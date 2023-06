Optar por una estrategia convexa para aprobar las oposiciones, con OpoSapiens

En el mundo financiero, las estrategias convexas son aquellas que mejores resultados obtienen en entornos impredecibles.

Como contraparte, están las estrategias cóncavas, que funcionan mejor cuanto más predecible sea la dinámica del entorno en el que operan. Por ejemplo, es más sencillo obtener un rendimiento positivo a largo plazo al invertir en todos los mercados (estrategia convexa), en lugar de seleccionar pocas acciones basándose en criterios subjetivos (estrategia cóncava).

Es posible hacer una analogía con las oposiciones. Estas tienen unos recursos limitados, como la capacidad de memorizar y entender conceptos, el tiempo para realizar el examen, los recursos didácticos que ayudan a interiorizar los contenidos, etc. Todo ello condiciona a los opositores, por tanto, deben seleccionar la mejor estrategia que les permita aumentar las posibilidades de aprobar.

En OpoSapiens, una web dedicada a preparar opositores, son partidarios de implementar una estrategia convexa en el momento de afrontar una oposición.

¿Es mejor una estrategia cóncava o convexa para afrontar una oposición? A la hora de realizar una oposición, emplear una estrategia cóncava puede ser lo más adecuado si el tiempo es limitado.

En este caso, es necesario revisar detalladamente la convocatoria, hacer los exámenes de años anteriores y estudiar las normas que se han preguntado en los mismos; empezando desde la más preguntada y llegando hasta donde sea posible, debido a la limitación temporal.

Sin embargo, esta estrategia es bastante peligrosa, debido a que pueden dejarse en el tintero bastantes normas y contenidos que pueden llegar a ser decisivos. Y es que un solo acierto puede marcar la diferencia entre aprobar o suspender, conseguir el trabajo deseado u otro que no atrae en absoluto.

Por otro lado, una estrategia convexa implica no presuponer nada. Es decir, se otorga el mismo peso a todas las normas y se realizan test o simulacros de examen que engloben el temario en su totalidad. De este modo, se tienen mayores probabilidades de aprobar y se evitan sorpresas desagradables.

Prepararse para una oposición, con OpoSapiens La metodología que usa OpoSapiens se basa en la estrategia convexa. Desde la firma, reconocen que en una convocatoria hay normas de mayor importancia, pero no por eso se desdeñan de las otras.

En cambio, se esfuerzan cada día por ampliar la normativa disponible con el objetivo de maximizar esta estrategia que implica abarcarlo todo y no dejar temas por estudiar. Y esto lo hacen siendo fieles a la literalidad de la norma.

De esta manera, si la pregunta no aparece en el examen del mismo modo que la han planteado, servirá releer el texto para comprender y acertar en la oposición.

A la fecha, en OpoSapiens se pueden hacer test de más de 140 normas y tienen la intención de incrementar mucho más este número. Con esto, buscan que el opositor esté completamente preparado para afrontar una oposición y que las probabilidades de éxito sean mayores.