Vanture ESS adquiere la Business Unit SAP de SII Group Spain

Con la operación, que permitirá ofrecer nuevas soluciones dentro del ámbito SAP y reforzar su presencia en el mercado nacional, Vanture ESS une sus capacidades a las de esta unidad de negocio formada por más de 50 profesionales especializados en las nuevas soluciones SAP Vanture ESS, consultora de servicios y soluciones tecnológicas especializada en SAP, ha adquirido la Unidad de negocio SAP de SII Group Spain, la división española de SII Group, dedicada a la consultoría IT. Con esta adquisición, Vanture ESS amplía su plantilla y catálogo de servicios y refuerza su posición para acompañar a los clientes en sus procesos de transformación a través de las soluciones SAP.

Según Joan de la Encarnación, director general y fundador de Vanture ESS, la experiencia y conocimientos de los más de 50 profesionales combinados con el modelo de cercanía y flexibilidad que infunde Vanture ESS será clave para acometer proyectos de transformación donde la tecnología es una clave fundamental. Asimismo, Vanture ESS también formará parte del ecosistema de partners SAP a través de su programa SAP PartnerEdge, gracias al cual podrá comercializar, desarrollar y gestionar el ciclo de vida completo de las soluciones SAP en los clientes.

Esta compra, además de un aumento importante del volumen de la plantilla, supondrá pasar a dar servicio a más de 40 nuevos clientes, fortaleciendo la posición de Vanture ESS en el sector de la consultoría SAP y poniéndose al día de las últimas demandas del mercado. En los próximos tres años, la consultora prevé doblar su volumen de negocio y de clientes, con una ampliación del catálogo de servicios que le permitirá ofrecer soluciones adaptadas a las nuevas tendencias de las aplicaciones de gestión, cada vez más centradas en las soluciones cloud.

La adquisición representa el punto final a una etapa de transición durante la que Vanture ESS ha querido afianzar su identidad como empresa y marca propia después de una larga temporada en asociación con SII Group Spain, antiguamente conocida como SII Concatel. Esta relación entre empresas se remonta a 2007, cuando Joan de la Encarnación creó Vanture ESS y con ella la unidad de negocio de SAP en SII Concatel. En 2012, tras un proceso de "spin-off", las dos empresas se separaron y continuaron una estrecha relación de colaboración compartiendo clientes y servicios. En 2022, coincidiendo con el aniversario de los 15 años de la empresa, Vanture ESS quiso dar un paso más para convertirse en un referente en el mercado de las soluciones SAP iniciando las negociaciones con SII Group Spain para esta adquisición.

Sobre Vanture ESS

Vanture ESS es una consultoría IT enfocada en sectores como servicios profesionales, media y comunicación y administraciones públicas. Especializada en aplicaciones de gestión, outsourcing y consultoría TIC y con sede en L’Hospitalet de Llobregat, lleva más de 15 años implantando las últimas soluciones de SAP y Odoo en sus clientes a través de todas sus fases: desde el análisis de necesidades a las implementaciones y mantenimiento posterior. También ofrece otros servicios IT más especializados, marketing y asistencia técnica. La filosofía de Vanture ESS se basa en tres pilares fundamentales: el talento y conocimiento de sus profesionales, la flexibilidad para adaptarse a sus clientes y empleados, y la innovación como elemento transversal que define todos los procesos de la empresa.