SafeBrok, demuestra su firme compromiso con la sostenibilidad el Día Mundial del Medio Ambiente

La empresa cuenta con políticas de prácticas sostenibles en sus operaciones empresariales SAFEBROK, empresa de intermediación financiera, se enorgullece de anunciar su firme compromiso con la sostenibilidad medioambiental con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio en todo el mundo.

Como organización que reconoce la urgente necesidad de abordar los retos medioambientales, SAFEBROK se dedica a integrar prácticas sostenibles en sus operaciones empresariales, fomentando un futuro más verde para las generaciones venideras. La empresa cree firmemente que las empresas tienen un papel vital que desempeñar en la protección del medio ambiente y se ha comprometido a reducir su huella ecológica a todos los niveles.

SAFEBROK ha puesto en marcha una estrategia integral de sostenibilidad que se centra en tres áreas clave: minimizar las emisiones de carbono, fomentar la concienciación medioambiental y adoptar prácticas energéticamente eficientes.

Para mitigar las emisiones de carbono, SAFEBROK ha puesto en marcha medidas que reducen el consumo de energía en sus oficinas, como encender el aire acondicionado únicamente en determinadas horas del día. Este esfuerzo consciente no sólo reduce el consumo de energía, sino que también contribuye a ahorrar costes y a crear un entorno de trabajo más respetuoso con el medio ambiente. Además, anima a sus empleados a usar medios de transportes alternativos a los automóviles como lo son el transporte público o la bicicleta para concienciar sobre la nociva y gran huella de carbono que puede conllevar el uso diario del automóvil.

SAFEBROK reconoce la importancia de sensibilizar a sus empleados, clientes y socios sobre la importancia del medio ambiente. A través de diversas iniciativas internas la empresa participa activamente en la educación de las partes interesadas sobre la importancia de la conservación del medio ambiente. SAFEBROK también anima a sus empleados a realizar actividades de voluntariado y a participar en programas medioambientales locales para marcar una diferencia positiva en sus comunidades.

"Creemos que la sostenibilidad medioambiental no es sólo una opción, sino una responsabilidad para las empresas de hoy en día", menciona Borja Prados, Director General de SAFEBROK. "Al comprometernos con prácticas sostenibles pequeñas y fáciles, como apagar el aire acondicionado una vez al día, contribuimos activamente a los esfuerzos mundiales por preservar el planeta para las generaciones futuras. El objetivo es predicar con el ejemplo e inspirar a otros para que se unan en la creación de un mundo más respetuoso con el medio ambiente".

El compromiso de SAFEBROK con el medio ambiente es parte integrante de sus esfuerzos más amplios de responsabilidad social corporativa (RSC). La empresa se esfuerza por mantener unas normas éticas y ser una fuerza de cambio positivo, no sólo en el sector financiero y de seguros, sino también en la comunidad mundial en general.

En el Día Mundial del Medio Ambiente y más allá, SAFEBROK se mantiene firme en su dedicación a la sostenibilidad medioambiental. La empresa seguirá explorando soluciones innovadoras, colaborando con las partes interesadas y trabajando por un futuro más sostenible y próspero.

Acerca de Safebrok

SafeBrok es una compañía de intermediación financiera especializada en servicios de planificación patrimonial personalizada y gestión integral del riesgo, dirigidos tanto a particulares como a empresas e instituciones.

Entre sus alianzas estratégicas se encuentran los acuerdos con proveedores de referencia en el mercado para brindar a los clientes un portfolio diversificado de productos financieros, adaptados a sus necesidades a corto, medio o largo plazo, y elegidos con el fin de satisfacer sus expectativas según el horizonte temporal marcado.

Gracias a la relación que establecen con sus aliados, SafeBrok ofrece un servicio imparcial y de calidad, y se posiciona como una alternativa a las entidades financieras tradicionales.