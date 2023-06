India se despide del billete con mayor valor en curso de la historia del país, según Libertex

Los analistas advierten que esta retirada puede tener un efecto positivo en el PIB del país, que podría superar el 9% de crecimiento anual Tras la publicación de informes positivos sobre la recuperación del PIB nacional, India vuelve a ser noticia, cuando el Banco de la Reserva de India (RBI) se prepara para retirar el billete de mayor curso del país. El billete de 2000 rupias no se introdujo hasta 2016, pero ahora se retira de circulación, como parte de la "política de billetes limpios", para reducir los billetes de baja circulación. Su retirada se realizará, gradualmente, a lo largo de los próximos meses, hasta septiembre de 2023.

Para conocer cómo afecta esto a los mercados mundiales, hay que tener en cuenta que India no es solo una de las mayores economías emergentes del Grupo BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, sino que, además, está creciendo a uno de los ritmos más rápidos del mundo, tanto en términos de PIB como de población.

Precisamente, la masificación de la población es la que tiene que ver con el movimiento de los mercados, sobre todo, si se tienen en cuenta factores específicos indios como la propensión a los metales preciosos y las grandes transacciones en efectivo. Muchos analistas apuntan a posibles subidas del oro y de los bienes de consumo duraderos en respuesta a esta noticia, por lo que se analizan los factores que subyacen a estas proyecciones y se evalúa el impacto real previsto en los mercados mundiales.

La metalmanía

Es bien sabido que los indios están locos por el oro físico. De hecho, es el vehículo de inversión más popular entre los inversores del subcontinente, con un 53% de los indios que confirman invertir en oro. Cuando se habla de un país con una población de más de mil millones de personas, es fácil ver cómo un movimiento hacia un sentido u otro, tiene un impacto notable en el mercado mundial de lingotes.

Los analistas han sugerido que la gran cantidad de billetes de 2000 rupias de alto valor circulando por la economía, podrían llevar a los indios a emplearlos invirtiendo en su instrumento favorito a largo plazo: el oro.

Por supuesto, estará permitido cambiarlos en los bancos, por billetes de menos cuantía. Sin embargo, habrá un límite de transacción de 20.000 rupias por persona.

La idea es que muchos agricultores y otros trabajadores temporeros, que suelen recibir cuantiosos pagos en efectivo en época de cosecha, preferirán comprar oro antes que digitalizar su patrimonio. En cualquier caso, el efecto sobre los precios mundiales del metal amarillo será claramente modesto, pero podría ser suficiente para empujar a un oro ya boyante por encima de su resistencia clave de 2.000 dólares y hacia un nuevo máximo histórico, si se produjera un auténtico ciclo alcista.

Grandes consumidores

Como ya se ha mencionado, la India sigue siendo una economía basada en el dinero en efectivo. Las transacciones digitales han aumentado exponencialmente en los últimos años, pero un gran número de participantes en esta economía, mayoritariamente agraria, sigue operando casi exclusivamente en efectivo, lo que suele significar billetes de gran cuantía. Aparte del oro y la plata, otra opción que se espera que tomen muchos indios a la hora de deshacerse de sus billetes de 2000 rupias es la compra de artículos de gran valor. Esto podría incluir, desde artículos de alta tecnología como teléfonos inteligentes, televisores y ordenadores portátiles, hasta electrodomésticos o incluso bienes de consumo duraderos como vehículos nuevos. No es que los analistas estén sugiriendo que todos los indios vayan a salir de casa un día y comprar un flamante camión, pero las compras de este tipo de artículos que estaban previstas para los próximos uno o dos años podrían adelantarse como método para utilizar algunos de los billetes que pronto se retirarán.

Puesto que la India es un gran productor de bienes para el consumo interno, es probable que sea beneficioso para el PIB del país, que podría superar el 9% anual como resultado. El aumento de las ventas al por menor también podría ser beneficioso para las cotizaciones bursátiles de los mayores conglomerados de la India, como Mahindra, Tata y Reliance.

No es el primer rodeo de la India

A menudo se tiende a dramatizar en exceso el efecto de una medida de este tipo por parte de un banco central, pero la realidad es que la India experimentó un acontecimiento de mucho mayor alcance y también rompedor, hace menos de una década. En 2016, el Banco de Reserva de la India eliminó el 86 % de la moneda nacional en circulación durante la llamada "desmonetización", que supuso la retirada de todos los billetes de 500 y 1000 rupias de la serie Ghandi, en un breve periodo de tiempo. En esta ocasión, solo se retirará un billete, que se cambia con mucha menos frecuencia que los dos anteriores. El Banco de la Reserva de la India también ofrece directrices y preguntas frecuentes muy claras, una medida que se espera que reduzca, en gran medida, el pánico, en comparación con hace seis años.

Aparte de la existencia de un suministro suficiente de billetes de 100 y 500 rupias para quienes dependen en gran medida de las transacciones en efectivo, la rápida adopción de los pagos digitales en todos los grupos demográficos también minimizará el impacto de la retirada del billete de 2000 rupias. En cuanto a la rupia en sí, se espera que la retirada tenga poco o ningún efecto en el tipo de cambio a largo plazo. Habrá, por supuesto, un aumento temporal de la demanda a medida que se cambien los billetes, así como una ligera caída de la oferta (alrededor del 10% de la oferta monetaria total), pero se prevé que este impacto sea menor y de corta duración

Negociar con Libertex

Sean cuales sean los últimos acontecimientos en los mercados mundiales, siempre es posible operar con Libertex. Libertex ofrece una amplia variedad de activos subyacentes para CFDs desde numerosas clases de activos, incluyendo materias primas como el oro y la plata, hasta acciones y pares de divisas tradicionales. Así, sea cual sea el efecto de la retirada de billetes del Banco de la Reserva de la India, es posible cubrir las bases con posiciones largas o cortas en CFDs sobre oro, plata y mucho más. Además, la intuitiva y galardonada aplicación permite operar con muchos otros activos subyacentes, desde acciones y ETF hasta opciones, futuros e incluso criptomonedas.

Más información en https://libertex.com/es

Advertencia de riesgo: "los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 85,9 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Se aplican márgenes ajustados. Por favor, consulte nuestros diferenciales en la plataforma. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero".