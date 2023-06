​El pádel se mezcla con el lujo en el inicio del Mónaco Master de A1 Padel

El CMB Mónaco Master levantaba el telón de su cuadro final. La ciudad del glamour y el lujo, Mónaco, se vestía de pádel para recibir al circuito A1 Padel y a todos sus jugadores y jugadoras para un torneo que seguro atrae muchas miradas y que ha deconvertirse en uno de los más destacados de la temporada de esta competición junto con el de Nueva York.



Y es que A1 Padel llega a su casa, toda vez que como sabéis, está creado por el empresario monegasco Fabrice Pastor, quien a través de su empresa Monte-Carlo International Sports es también el patrocinador principal.

Pero centrándonos en lo meramente deportivo, hay que comentar que, desafortunadamente, y debido a problemas técnicos por un foco de luz que no terminaba de encenderse debidamente, no se pudo finalizar la jornada inaugural del torneo; en el momento en que ocurrió este incidente, Juan Restivo y Víctor Sáenz De Navarrete iban por delante en su duelo ante los cabezas de serie nº2, 'Tolito' Aguirre y 'Tito' Allemandi (6-4 y 4-2), victoria que, de consumarse, sería un sorpresón mayúsculo.

En cuanto al resto de marcadores, decir que José Luis González y Antonio Luque vencían con autoridad a los locales Franck Damar y Jordane Klein (WC) por 6-0 y 6-2, mientras que también con resultado amplio se llevaban la victoria Yain Melgratti y Santiago Frugoni ante Gustavo Nunes y Miguel Olveira (6-2 y 6-2).

Agustín Torre y Diego Ramos iniciaban con caminar firme su andadura en Mónaco (vencían 6-1 y 6-4 a Felipe Calleja y Dylan Cuello), mientras que Maxi Sánchez y Andrés Britos hacían lo propio con un doble 6-3 ante Alejandro Pérez y Fabricio Peirón.

Mucha más pelea tuvieron los franceses Maxime Moreau y Jerome Inzerillo, pues precisaron tres parciales y un encuentro muy ajustado para derrotar a los argentinos Fran Maier y Mati González (6-4, 4-6 y 6-2), así como Adriá Mercadal y Matías Del Moral, quienes en su primer encuentro tenían que remontar para seguir en el torneo en detrimento de Fabricio Baltazar y Juan Ignacio Rubini (2-6, 6-4 y 6-2).

Este miércoles, a partir de las 9:00 de la mañana (hora local), se reanudarán los 1/16 de final con el desenlace de este partido, al que seguirá el duelo entre Alejandro Urzola y Javier Pérez ante Oier Zuazua y Daniel Martínez. Una vez concluidos estos partidos, dará comienzo la segunda sesión de dieciseisavos de final.

En lo que respecta a las chicas, hasta este miércoles no se iniciarán las hostilidades en la fase previa del cuadro final y ya el jueves arrancará el cuadro principal con un total de ocho encuentros de su fase de 1/8.