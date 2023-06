Las opciones destacadas para cursar un máster en el área de recursos humanos en Madrid

La empleabilidad es un asunto vital y también un reclamo para conseguir atraer la atención de aquellos alumnos indecisos sobre la formación a realizar. Relaciones laborales y recursos humanos es una de las áreas que diferentes estudios señalan entre las destacadas para tener un buen futuro profesional. Desde la agencia de comunicación, Canal Inizia, han realizado una comparativa que recoge algunos de los mejores másteres que se pueden cursar en Madrid y que garantizan el empleo futuro de sus alumnos Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, Centro de Estudios Garrigues

Reconocido en el Top 2 del Ranking El Mundo y Expansión 2022-2023, este máster ofrece una visión integral de la estrategia empresarial y los recursos humanos. Para ello apuesta por una metodología de aprendizaje muy orientada a la práctica y donde cobra mucha relevancia todo lo vinculado a la actual revolución tecnológica que está viviendo el sector (se abordan tendencias como People Analytics o Learning and Development). Está dirigido a estudiantes a punto de finalizar un grado o que acaban de titularse y quieren seguir adquiriendo formación. Entre sus características prácticas se encuentran:

Modalidad: Presencial y Full Time (60 créditos ECTS)

Fechas: Octubre 2023/Junio 2024

Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas. Algunas actividades pueden programarse en horario de tarde.

Ubicación: Av. de Fernando Alonso, 8, 28108 Alcobendas, Madrid

Coste: 29.100 euros

Actividades fuera del aula: Asistencia a congresos y eventos; mentoring con profesionales de referencia y visitas a instituciones.

El claustro del Centro de Estudios Garrigues lo forman docentes de la práctica profesional, de la universidad y la magistratura. La oferta práctica de este máster consta de una duración mínima de tres meses que pueden ampliarse si la disponibilidad del alumno y de la empresa lo permiten. También existe la opción de realizar prácticas internacionales con una duración de entre tres y seis meses. Al finalizar este Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos se obtiene un título oficial de la Universidad Europea de Madrid.

Máster en Recursos Humanos y Desarrollo del Talento, EAE Business School

Este máster está dirigido a un perfil de jóvenes profesionales con algo de experiencia en el sector (entre dos y cinco años) que quieren buscar un destino más específico en el área y focalizarse en la gestión del talento y el área de RRHH. El gran objetivo de la formación es preparar a sus estudiantes para poder afrontar el cambio y la transformación dentro de la empresa y fomentar el desarrollo de estrategias centradas en las personas para conseguir los objetivos de la compañía. Entre sus características prácticas se encuentran:

Modalidad: Presencial y Full Time (70 créditos ECTS)

Duración: 12 meses

Horario: Lunes a jueves de 17:30 a 21:30 horas.

Ubicación: c/Joaquín Costa, 41; C/Príncipe de Vergara, 156

Coste: 16.000 euros.

Actividades fuera del aula: espacios de encuentro y colaboración entre alumnos, profesionales y empresas; programación de actividades de ocio y cultura; talleres para maximizar las competencias.

El Máster en Recursos Humanos y Desarrollo del Talento cuenta con profesores procedentes tanto del mundo académico como del empresarial. Para la realización de sus prácticas los alumnos cuentan con el asesoramiento del departamento de carreras profesionales mientras que el Trabajo Final de Máster se realiza en grupo. El centro también ofrece una variante no Full Time del máster que permite a los alumnos cursarlo desde el exterior y viajar a España durante un período concreto.

Máster en Organización del trabajo y Gestión de los Recursos Humanos, Cámara de Comercio de Madrid

42 ediciones avalan y acreditan la experiencia del máster de la Cámara de Comercio de Madrid que es el decano y referente del sector. Por sus aulas han pasado ya cerca de 3.000 alumnos, algunos de segunda generación que no solo proceden de España sino también de Latinoamérica. Es un máster generalista y su oferta académica está confeccionada para que los alumnos puedan alcanzar una visión estratégica sobre las empresas. Con mucho peso práctico para conseguir la inserción laboral, el gran objetivo es que los estudiantes se conviertan en expertos y puedan diseñar políticas, establecer estrategias, dirigir personas y organizar todo tipo de procesos.

Modalidad: Presencial (90 créditos ECTS)

Duración: 650 horas

Fechas:Octubre 2023/Julio 2024

Horario: Lunes a jueves de 19:00 a 22:00 horas.

Ubicación: Plaza de la Independencia, 1.

Coste:8.600 euros.

Actividades fuera del aula: participación en ferias de empleo, actos de networking con directivos del sector y charlas con políticos.

Este máster está reconocido entre los mejores de España según el ranking del diario El Mundo y su finalización permite obtener una doble titulación (Título Propio de la Universidad Autónoma de Madrid y Título Propio de la Cámara de Comercio). En su objetivo de garantizar la inserción laboral de los estudiantes cuentan con una oferta práctica de 4 meses de prácticas curriculares (obligatorias salvo que se puedan convalidar por tener experiencia propia) más la opción de hasta 12 meses extracurriculares, todas ellas con una remuneración competitiva.

Recién graduados, profesionales con varios años de experiencia, emprendedores…sea cuál sea su situación todas aquellas personas que quieran dirigir su carrera profesional hacia el área de recursos humanos cuentan con una amplia oferta de másteres entre los que elegir. Todos ellos pueden encontrar la opción que más se ajuste a sus necesidades y ser parte del futuro del trabajo.

Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos, Universidad Autónoma de Madrid

Este máster permite a quienes lo realicen la obtención de un título oficial. Su contenido está dirigido a los estudiantes que acaban de realizar el Grado de Psicología o una titulación relacionada. Persigue profundizar en la formación académica del área de recursos humanos y reforzar el aprendizaje práctico. Entre la información de interés cabe destacar:

Modalidad: Presencial y Full Time (90 créditos ECTS)

Duración: 24 meses

Fechas:Septiembre 2023 / Junio 2024

Horario: Lunes a viernes de 16:00 a 20:00. La asistencia es obligatoria.

Ubicación: C/ Iván Pavlov, 6, Alcobendas, Madrid.

Coste: 4.087 euros

El Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos está impartido por profesores de la Universidad Autónoma. Respecto a las prácticas y el TFM ambos ofrecen a los estudiantes dos itinerarios entre los que elegir: una opción vinculada al perfil profesional y otra al perfil de investigación. La duración de las prácticas es de seis meses.