Hotelbeds y Wayra (Telefónica) anuncian las primeras start-ups que formarán parte del TravelTech Lab

Hotelbeds y Wayra, la iniciativa de innovación abierta de Telefónica, han anunciado hoy los ganadores del primer reto del TravelTech Lab by Hotelbeds Tras una competitiva jornada de presentaciones en el South Summit de Madrid, varias start-ups aceptaron el reto de encontrar soluciones disruptivas para conectar a los actores del ecosistema global de viajes B2B y crear una experiencia de viajes sin fricciones.

Se presentaron más de 60 empresas de 18 países de todo el mundo, entre ellos España, Sudáfrica, Israel y Japón. Lanzado en febrero, el TravelTech Lab by Hotelbeds está impulsado por Wayra y busca reimaginar los viajes cambiando la forma en que los viajeros se mueven, conectan y exploran.

Las start-ups ganadoras son: Botslovers: Chatbots, asistentes virtuales con inteligencia artificial para empresas reales con el objetivo de reducir los costes operativos de su empresa optimizando la sección de atención al cliente. Grain: solución única para el cambio de divisas integrada de extremo a extremo que permite a las plataformas de software de viajes y a los mercados eliminar el riesgo de cambio de divisas para sus clientes. Lo consiguen suprimiendo la volatilidad del tipo de cambio en las cuentas a pagar de las habitaciones de hotel y permitiendo a sus clientes pagar las facturas en su moneda local a través de los carriles locales.

Por otro lado, Smartvel: ofrece un conjunto completo de soluciones para resolver diferentes necesidades a lo largo del viaje del cliente, donde el contenido adecuado marca la diferencia. Su tecnología recopila, categoriza, traduce, enriquece y valida tanto el contenido del destino como los requisitos para viajar (requisitos sanitarios, documentación de viaje, visado). Desde museos, restaurantes, ayuntamientos hasta fuentes oficiales como IATA, agencias gubernamentales y organismos oficiales. Chekin: ayuda a los propietarios de alojamientos turísticos a automatizar todo el proceso del check-in, desde el momento en que se crea la reserva hasta el check-out. Generando hasta un 80% de ahorro de tiempo y aumentando los ingresos con cada reserva. Registro e identificación de huéspedes, upselling, acceso remoto a la vivienda, envío de datos a la policía, seguros y depósitos y pagos online.

José María Pestaña, Director de Innovación de Hotelbeds, ha declarado, "estamos impresionados por la respuesta obtenida a este primer reto, el proceso para seleccionar a las ganadoras no ha sido fácil, sin embargo, se han alcanzado algunas soluciones que cambiarán las reglas del juego. Nos entusiasma la idea de trabajar con estas startups y cambiar juntos el ecosistema de los viajes".

Estas start-ups se beneficiarán ahora del asesoramiento de expertos del sector, de la red de inversores de Wayra y de la posibilidad de acceder a un programa piloto de hasta 40.000€ con un área del negocio de Hotelbeds para poner en marcha sus ideas. Además, podrán aprovechar los espacios de innovación de ambas organizaciones, tanto en las oficinas de Wayra en Madrid, como en la sede de Hotelbeds en Palma de Mallorca.

"Desde Wayra está siendo un reto apasionante poner a disposición todo nuestro conocimiento del ecosistema emprendedor de la mano de un socio de referencia en TravelTech para reforzar la posición de Wayra en el sector hotelero y del turismo. Además, dar la enhorabuena a todas las ganadoras. Juntos, se creará un impacto real en su negocio y os ayudaremos a escalar posiciones", afirma Andrés Saborido, director global de Wayra.