El silencio de la menopausia

A muchas mujeres les pasa lo mismo: cumplen 40, siguen con su ritmo de vida, su trabajo, su familia… y sin darse cuenta, su cuerpo empieza a enviar señales. Cansancio, cambios de humor, problemas para dormir, la regla se vuelve irregular. Pero nadie les ha dicho que eso puede ser el inicio del climaterio, una etapa que marca el comienzo de la transición hacia la menopausia. No lo saben, porque nadie habla de ello. Ni siquiera muchos ginecólogos.

Entonces, un día, imagínate, a los 43 o 44, la menstruación desaparece. Y con ella llega la confusión. “¿Tan joven y ya en la menopausia?” “¿Qué me pasa?” “¿Es normal?” El desconcierto es común, porque todavía hoy, en pleno siglo XXI, el climaterio y la menopausia siguen siendo grandes desconocidos, incluso para quienes los viven en carne propia. Y para punto final, la vergüenza que tienen las mujeres a decir que ya están con síntomas de menopausia, no es normal. Es para preguntarse ¿Qué ha inculcado esta sociedad a las mujeres que llegan a este momento?

La menopausia no es una enfermedad, aunque a veces así lo parezca por cómo se trata. El enfoque médico tradicional la define como el fin de la menstruación, pero eso apenas roza la superficie. Este proceso afecta mucho más que el ciclo menstrual: transforma el cuerpo, la mente y la manera de estar en el mundo. Y, sin embargo, muchas mujeres que acuden al médico con síntomas reciben, simplemente, ansiolíticos.

La terapeuta Mariló Sánchez, autora del libro Mujer soberana de tu cuerpo, lleva años trabajando para cambiar esta visión. En sus talleres, charlas y retiros para mujeres mayores de 40, habla de esta etapa como un renacer, no como un final. “La menopausia es una puerta hacia una versión más libre y consciente de nosotras mismas”, dice. En su web, incluso ofrece un e-book gratuito con herramientas y reflexiones: www.marilosanchez.com/lp-mujer40

Cada mujer vive su transición de manera distinta. Un mismo síntoma puede tener causas completamente diferentes: cambios hormonales, estrés, alimentación, emociones. Pero el sistema médico actual muchas veces propone soluciones estándar, sin tener en cuenta la individualidad de cada cuerpo.

Además, todavía se investiga poco sobre este tema. La formación médica no siempre prepara a los profesionales para identificar el climaterio en mujeres jóvenes, ni para acompañarlas adecuadamente. Muchas veces, si una mujer acude a consulta a los 40 años con síntomas de este tipo, se le descarta automáticamente la menopausia por “ser demasiado joven”. Y, sin embargo, cada vez empieza antes.

Desde otras culturas, como la Medicina Tradicional China, se ofrece una mirada completamente distinta. Allí se conoce como la “Segunda Primavera”: una etapa de sabiduría, introspección y energía que ahora se dirige hacia dentro. Ya no se trata de cuidar a otros, sino de escucharse y cuidarse a una misma. Lo que la sociedad llama “pérdida”, otras tradiciones lo entienden como transformación.

Incluso la ciencia moderna empieza a respaldar esta idea: el cerebro femenino no se apaga durante la menopausia, se reorganiza. Gracias a la neuroplasticidad, puede adaptarse y generar nuevas conexiones. Lejos de ser una decadencia, muchas mujeres descubren en esta etapa claridad, fuerza interior y nuevas pasiones.

La menopausia es mucho más que un proceso biológico. Es una invitación a rediseñar la vida, a nombrar lo que antes se callaba, y a vivir esta etapa con dignidad y poder. No se trata de lo que se pierde, sino de todo lo que empieza a florecer.

