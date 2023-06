Creanavarra, el lugar donde se forman los diseñadores y artistas digitales que demanda la industria audiovisual

Diseño y Creación de Videojuegos y Animación 3D y VFX son dos carreras con proyección que se estudian en Creanavarra Arte Digital y Tecnología La industria audiovisual está en constante crecimiento y demanda perfiles capacitados para desarrollarse en el terreno profesional. Creanavarra Arte Digital y Tecnología lleva apostando por esta formación en Navarra desde hace más de 28 años vinculada siempre a grados asociados a las nuevas tecnologías y arte digital. Las carreras en Diseño y Creación de Videojuegos y Animación 3D y VFX de Creanavarra preparan a los estudiantes con una metodología práctica, ejecución de proyectos reales y prácticas en empresa que les permiten iniciar una carrera exitosa en la industria creativa.

El año 2022 ha supuesto un hito en la industria del Videojuego en España, según el anuario AEVI, con un crecimiento del 12% en el sector de los videojuegos superando por primera vez en España los 2.000 millones de facturación. Esto se extrapola al área de la Animación al ser un sector muy transversal, cuyas producciones tienden a generar contenido en otros sectores como la publicidad, educación, cultura, etc., según indica el informe de DIBOOS, que añade que el 42% de las empresas españolas tienen dificultades para encontrar profesionales altamente cualificados.

Una de las señas de identidad de Creanavarra es la búsqueda constante de la excelencia académica de sus estudiantes basada en una metodología ‘learning by doing’ guiada por un equipo docente formado por profesionales que trabajan en el sector e introducen las novedades de la industria a las aulas. Algunos de los profesores que forman a las nuevas generaciones de diseñadores son Arturo Monedero (vicepresidente de la Asociación Española del Videojuego y CEO en TLR Games), Chechu Ramírez (Storyboard Artist en el Estudio Dr. Platypus & Ms. Wombat nominado a Mejor Cortometraje en los Goyas 2022), Iker Ibero (Socio fundador de Virtualan.es y trabajo en el equipo de VFX de ‘Juego de Tronos’ que recibió el Premio Emmy VFX en 2018), entre otros.

Creanavarra es Centro Oficial autorizado por el Gobierno de Navarra y Centro Privado Docente Extranjero que le faculta para impartir enseñanzas oficiales conforme al sistema educativo del Reino Unido, apostando por la internacionalización de su alumnado en una industria que factura a nivel mundial. El alumnado de Creanavarra se forma en unas instalaciones de última generación con las herramientas necesarias para desarrollarse dentro del ámbito del diseño y con los software que emplean los profesionales del medio.

Contacto con la industria y prácticas en las mejores empresas

Creanavarra está en continuo contacto con la industria audiovisual lo que permite al alumnado tener proximidad con el sector donde va a desarrollarse profesionalmente. De este modo Creanavarra es miembro de AEVI (Asociación Española de Videojuegos), CLAVNA (Clúster Audiovisual de Navarra) y PlayStation Talents. Además, cada curso aumenta el número de convenios con estudios y empresas para que su alumnado realice las prácticas en el área donde quiere especializarse: diseño de personajes, animación y rigging, sculpting, creación de escenarios, programación, efectos especiales o postproducción, entre otros.

Las prácticas les permiten sumergirse en proyectos reales y tener un primer contacto en el sector con estudios de primer nivel. Algunos de las empresas por las que han pasado alumnado son EA Sport, TLR Games, Apolo Films, Dibuliton, 3 Doubles Producciones, The Game Kitchen, Alcaudon Game, Dragoon Sport, Nexxyo Labs, User T38, etc. que les permite poner en práctica todo lo aprendido y adquirir experiencia en el sector, siendo habitual la incorporación de muchos de ellos/as al equipo una vez finalizada las prácticas.

El alumnado de Creanavarra destaca por el alto nivel adquirido durante su formación, debido a la metodología práctica que impera en el centro, el uso de software de la industria y la constante actualización que reciben sus planes de estudios. Además, la presencia en eventos les permite interactuar con la industria y mostrar su portfolio/reel que generan durante sus años de carrera. El desarrollo de proyectos es pieza fundamental durante los tres años de carrera donde al final de curso deben generar un videojuego o cortometraje de animación que les hace trabajar como si estuvieran dentro de un estudio y potenciar el trabajo en equipo.

La docencia en aula también se combina con visita a estudios para que los estudiantes puedan conocer los diferentes perfiles que se encuentran detrás de un proyecto audiovisual y las áreas de diversificación de sus estudios. Son carreras que van mucho más allá del ámbito del entretenimiento asociado a videojuegos y cine, ya que sectores como la publicidad, salud, desarrollo de aplicaciones móviles, educación, requieren constantemente contenido audiovisual que demanda el público.

Creanavarra es Centro PlayStation Talents

Desde Creanavarra se apuesta por fortalecer la industria del videojuego, ya sea desde el plano académico, o bien estrechando relaciones con entidades que promueven y fomentan el desarrollo de la industria del videojuego a nivel nacional e internacionalcomo es el caso de PlayStation.

De este modo Creanavarra se ha convertido en Centro Oficial PlayStation Talents, una alianza que potencia la profesionalización del alumnado y el emprendimiento. Durante los últimos cursos académicos dos de los proyectos fin de estudios desarrollados por estudiantes de Creanavarra han sido videojuegos galardonados en PlayStation Talents, estos son ‘One Last Breath’ y ‘The Silent Swan’.

En palabras de Juan Carlos Maeztu, Coordinador del Grado en Diseño y Creación de Videojuegos: "convertirnos en centro oficial adscrito a PlayStation Talents hace que nuestros estudiantes sientan desde el primer momento la ‘profesionalización’ de sus carreras. Es muy positivo que sus proyectos sean examinados con los baremos que imperan en la industria y reciban el feedback del equipo de producción de PlayStation".

Grado en Diseño y Creación de Videojuegos

Estudiar la carrera oficial en Creanavarra permite al estudiante desarrollar un perfil polivalente en la industria del videojuego. Siendo capaz de crear personajes y escenarios, modelar objetos en 2d y 3d, diseñar niveles y gráficos del juego. Todo ello usando los softwares que emplea la industria del entretenimiento que permite un acabado profesional de los proyectos ejecutados.

Algunas de las salidas profesionales: Diseño de videojuegos, Programación de tecnología web, Modelado 3D y animación 3D, Programación para dispositivos móviles, Ilustración y diseño gráfico 2D y 3D Diseño de niveles, Sculpting, Rigging, Concept Art, Modelado escenarios 3D, docencia, director de arte, Composición para efectos especiales.

Grado en Animación 3D y VFX

Estudiar la carrera oficial de Animación 3D y VFX en Creanavarra es la puerta perfecta que permite al estudiante acceder a la industria de la animación y los efectos visuales. Es una titulación orientada a la profesionalización del alumnado que combina conocimientos artísticos, técnicos y creativos con las herramientas digitales más avanzadas.

Algunas de las salidas profesionales: Animadores de Personajes 2D y 3D, Diseñador de Personajes, Director Artístico, Guionista, Motion Grapher, Experto en Set-Up/Rigging, Storyboard Artist, Especialista en postproducción, artista VFX, diseño de personaje, modelador 3D, Artista de iluminación, docencia.