia Sanitaria otorgado al Dr. Jorge Duque, gran especialista en Cirugía Plástica Facial y Otorrinolaringología.

El Dr Duque es Cirujano Plástico Facial, cuenta con un Fellowship exclusivo en cara, y una especialización en Otorrinolaringología. Esta doble titulación constituye un verdadero sello de calidad cuando se trata de operar narices, al dominar tanto la parte funcional como la parte estética. El Dr. Duque cuenta con una experiencia de más de 2.000 rinoplastias, se dedica exclusivamente a la rinoplastia tanto primaria como secundaria o reconstructiva. Fundador y director de Clínicas Duque, ha desarrollado un concepto de belleza en el cual prima la naturalidad. La filosofía de las Clínicas Duque es conseguir una armonía natural de la nariz con la cara. No se trata de transformar el rostro, sino de realzar la belleza natural de cada paciente.

Es uno de los pocos expertos a nivel mundial en Rinoplastia por abordaje cerrado, sin cicatrices en la piel y mínimamente invasiva. Trabaja con una técnica revolucionaria que permite acelerar la recuperación post operatoria de los pacientes reduciendo el riesgo de hematomas con una menor inflamación, lo cual permite al paciente volver a su vida normal más rápidamente. No utiliza taponamiento nasal después tras la cirugía de nariz para que el paciente pueda respirar inmediatamente por la nariz.

Así mismo el Dr. Duque cuenta con una amplia experiencia en Rinoplastia secundaria o reconstructiva realizándola en el 99% de los casos por abordaje cerrado (sin cicatrices), utilizando injertos de cartílago del propio paciente para mejorar la estructura nasal y así optimizar el resultado de una rinoplastia anterior realizada por otro cirujano. Todo este recorrido del Dr. Jorge Duque lo ha llevado a desarrollar un concepto innovador en Rinoplastia: "The House Theory", para una Rinoplastia sin cicatrices en la piel, sin taponamiento nasal y una recuperación acelerada

Tras la solemne Entrega de la II Edición del Premio Dr. Fleming a la Excelencia Sanitaria, los premiados y premiadas, así como sus acompañantes, disfrutaron de una exquisita cena de galacontinuada de una sobremesa de networking con barra libre