El zapato made in Spain triunfa en internet, según la empresa Cálzalo.com

Las búsquedas online de calzado español por parte de extranjeros crecen un 22,6% en un año. Las búsquedas de cliente nacional aumentan un 42,3%. El calzado de piel, el más demandado El zapato hecho en España se ha ganado un nombre propio y cada vez mejor reputación, tanto nacional como internacionalmente. Son varias las cifras que demuestran que la demanda de calzado español sigue aumentando cada año. Por ejemplo, las búsquedas en internet, que reflejan un crecimiento exponencial y un interés por el producto cada vez mayor entre los compradores de moda online.

En un año, de marzo de 2022 a marzo de 2023, las búsquedas en Google relacionadas con el calzado hecho en España han aumentado un 42,3%.Una tendencia al alza que viene cogiendo impulso desde la pandemia de 2020, un año extraordinario para el comercio online, debido a la cuarentena y al cierre temporal de los negocios físicos. De hecho, la evolución de las búsquedas desde febrero de 2020 hasta febrero de 2023 refleja un crecimiento del 35%.

Santiago Pardilla, CEO de Cálzalo.com, empresa especializada en la venta de calzado español por internet, señala que "los compradores reconocen la buena calidad del calzado fabricado en España. Además, los retrasos en las importaciones debido a la pandemia también han favorecido esta tendencia creciente".

Entre los productos más buscados en internet destacan los botines y las sandalias de piel, cuyas búsquedas online han crecido un 1.300% y un 3.100%, respectivamente en un año. Les siguen las alpargatas, con un 300% de aumento, y las sandalias bio con un 250%, reflejando también el interés cada vez mayor por el calzado sostenible.

Una tendencia al alza que corroboran las cifras trimestrales. Las búsquedas de zapatos hechos en España han aumentado un 21,9% en el primer trimestre del año. En el caso concreto de las sandalias, muestran intervalos de crecimiento de entre el 700% y el 200% en el mismo período.

Mención especial merece Elche. Como uno de los centros de producción más relevantes de España, las búsquedas en Google de calzado hecho en esta localidad también muestran un aumento considerable en el último año, en concreto de un 18%. Son los alicantinos quienes más realizan estas búsquedas, acaparando un 27,7% de cifra mensual. Les siguen madrileños (11,7%) y valencianos (9%).

"El volumen de fabricación, las marcas reconocidas que tienen su sede en la ciudad ilicitana y la calidad del zapato, unido a la cercanía a otras poblaciones con alta tradición como Elda y Petrer, hacen de Elche un punto clave en el sector del calzado, no sólo en España, sino también internacionalmente", apunta Santiago Pardilla.

Además, el calzado hecho en España crece en reconocimiento también a nivel internacional. El análisis de las búsquedas online de calzado made in Spain realizadas desde el extranjero arroja un dato igualmente positivo: han crecido un 22,6% en el último año.

Al igual que en las búsquedas en español, las sandalias de piel destacan sobre los demás tipos de calzado, mostrando un crecimiento anual del 1.000%. Asimismo, llama la atención que, a la hora de buscar este producto online, el cliente extranjero es más selectivo respecto a las marcas y busca directamente calzado de firmas concretas, algo que no sucede con tanta frecuencia en el caso del cliente nacional.

La nacionalidad más interesada en el calzado español es la británica, que acapara un 56,3% de las búsquedas mensuales. Le siguen de muy lejos irlandeses, con un 9,6%, alemanes y franceses, ambos con un 7,9%.

Búsquedas que, además, se transforman en compras. Como recoge el último informe anual de la Federación de Industrias de Calzado (Fice), las exportaciones de calzado español en 2022 alcanzaron los 2.315,6 millones de euros, un 22% más que en 2021, llegando cerca de los 150 millones de pares. Se han superado, incluso, las cifras anteriores a la pandemia. En 2022 se exportó un 10,6% más que en 2019.

"La reapertura de ferias, como la Riva del Garda (Italia) o la de Düsseldorf (Alemania) tras su cancelación por la covid, está permitiendo demostrar la calidad de nuestro producto y aumentar la exportación, sobre todo hacia países del Este e incluso a Oriente Medio", concluye el CEO de Cálzalo.com.

